ప్రేమ పెళ్లి - 3 నెలలకే అదనపు కట్నం వేధింపులు - ఐఏఎస్​ కుమార్తె ఆత్మహత్య

వివాహమైన మూడో నెల నుంచే వేధింపులు - భర్తది నిజమైన ప్రేమ కాదని మనస్తాపానికి గురైన సాహితీబాయి

IAS Officer Daughter Commits Death in Guntur
Rajesh Naidu- Madhuri Marriage Picture (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 4:02 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 4:20 PM IST

IAS Officer Daughter Commits Death in Guntur : పాతికేళ్లు కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న తల్లిదండ్రులను కాదని ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్న వారిని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కష్టమో, నష్టమో భరించి, ఏళ్లపాటు ఎదురుచూసి కన్నవారు ఒప్పుకున్నాక ఒక్కటైన ప్రేమ జంటలూ లేకపోలేదు. తాడేపల్లిలోని ఓ ఐఏఎస్​ అధికారి కుమార్తె ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుంది. ముందు ఒప్పుకోకపోయినా తరువాత తల్లిదండ్రులు వాళ్ల నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు. అయితే డబ్బుపై అత్యాశతో భార్యను అదనపు కట్నం తేవాలని భర్త ఇబ్బందులకు గురి చేశాడు. వీటన్నింటినీ తట్టుకుని నిలబడినంత కాలం ఏమీ జరగనట్టే ఉన్నా చివరకు తాను తనువు చాలించింది. ఇలా వరకట్నం వేధింపులు తట్టుకోలేక ఎందరో మహిళలు తప్పటడుగులు వేస్తున్నారు. నూరేళ్ల జీవితాన్ని చీకటి చేసుకుంటున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే : పెళ్లైన కొద్ది నెలలకే ఓ ఐఏఎస్‌ అధికారి కుమార్తె ఆత్మహత్య చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో నివాసం ఉంటున్న సీనియర్‌ ఐఏఎస్‌ చిన్నరాముడు కుమార్తె మాధురి సాహితీబాయి (27) ఆదివారం రాత్రి తన గదిలోని బాత్‌రూమ్‌లో ఉరి వేసుకుంది. నంద్యాల జిల్లా బేతంచర్ల మండలం బుగ్గనపల్లి తండాకు చెందిన రాజేష్‌నాయుడిని 2025 మార్చిలో ఆమె ప్రేమించి కులాంతర వివాహం చేసుకుంది.

ప్రేమ పెళ్లి - కట్నం కోసం వేధింపులు : వివాహమైన మూడో నెల నుంచి భర్త తనను వేధిస్తున్నాడంటూ తల్లిదండ్రులకు ఆమె తెలియజేయగా, కుమార్తెను అక్కడి పోలీసుల సహకారంతో రెండు నెలల కిందట తాడేపల్లిలోని నివాసానికి తీసుకువచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆమె పుట్టింట్లోనే ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఘటనా స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని మృతదేహాన్ని మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌కు తరలించారు. తల్లి లక్ష్మీబాయి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులు : ఐఏఎస్​ అధికారి చిన్నరాముడు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఉద్యోగం ఉందని మోసం చేసి తమ కుమార్తెను రాజేష్‌నాయుడు మహానందిలో రిజిస్టర్‌ మ్యారేజీ చేసుకున్నాడని ఆరోపించారు. పెద్దల సమక్షంలో మళ్లీ పెళ్లి చేస్తామని చెప్పి అతడితో తమ కుమార్తెను పంపినట్లు ఆయన వివరించారు. ఈ క్రమంలో ఆమెను అదనపు కట్నం తెమ్మంటూ రాజేష్‌ వేధింపులకు గురి చేశాడని చిన్న రాముడు తెలిపారు.

సాహితీబాయికి తానే దిక్కు అని, చెప్పినట్లు నడుచుకోకుంటే చంపేస్తానని బెదిరించేవాడని ఆయన అన్నారు. కనీసం తమకు ఫోన్‌ చేయాలన్నా భర్త అనుమతి తీసుకోవాల్సి వస్తోందని, అక్కడ ఉండలేనని కుమార్తె చెప్పడంతో రెండు నెలల కిందట ఇంటికి తీసుకొచ్చినట్లు మాధురి తండ్రి తెలిపారు. వచ్చిన నాటి నుంచి తన భర్తది నిజమైన ప్రేమ కాదని, అందుకే తీసుకెళ్లేందుకు రావడం లేదని కుమార్తె బాధపడుతూ ఉండేదని ఆయన అన్నారు. కానీ కుమార్తె ఇంత ఘాతుకానికి పాల్పడి ఇలా దూరమవుతుందని అనుకోలేదని మాధురి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

'బేతంచర్లకు చెందిన రాజేష్ అనే వ్యక్తిని మాధురి 8నెలల క్రితం ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకుంది. మాకు ఇష్టం లేని పెళ్లి కావడంతో మాధురి తన భర్త రాజేష్​తో బేతంచర్లలోనే విడిగా కాపురం పెట్టారు. అయితే కట్నం కోసం హింసించడంతో 3నెలల క్రితం మాధురి ఇంటికొచ్చింది. అప్పటినుంచి మనోవేదనకి గురవుతూ నిత్యం బాధపడుతోంది. ఆదివారం తన గదిలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.' -మృతురాలి తల్లి లక్ష్మీబాయి

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821 ఐకాల్‌కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

  • Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)
  • JeevanAastha Helpline - 18002333330
  • Telemanus Helpline Number- 1800914416
  • iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
  • Email- icall@tiss.edu
  • Facebook- iCALL Psychosocial Helpline
  • X- @iCALLhelpline
  • NIMH Helpline: 988

