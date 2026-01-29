ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో రేపటి నుంచి వాణిజ్య భవనాల తనిఖీలు : ఏవీ రంగనాథ్‌

బచ్చాస్ ఫర్నిచర్ అగ్నిప్రమాద ఘ‌ట‌న‌ను తీవ్రంగా పరిగణించిన హైడ్రా - నాంపల్లిలోని పలు ఫర్నిచర్ షాపులు త‌నిఖీలు చేసిన హైడ్రా కమిషనర్ - నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న స్టాండెడ్ ఫర్నిచర్‌ సీజ్

AV Ranganath (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 7:17 PM IST

Hydraa Inspections in Commercial Buildings : హైదరాబాద్ నగరంలోని అన్నీ రకాల వాణిజ్య భవనాల్లో తనిఖీలకు హైడ్రా సిద్ధమైంది. అగ్ని ప్రమాదాల నివారణే లక్ష్యంగా రద్దీ ప్రాంతాల్లోని వ్యాపార కేంద్రాలను గురువారం నుంచి తనిఖీలు చేపట్టనున్నట్లు కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌ తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో నాంపల్లిలో అగ్ని ప్రమాదానికి కారణాలను అంచనా వేశామని, అలాంటి పరిస్థితులు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన చెప్పారు. బుధవారం బుద్ధభవన్‌లోని హైడ్రా కార్యాలయంలో వివిధ శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన ప్రకటించారు.

ఆ భవనాలకు విద్యుత్తు ఆపేయండి : వ్యాపార సముదాయాలు, గృహోపకరణాలు, వస్త్ర తదితర విక్రయ కేంద్రాల్లో సంయుక్త తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆయా శాఖలకు హైడ్రా కమిషనర్ స్పష్టంచేశారు. అగ్నిమాపక చర్యలు పాటించని భవనాలకు వెంటనే కరెంట్ కనెక్షన్ నిలిపేయాలని, భవనంలోని లోపాలను తెలుపుతూ భవనం ముందు బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.

హైదరాబాద్​ మహానగరంలో రేపటి నుంచి వాణిజ్య భవనాల తనిఖీలు : హైడ్రా (ETV)

మీ వివరాలు చాలా గోప్యంగా ఉంటాయి : అగ్నిప్రమాదం జరిగితే తప్పించుకునే దారిలేని దుకాణాలు, కాంప్లెక్సుల వివరాలను గుర్తిస్తే హైడ్రా కంట్రోల్‌రూం చరవాణి సంఖ్య 90001 13667ను సంప్రదించి ఆయా కాంప్లెక్సుల పేర్లు, ప్రాంతం, ఇతర సమాచారమివ్వాలని రంగనాథ్‌ నగర ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. కుదిరితే ఫొటోలు, వీడియోలను పంపాలని కోరారు. సమాచారం ఇచ్చిన వారి వివరాలను చాలా గోప్యంగా ఉంచుతామని పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్​లో గత ఏడాది 36 ప్రమాదాలు జరిగాయని, సగటున నెలకు మూడు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

తరలించకపోతే తాళమేస్తాం : నాంపల్లిలో ఫర్నీచర్‌ దుకాణం సెల్లార్‌లో భారీగా గృహోపకరణాలను నిల్వ ఉంచారని హైడ్రా కమిషనర్​ వీడియో సందేశంలో తెలిపారు. సెల్లార్​లో చిక్కుకున్నవారు క్షణాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నారు. సెల్లార్​ దుర్వినియోగం చేయడంతోనే ప్రాణ నష్టం జరిగిందని హైడ్రా కమిషనర్‌ పేర్కొన్నారు. అన్ని దుకాణాలు, వ్యాపార కేంద్రాల నిర్వాహకులు వెంటనే సెల్లార్లను ఖాళీ చేయాలని హెచ్చరించారు. కేవలం వాహనాల పార్కింగ్‌కే వాడాలని స్పష్టం చేశారు. తనిఖీల్లో దొరికితే భవనానికి తాళం వేస్తామని తేల్చి చెప్పారు.

జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఇలా : అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ చర్యల్లో భాగంగా మెట్లు, కారిడార్లు, అత్యవసర తలుపుల వద్ద ఇతర ఏ వస్తువులను ఉంచకూడదు.

  • గోదాములు జన సంచారం లేని ప్రాంతాల్లో ఉంటేనే మంచిది. సెల్లార్లలో పేలుడు స్వభావం, మండే లక్షణాలున్న వస్తువులను భద్రపరిస్తే హైడ్రా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది.
  • అగ్ని వ్యాపించినప్పుడు మంటలను వెంట వెంటనే ఆర్పేసే సిలిండర్లు, స్ప్రింక్లర్లు అన్ని దుకాణాల్లో అందుబాటులో ఉండాలి. భవనం పైకప్పు, వెలుపల వాటర్ ట్యాంకు తప్పనిసరి.
  • షార్ట్​ సర్క్యూట్​ చోటు చేసుకున్నప్పుడు దుకాణాల్లోని వినియోగదారులు జాగ్రత్తగా బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రత్యామ్నాయ దారి, దాన్ని సూచించే సిగ్నల్ బోర్డులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

"నాంపల్లిలో ఫర్నీచర్‌ దుకాణం సెల్లార్‌లో భారీగా స్థాయిలో గృహోపకరణాలను నిల్వ ఉంచారు. దాని కారణంగానే సెల్లారులో చిక్కుకున్న 5 మంది మరణించారు. సెల్లార్​ను దుర్వినియోగం చేయడంతోనే ప్రాణ నష్టం జరిగింది. ఫైర్​ సెఫ్టీ తీసుకోకుండా ఎవరైతే భవనాలను నిర్వహిస్తున్నారో వాటిపై చర్యలు తీసుకోవడానికి హైడ్రా అధికారులు, సిబ్బంది సమాయత్తం అయ్యింది. ఎలకైచే నిబంధనలు పాటించరో వాటిని సీజ్​ కూడా చేస్తాం. చట్టపరంగా ఏమేం చర్యలు తీసుకోవాలో అవి కూడా చేస్తాం. వెంటనే విద్యుత్తు కనెక్షన్ కూడా తీసేస్తాం. ఫైర్​ యాక్సిండెంట్లు కాకుండా ఉండే విధంగా చూడటానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం"-ఏవీ రంగనాథ్, హైడ్రా కమిషనర్

నాంపల్లిలోని బచాస్ ఫర్నీచర్ షాపులో గత శనివారం జనవరి 24వ తేదీన భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదం ఇద్దరి చిన్నారులతో సహా ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన హైడ్రా వాణిజ్యపరమైన సముదాయలను తనిఖీలు చేయాలని నిర్ణయించింది.

