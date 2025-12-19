హైవేపై యుద్ధ విమానాల ల్యాండింగ్ - సింగరాయకొండలో మళ్లీ 'రన్వే' వేట!
పాతది పనికిరాదని తేల్చిన ఎయిర్ ఫోర్స్ - కొత్తగా 4 కిలోమీటర్ల విస్తరణకు ప్లాన్ - 15 హెక్టార్ల భూసేకరణకు కేంద్రం నోటిఫికేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 3:28 PM IST
New IAF Runway on AP Highway: జాతీయ రహదారిపై లారీలు, కార్లు వెళ్లడం మామూలే. కానీ యుద్ధ విమానాలు దిగడమే అసలైన విశేషం. అత్యవసర సమయాల్లో ఎయిర్ బేస్లు అందుబాటులో లేనప్పుడు, జాతీయ రహదారులనే రన్వేలుగా మార్చుకునే ప్రయోగం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్లీ ఊపందుకుంది. చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారిపై యుద్ధ విమానాలు దిగేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ప్రకాశం జిల్లాలో కొత్త మలుపు తిరిగాయి. గతంలో నిర్మించిన రన్వే నాణ్యత లేక పనికిరాకుండా పోవడంతో, ఇప్పుడు కొత్తగా మరో రన్వే నిర్మాణానికి అధికారులు కసరత్తు మొదలుపెట్టారు.
అసలేం జరిగింది?: దేశ రక్షణలో భాగంగా వైమానిక దళం అత్యవసర సమయాల్లో విమానాలను ల్యాండింగ్ చేసేందుకు వీలుగా దేశవ్యాప్తంగా పలు హైవేలను ఎంచుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఏపీలో చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారిపై రెండు చోట్ల రన్వేలు నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. ఒకటి బాపట్ల జిల్లాలో కాగా, మరొకటి ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండలో ప్లాన్ చేశారు. సింగరాయకొండ బైపాస్ మార్గంలో 4 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారిని రన్వేగా 2021లోనే విస్తరించారు.
అయితే, ఈ నిర్మాణం అత్యంత నాసిరకంగా సాగింది. రోడ్డు పలుచోట్ల కుంగిపోవడం, బీటలు వారడం జరిగింది. రన్వే పగుళ్లిచ్చి గుంతలమయంగా మారింది. వైమానిక దళం అధికారులు ఇటీవల దీనిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అత్యంత వేగంతో వచ్చే యుద్ధ విమానాలు దిగేందుకు ఇది ఏమాత్రం సురక్షితం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఇది ల్యాండింగ్కు పనికిరాదని తేల్చి చెప్పడంతో ఆ ప్రయోగం విఫలమైంది.
బాపట్ల ప్రయోగం సక్సెస్: సింగరాయకొండలో విఫలమైనా, పక్కనే ఉన్న బాపట్ల జిల్లాలో మాత్రం ఈ ప్రయోగం అద్భుత విజయం సాధించింది. బాపట్ల జిల్లా కొరిశపాడు-రేణంగివరం మధ్య నిర్మించిన రన్వే నాణ్యతతో వచ్చింది. ఇక్కడ రోడ్డు ఎటువంటి ఒంపులు లేకుండా తిన్నగా ఉండడం కలిసొచ్చింది. విమానాలు దిగేందుకు ఇది పూర్తి అనుకూలంగా ఉందని అధికారులు గుర్తించారు. దీని నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు ఇప్పటికే ఇక్కడ రెండుసార్లు 'ట్రయల్ రన్' కూడా నిర్వహించారు. 2023లో ఏకంగా ఒక యుద్ధ విమానం జాతీయ రహదారి సమీపంలోకి వచ్చి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో రెండు వైపులా ట్రాఫిక్ నిలిపివేసి, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విజయవంతంగా పరీక్షించారు. దీనికి ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారులు కూడా ఆమోద ముద్ర వేశారు.
సింగరాయకొండలో 'కొత్త' ప్లాన్: బాపట్ల స్ఫూర్తితో, పాత రోడ్డు వైఫల్యం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని సింగరాయకొండ మండలంలోనే కొత్తగా మరో చోట రన్వే నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. కొత్త బైపాస్ రహదారిలోనే మూలగుంటపాడు, కనుమళ్ల మధ్య ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ సుమారు 4 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారిని రన్వేగా విస్తరించనున్నారు. ఇది సాధారణ తారు రోడ్డులా కాకుండా, పటిష్టమైన కాంక్రీట్ రహదారిగా ఉంటుంది. విమానాలకు అడ్డంకి లేకుండా మధ్యలో ఎలాంటి డివైడర్లు లేకుండా ప్లేయిన్గా నిర్మిస్తారు.
భూసేకరణకు నోటిఫికేషన్: కొత్త రన్వే కోసం భారీగా భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది. ఈ ప్రక్రియను అధికారులు వేగవంతం చేశారు. ఇందుకోసం మూలగుంటపాడు, కనుమళ్ల గ్రామాల పరిధిలో దాదాపు 15 హెక్టార్ల భూమి అవసరమని గుర్తించారు. ఏ సర్వే నంబర్లో ఎంత భూమిని సేకరించాలనే దానిపై కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల సంస్థ ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న భూముల్లో సర్వే చేపట్టారు. జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణ స్వయంగా జాతీయ రహదారిని పరిశీలించారు. రెవెన్యూ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి భూసేకరణ వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినందున పనులు చకచకా జరగనున్నాయి. రన్వే విస్తరణకు అవసరమైన భూమిని త్వరలోనే సేకరించి అప్పగిస్తామని సింగరాయకొండ తహసీల్దారు రాజేష్ తెలిపారు.
