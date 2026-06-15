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శ్రీశైలంలో బూచేపల్లి కాటేజీ అప్పగింతలో హైడ్రామా - ఒక్కరోజులోనే ప్రక్రియ పూర్తి!

ఆదివారం అప్పగించగా హడావిడిగా స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన ఆలయ అధికారులు - మరో ఆరు కాటేజీలు స్వాధీనం - ఆలయ అధికారుల తీరుపై వెల్లువెత్తుతున్న విమర్శలు

High Drama During The Handover Of The Buchepalli Cottage
High Drama During The Handover Of The Buchepalli Cottage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 9:44 AM IST

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High Drama During The Handover Of The Buchepalli Cottage : శ్రీశైలంలో బూచేపల్లి కాటేజీ అప్పగింతలో హైడ్రామా నడిచింది. ఆదివారమే హడావుడిగా కాటేజీని అప్పగించగా అధికారులు ఒక్కరోజులోనే స్వాధీన ప్రక్రియను కూడా పూర్తిచేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ఆలయ అధికారులు అత్యుత్సాహం చూపారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

నిబంధనల ప్రకారం నిర్మించారా? : శ్రీశైలంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రస్తుత దర్శి ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాదరెడ్డి తండ్రి సుబ్బారెడ్డి గతంలో నిర్మించిన కాటేజీని ఆదివారమే హడావుడిగా అప్పగించారు. కాటేజీని దేవస్థానానికి అప్పగించడానికి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి రెండుమూడు రోజుల సమయం పడుతుంది. అయితే నిబంధనల ప్రకారం నిర్మించారా? లేదా? అందులో ఫర్నిచర్, ఇతర వస్తువులు ఏవేం ఉన్నాయి? అనే వివరాలను దేవస్థానం ఇంజినీర్లు నమోదు చేసుకుంటారు. దాతలు కూడా సంబంధిత వివరాలతో ఈవోకు లేఖ ఇస్తారు. ఎమ్మెల్యే తండ్రి బూచేపల్లి సుబ్బారెడ్డి ఆ కాటేజీని నిర్మించి స్వాధీనపరిచే బాధ్యతను తనకే అప్పగించారని Y.P. చలమారెడ్డి అనే వ్యక్తి దేవస్థానం అధికారులకు శనివారం లేఖ ఇచ్చారు.

బూచేపల్లి కాటేజీ అప్పగింతలో హైడ్రామా - ఆదివారమే హడావిడిగా కాటేజీ అప్పగింత (ETV Bharat)

మరో ఆరు కాటేజీలు స్వాధీనం : కాటేజీని, అందులోని వస్తువులను తాను స్వాధీనపరుస్తున్నానని శనివారం నాటి తేదీ వేసి, సంతకం చేసి దేవస్థానం వారికి లేఖను, కాటేజీ తాళాలను ఇచ్చారు. వెంటనే తీసుకోవాలని ఒత్తిడి తేవడంతో ఆలయ అధికారులు ఆదివారం సెలవు రోజైనా హడావుడిగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతోపాటే మిగిలిన మరో ఆరు కాటేజీలనూ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు, తాము కాటేజీని గతంలోనే అప్పగించామని చెబుతూ ఎమ్మెల్యే శివప్రసాదరెడ్డి వీడియో విడుదల చేశారు.

గత ఏడాది ప్రధాని వచ్చినప్పుడు, గత మహాశివరాత్రి వేడుకల సమయంలోనూ దేవస్థానం కమిటీ దగ్గరే తాళాలు ఉన్నాయని వివరించారు. కానీ అధికారికంగా స్వాధీనం చేస్తే.. ఆ కాటేజీ అద్దెను అధికారులు నిర్ణయించి, భక్తులకు కేటాయించే జాబితాలో చేర్చాలి. ఆన్‌లైన్లో బుక్‌ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంచాలి. 'బూచేపల్లి నిలయం' కాటేజీకి ఇంతవరకు ఆయా ప్రక్రియలేవీ పూర్తిచేయలేదు. దేవస్థానానికి నష్టం వస్తున్న నేపథ్యంలోనే తాము నోటీసులిచ్చామని ఉన్నతాధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

2023 మే 3న ప్రారంభం : శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆదాయానికి ప్రకాశం జిల్లా దర్శి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి గండికొట్టారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. శ్రీశైలంలోని పుష్కరిణి ప్రాంతంలో బూచేపల్లి నిలయం పేరుతో ఆయన కాటేజీ నిర్మించారు. ఎవరైనా దాతలు కాటేజీలు నిర్మించడానికి ముందుకు వస్తే దేవస్థానం దానికి కావాల్సిన స్థలం మంజూరు చేస్తుంది. కాటేజీలు నిర్మించిన అనంతరం దాతలు ఆపై వాటిని దేవస్థానానికి అప్పగించాలి. స్థలం మంజూరు చేసిన ఏడాదిలోపు కాటేజీ నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలి.

కాటేజీలను దేవస్థానానికి అప్పగించిన దాతలకు ఏడాదిలో 30 రోజుల పాటు ఉచితంగా కాటేజీలో వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి నిలయం పేరుతో కాటేజీ నిర్మించి 2023 మే 3న ప్రారంభించారు. మూడేళ్లు అవుతున్నా ఇంతవరకు కాటేజీని దేవస్థానానికి అప్పగించకుండా సొంతానికి వాడుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

కాటేజీని సందర్శించిన ఆలయ ఇంజినీర్లు : దేవస్థానం రెవెన్యూ అధికారులు కాటేజీని స్వాధీనం చేసుకోవడంలో అత్యుత్సాహం చూపారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. శనివారం రాత్రి చలమారెడ్డి లేఖ ఇవ్వగానే దాన్ని రెవెన్యూ విభాగ ఏఈవో శ్రీనివాసరెడ్డి సీ5 సెక్షన్‌కు పంపారు. ఆలయం ఇంజినీర్లు ఆదివారం కమిటీగా ఏర్పడి ఆ కాటేజీని సందర్శించారు. ఒక్క రోజులోనే స్వాధీన ప్రక్రియను పూర్తిచేశారు.

గతంలోనే దేవస్థానానికి కాటేజీని అప్పగించానని ఎమ్మెల్యే చెప్పినదాంట్లో వాస్తవం లేదని బోడేపల్లి వెంకట సుబ్బారావు శ్రీశైలం పాలక మండలి సభ్యుడు స్పష్టం చేశారు. మూడేళ్లుగా కాటేజీని సొంతానికి వాడుకున్నందుకు దానికి వచ్చిన ఆదాయాన్ని దేవస్థానానికి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.

"గతంలో దేవస్థానానికి కాటేజీని అప్పగించానని ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి చెప్పారు. దానిలో ఎటువంటి వాస్తవం కూడా లేదు. గత 3 సంవత్సరాలుగా కాటేజీని వాడుకున్నారు. దానికి వచ్చిన ఆదాయాన్ని దేవస్థానానికి చెల్లించండి." - బోడేపల్లి వెంకట సుబ్బారావు, శ్రీశైలం పాలక మండలి సభ్యుడు

శ్రీశైలం దేవస్థానం ఆదాయానికి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే గండి - 3 ఏళ్లుగా కాటేజీని అప్పగించని బూచేపల్లి

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