రికార్డు సృష్టించిన హైడ్రా - రూ.1.10 లక్ష కోట్ల విలువైన భూములకు కబ్జాకోరల నుంచి విముక్తి
రెండేళ్లలో స్వాధీనం చేసుకున్న భూముల వివరాలను వెల్లడించిన హైడ్రా - గడిచిన రెండేళ్లలో రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా విలువ చేసే భూముల సంరక్షణ - హైడ్రా ప్రజావాణిలోని ఫిర్యాదులను పరిశీలిస్తోన్న కమిషనర్ రంగనాథ్
Published : June 9, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : June 9, 2026 at 8:13 AM IST
Hydraa Saved Lack Crore Land In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరం (మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పరిధి)లో ప్రభుత్వ స్థలాలు, చెరువుల భూముల పరిరక్షణలో హైడ్రా మరింత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. గడిచిన రెండేళ్లలో రూ.1.10 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే సర్కారు భూములను అక్రమార్కుల చెర నుంచి హైడ్రా విడిపించింది. వచ్చే ఏడాదికి మరో రూ.లక్ష కోట్ల మైలురాయిని అధిగమించాలనే లక్ష్యంతో కబ్జా చెరలో ఉన్న భూములు, చెరువుల వివరాలు ఆరా తీస్తోంది.
హైదరాబాద్ నగరంలో ఆక్రమణలు తొలగించడంలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తోన్న హైడ్రా రెండేళ్ల వ్యవధిలో రూ.1.10 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ప్రభుత్వ భూములను కబ్జాల చెర నుంచి విముక్తి కల్పించింది. చెరువులు, నాలాలు, పార్కులు, ప్రజావసరాలకు ఉద్దేశించిన స్థలాలు, ప్రభుత్వ భూములను రక్షించి ప్రభుత్వానికి అప్పగించింది. హైడ్రా ప్రజావాణిలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తూ రెవెన్యూ, జీహెచ్ఎంసీతో పాటు సాంకేతిక ఆధారాలతో ఆక్రమణకు గురైన ప్రభుత్వ భూముల చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేస్తోంది.
6 చెరువులతో 70 ఎకరాలు : ఈ క్రమంలో రెండేళ్లలో స్వాధీనం చేసుకున్న భూముల వివరాలను సోమవారం వెల్లడించిన హైడ్రా, చెరువుల కబ్జాలను తొలగించి 449.11 ఎకరాలు ప్రభుత్వానికి అప్పగించినట్లు వివరించింది. తమ్మిడికుంట వద్ద 15 ఎకరాలు, కూకట్పల్లి నల్ల చెరువులో 14 ఎకరాలు, ఉప్పల్ నల్ల చెరువులో 10 ఎకరాల భూమిని సంరక్షించింది. సున్నం చెరువులో 15 ఎకరాలు, భుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువులో 11 ఎకరాలు, బతుకమ్మకుంటలో 5 ఎకరాల భూమిని కాపాడి చెరువుల విస్తీర్ణాన్ని పెంచింది. తద్వారా మొదటి విడత చేపట్టిన 6 చెరువుల పునరుద్దరణ వల్ల 70 ఎకరాల వరకు కబ్జాదారుల నుంచి విడిపించినట్లు హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ తెలిపారు.
మొత్తం 18 వందల ఎకరాలు స్వాధీనం : రెండో విడతలో చేపడుతున్న 14 చెరువుల పునరుద్దరణలో మరో 300 ఎకరాల వరకు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. హైడ్రా ఏర్పాటు చేసినప్పటి (జులై 19 2026) నుంచి నేటి వరకు మొత్తం 1804.23 ఎకరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని హైడ్రా పేర్కొంది. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్లో 300ల ఎకరాలకు పైగా స్వాధీనం చేసుకోగా, అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఐలాపూర్ తండాలో 862 ఎకరాల భూమిని హైడ్రా కాపాడింది.
200 ఎకరాల రాళ్ల గుట్ట : అలాగే రంగారెడ్డి జిల్లాలో కోకాపేట, ఖానామెట్, కొండాపూర్ ప్రాంతాల్లో చెరువులను ఆక్రమించి చేపట్టిన నిర్మాణాలను తొలగించి ప్రభుత్వ స్థలాలను రక్షించినట్లు హైడ్రా తెలిపింది. తాజాగా పుప్పాలగూడ-ఖాజాగూడ సరిహద్దుల్లో ఉన్న హెచ్ఎండీఏకు చెందిన 200 ఎకరాల రాళ్ల గుట్టను కూడా రక్షించినట్లు హైడ్రా వివరించింది. నాలాల ఆక్రమణలను తొలగించి 19.26 ఎకరాలు, పార్కులను కబ్జాదారుల నుంచి విడిపించి 90.29 ఎకరాలు, రహదారులు, ఫుట్పాత్లను తొలగించి 50.06 ఎకరాల భూమిని రక్షించినట్లు పేర్కొంది. ప్రజావసరాలకు ఉద్దేశించిన స్థలాల ఆక్రమణలను తొలగించి 21.29 ఎకరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు హైడ్రా తెలిపింది.
రాయదుర్గ్ భూములతో చూస్తే రూ.లక్ష కోట్లే : హైడ్రా స్వాధీనం చేసుకున్న భూముల విలువ మార్కెట్ ధర ప్రకారం రూ.వందల కోట్లలో ఉంటుందని వెల్లడైంది. ఇటీవల రాయదుర్గ్ ఐటీ కారిడార్లో ఎకరా రూ.237 కోట్లు పలికిందని, ఆ ప్రకారం చూస్తే గచిడిన రెండేళ్లలో రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా విలువ చేసే భూములను రక్షించినట్లు హైడ్రా పేర్కొంది. వచ్చే ఏడాదికి మరో రూ.2 లక్షల కోట్లు విలువ చేసే భూములను రక్షించాలనే లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నట్లు హైడ్రా వెల్లడించింది.
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