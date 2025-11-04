ETV Bharat / state

విమానాల్లో బ్లాక్‌బాక్స్‌ మాదిరే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఐ-ఎలర్ట్‌ - ఈ డివైజ్​తో తెలిసిపోతుంది

రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి బస్సుల్లో ఐ-ఎలర్ట్ డివైజ్​ - ప్రమాద సమయంలో బస్సు వేగం సహా పూర్తి పరిస్థితిని ఈ డివైజ్‌ తెలుపుతుంది - తుది దశకు ఆర్టీసీ బీఎస్‌-6 బస్సుల్లో బిగింపు ప్రక్రియ

I-Alert in Telangana RTC
ఐ-ఎలర్ట్‌ పరికరం (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Advanced Driver Assistance System in TGRTC : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహలక్ష్మీ ఫథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం అందించడం ద్వారా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ, ప్రయాణికుల రక్షణే లక్ష్యంగా బస్సుల్లో ఐ-ఎలర్ట్‌ పరికరాన్ని అమరుస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సు ప్రయాణించే విధానాన్ని పూర్తిగా పర్యవేక్షించొచ్చు. డ్రైవర్‌ బస్సు నడుపుతున్న తీరు, వేసిన బ్రేకులు, వెళ్తున్న వేగం, గేర్లును మార్చడం, ఎక్స్‌లేటర్‌ పెంచే విధానం, ఇంధన పొదుపు తదితర విషయాలన్నింటినీ ఐ-ఎలర్ట్​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

ఐ-ఎలర్ట్ పరికరం ఆధారంగా డ్రైవర్లకు గ్రేడింగ్‌ ఇస్తారు. 10 పాయింట్లకు 6 లోపు గ్రేడింగ్‌ వస్తే బస్సును సరిగా నడపనట్లు నిర్ధారిస్తారు. దాన్నిబట్టి వారికి ఎప్పటికప్పుడు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి జరగబోయే ప్రమాదాలను నివారిస్తారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఆ సమయంలో బస్సు వేగం సహా పూర్తిస్థితిని ఈ డివైజ్‌ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఒకరకంగా చెెప్పాలంటే విమానాల్లో బ్లాక్‌బాక్స్‌ మాదిరే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఐ-ఎలర్ట్‌ పనిచేస్తుందన్నమాట.

అశోక్​ లేల్యాండ్​ సంస్థ తయారీ : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ బీఎస్‌-6 బస్సుల్లో ఈ పరికరాల బిగింపు ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకుంది. రానున్న రోజుల్లో దీనిని ప్రతి బస్సులో ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇటీవల అశోక్‌ లేల్యాండ్‌ సంస్థ ఇంజినీర్లు ఈ పరికరం పనితీరు, ఉపయోగించే విధానంపై డిపో మేనేజర్లు, భద్రతా అధికారులు, మెకానిక్‌లకు పూర్తి అవగాహన కల్పించారు. దీన్ని ఆరీ టెలీమ్యాటిక్స్‌ అని కూడా పిలుస్తున్నారు.

ఏడీఏస్ సిస్టం : ప్రమాదాలను గుర్తించి అప్రమత్తం చేసే అడ్వాన్స్‌డ్‌ డ్రైవర్‌ అసిస్టెన్స్‌ సిస్టమ్‌ (ఏడీఏఎస్‌) ప్రవేశపెట్టిన టీజీఆర్టీసీ ఆ సాంకేతికతను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోవడం లేదు. వివిధ జాతీయ రహదారులపై ప్రయాణించే 200 బస్సుల్లో 2022 సెప్టెంబరులో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు కింద ఈ ఏడీఏఎస్​ వ్యవస్థను అమర్చారు. 2023- 24లో మూడు జాతీయ రహదారులపై ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదాలు 40 శాతం తగ్గినట్టు అధికారులు గుర్తించారు.

ఏడాది కిందట ప్రయోగాత్మకంగా : రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఈ ఏడీఏస్ వ్యవస్థను ఏడాది క్రితం ఆర్టీసీ మియాపూర్‌ బస్‌ డిపోలో చేపట్టింది. ప్రయోగాత్మకంగా బస్సుల్లో ఈ పరికరాలను అమర్చారు. విండ్‌ స్క్రీన్‌ గ్లాస్‌పై కెమెరా, డ్రైవర్‌ ముందు భాగంలో స్మార్ట్‌ వాచ్‌ తరహాలో అలర్ట్‌ వ్యవస్థ బిగించి ఉంటాయి. కెమెరా ద్వారా బస్సు వెళ్తున్న దిశలో అడ్డంకులను గుర్తించి వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తుంది. దీంతో పాటు డ్రైవర్‌ మానిటరింగ్‌ వ్యవస్థను కూడా ఆర్టీసీ ప్రవేశపెట్టింది. సుదూర గమ్యాలకు ప్రయాణికులను చేర్చే డ్రైవర్లను ఈ వ్యవస్థ కచ్చితత్వంతో గమనిస్తుంది. నిద్ర మత్తులో ఉండటం తదితరాలను గుర్తించి డ్రైవర్‌ను అలర్ట్​ చేస్తుంది. ఈ రెండు వ్యవస్థలూ డ్రైవర్లకు ఉపయుక్తంగా ఉన్నా ఎక్కువ బస్సుల్లో అమర్చే ఒప్పందాలు తుదిదశకు మాత్రం చేరుకోలేదు.

ఐదేళ్లలో 107 ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదాలు : రాజధాని హైదరాబాద్ పరిధిలో గత ఐదేళ్లలో 107 బస్సు ప్రమాదాలు జరిగాయి. డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పట్టించుకోకపోవడం వల్లే అధిక ప్రమాదాలు జరిగాయని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. గతేడాది ఆర్టీసీ బస్సులపై 5,800 ట్రాఫిక్‌ చలానాలు కూడా విధించారు.

