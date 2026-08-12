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ఐటీఐ రైతు సృష్టించిన హైడ్రోలిఫ్ట్‌కు రాష్ట్రపతి ప్రశంసలు - బెస్ట్ గ్రాస్‌రూట్ ఇన్నోవేటర్ అవార్డు

ఐటీఐ చదివి, కొన్నేళ్లుగా వ్యవసాయం చేసిన పంపన్ శ్రీనివాస్ - విద్యుత్​ అవసరం లేకుండా నీటిని ఎత్తిపోసే పంపు తయారీ

Pampan Srinivas Hydrolift Innovation
Pampan Srinivas Hydrolift Innovation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 10:49 AM IST

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Pampan Srinivas Hydrolift Innovation : పంట కాలువలు, వాగుల నుంచి నీటిని తోడి, మెట్ట సాగుకు మళ్లించడానికి మోటార్లు ఉండాలి. అవి పనిచేయడానికి విద్యుత్ అవసరం. లేకపోతే, వాటిని డీజిల్, పెట్రోల్‌తో నడపాల్సి ఉంటుంది. కాకినాడ జిల్లా, పెదపూడి మండలానికి చెందిన పంపన్ శ్రీనివాస్ అనే రైతు, ఇవేవీ లేకుండా నీటిని తోడే ఒక హైడ్రోలిఫ్ట్‌ను తయారుచేశారు.

ఐటీఐ చదివి : ఐటీఐ చదివి, కొన్నేళ్లుగా వ్యవసాయం చేస్తున్న ఆయన, మొదట ఒక నమూనా హైడ్రోలిఫ్ట్ ప్రాజెక్టును తయారుచేసి కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయాన్ని సంప్రదించారు. ఆ విశ్వవిద్యాలయం, అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్‌తో కలిసి, రూ. 5 లక్షల వరకు సహాయం అందించింది. మరికొంత డబ్బుతో, వెట్లపాలెంలోని ఒక తూము వద్ద హైడ్రోలిఫ్ట్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు. ఆ తూము నుంచి నీరు కిందకు ప్రవహించే చోట ఇనుముతో చేసిన రెండు టర్బైన్‌లను అమర్చారు.

సంతోషం వ్యక్తం చేసిన సాంకేతిక బృందం : ప్రవాహ ఉద్ధృతికి టర్బైన్లు వేగంగా తిరుగుతూ వాటికి అమర్చిన రెండు పంపుల ద్వారా 10 మీటర్ల ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నాయి. పంపులు సమర్థంగా పనిచేయడానికి గేర్‌ బాక్స్‌లు అమర్చారు. రోజంతా ఈ లిఫ్ట్‌ను వినియోగిస్తే 25 లక్షల లీటర్ల వరకు నీటిని ఎత్తిపోస్తుంది. సుమారు 10 నెలల పాటు చేసిన ఈ ప్రయోగం ఫలించడంతో శ్రీనివాస్‌తో కలిసి పనిచేసిన సాంకేతిక బృందం సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది.

బెస్ట్‌ గ్రాస్‌రూట్‌ ఇన్నోవేటర్‌ : ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా 26 మంది గ్రాస్‌రూట్‌ ఇన్నోవేటర్లను రాష్ట్రపతి భవన్‌కు ఆహ్వానించారు. అందులో శ్రీనివాస్‌కు అవకాశం దక్కింది. తన ప్రాజెక్టు నమూనాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు వివరించగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వాగుల నుంచి వృథాగా పోయే నీటిని తక్కువ ఖర్చుతో ఎత్తిపోసేందుకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని ఆమె ప్రశంసించారని శ్రీనివాస్‌ తెలిపారు. కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్రసింగ్‌ చేతుల మీదుగా శ్రీనివాస్‌ "బెస్ట్‌ గ్రాస్‌రూట్‌ ఇన్నోవేటర్‌" పురస్కారం అందుకున్నారు.

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