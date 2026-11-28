"ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్" అంటే నాకు అలర్జీ ! డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఆసక్తిరక వ్యాఖ్యలు
I Do Not Like Friendly Policing - DGP : ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటే తనకు నచ్చదని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు. నషాముక్త్ భారత్లో దేశంలోనే ముందంజలో ఉన్నామన్నారు.
Published : November 28, 2026 at 7:50 PM IST
ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటే తనకు నచ్చదని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంచి వారికి దగ్గరగా ఉంటూ నేరస్థుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తేనే సమాజంలో గౌరవం ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా పర్యటనలో ఉన్న ఆయన ఇవాళ పోలీసు అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. డ్రగ్స్ నియంత్రణకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
2029 డిసెంబర్ నాటికి నషా ముక్త్ భారత్ లక్ష్యం
మాదక ద్రవ్యాల సమస్య రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశంలో పెద్ద సవాలుగా మారింది. 2029 డిసెంబర్ 31 నాటికి నషా ముక్త్ భారత్గా తయారవుతుందని స్పష్టం చేశారు. మాదకద్రవ్యాల నిర్మూలనలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే ముందంజలో ఉందని గుర్తుచేశారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ డ్రైవ్లాగా ప్రారంభమైందని, దేశంలోని అన్ని పోలీసు ఫోర్సులు, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సహకారంతో భారత్ మాదకద్రవ్యాల రహిత దేశంగా తయారవుతుందన్నారు. నార్కోటిక్స్లో ఈగల్ ఫోర్స్ దేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉందన్నారు. సైబర్ క్రైం కేసుల చేధించడంలో దేశంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నామన్నారు.
" ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అంటే నాకు కొద్దిగా అలర్జీ. మా వాళ్లు అది అపార్థం చేసుకుని అందరినీ ఫ్రెండ్లీగా చూస్తున్నారు. అది మంచిది కాదు, మంచివాళ్లతో మంచిగా ఉండాలి. చెడ్డవాళ్లతో కొద్దిగా గట్టిగానే ఉండాలి, అప్పుడే పోలీసు అంటే భయం ఉంటుంది. సమాజంలో ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి. కొంతమంది ఎస్ఐలతో చెప్పాను, మీరు దిగగానే అందరూ భయపడిపోవాలి. రౌడీలు పోలీసులను చూస్తే భయపడాలి. అంత మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి. గట్టిగా చేయండని భరోసా ఇచ్చాం. నషా ముక్త్ భారత్ సాధించాలనే లక్ష్యంతో స్పెషల్ డ్రైవ్లాగా ప్రారంభమైంది " - సీవీ ఆనంద్, డీజీపీ
మావోయిస్టు ముక్త్ భారత్ సాధించాం
మావోయిస్టు ముక్త్ భారత్ ఈ ఏడాది మార్చి నాటికి సాధించడం జరిగింది. తెలంగాణాలో 20, 30 ఏళ్ల కింద పోల్చుకుంటే ఆయుధాలు కలిగిన మావోయిస్టులు ఇప్పుడు లేరు. మావోయిస్టులు చాలామంది ఆయుధాలతో లొంగిపోయారు. లొంగిపోయిన వారిపై నిఘా ఉంటుంది. జనజీవన స్రవంతిలో కలపాలంటే ఏం చేయాలో రివ్యూ చేస్తున్నాం. దాదాపు రూ.6 కోట్ల రివార్డు నగదు అందించామని, గ్రామాల్లో కలిసి మెలిసి ఉండేలా గ్రామస్తులు కూడా వారిని ఆదరించాలని డీజీపీ విజ్ఞప్తి చేశారు. మాజీలకు ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థికంగా, నైతికంగా సాయం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
కానిస్టేబుళ్ల పోస్టులు త్వరలోనే భర్తీ
రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న పోలీసు, కానిస్టేబుళ్ల పోస్టులను త్వరలోనే భర్తీ చేస్తామని డీజీపీ వెల్లడించారు. సంవత్సర కాలంలో నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి భర్తీ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి హామీ ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాలకు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. శాంతి భద్రతలు కాపాడడంలో మంచి ఫలితాలు సాధించామన్నారు.
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