మాదాపూర్ సున్నం చెరువు పరిధిలో అక్రమ బోర్లు - తొలగించిన హైడ్రా
మాదాపూర్ సున్నం చెరువు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏళ్లుగా సాగుతున్న అక్రమ నీటి దందాపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపింది. రెవెన్యూ, పోలీసుల సహకారంతో జేసీబీల సాయంతో అక్రమ బోర్లను, పైప్ లైన్లను సమూలంగా ధ్వంసం చేసింది.
Published : October 24, 2026 at 10:28 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:33 PM IST
Hydraa Removes Illegal Boreholes : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర నీటి ఎద్దడి నెలకొంది. కానీ మాదాపూర్లోని సున్నం చెరువు పరిధిలో మాత్రం వాటర్ మాఫియా రెచ్చిపోతోంది. ఇళ్ల అవసరాల పేరుతో వందల అడుగుల లోతులో బస్తీ ఇళ్లలో గుట్టుగా బోర్లు వేశారు. భారీ పైపుల నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసి పెద్ద మోటార్లతో రోజూ లక్షల లీటర్ల నీటిని తోడేసి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఇలా తోడిన ప్రమాదకర లోహాలు ఉన్న నీటిని ట్యాంకర్ల ద్వారా ఇక్కడి నుంచి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు విక్రయిస్తూ వాటర్ మాఫియా కోట్లు గడిస్తోంది. వీళ్లు ఇలా నీటిని తోడేస్తుండటంతో సున్నం చెరువులోకి ఎన్ని వరద నీళ్లు వచ్చినా నిండని పరిస్థితి ఏర్పడింది. చుట్టుపక్కల కాలనీల్లో ఏకంగా వెయ్యి అడుగుల మేర బోర్ వేసినా చుక్క నీరు రావడం లేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
బోర్లను తొలగించిన హైడ్రా
గతంలో ఎన్నిసార్లు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా, అధికారులు వచ్చి బోర్లు సీజ్ చేసి వెళ్లినా మాఫియా తీరు మారలేదు. దీంతో విసుగెత్తిపోయిన జనాలు నేరుగా హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేశారు. వాటర్ మాఫియా విక్రయిస్తున్న నీటిలో ప్రమాదకర లోహాలు ఉండటంతో పరిస్థితి సీరియస్గా తీసుకున్న హైడ్రా 4 టీమ్స్తో రంగంలోకి దిగింది. రెవెన్యూ, పోలీసుల సమక్షంలో సున్నం చెరువు పరిసరాల్లో భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. జేసీబీల సాయంతో అక్రమ బోర్లను గుర్తించి, వాటర్ మాఫియా ఏర్పాటు చేసిన పైప్ లైన్ నెట్వర్క్ను పూర్తిగా ధ్వంసం చేసింది. తవ్విన కొద్దీ భారీ ఎత్తున బోర్లు, అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్లు బయటపడుతుండటం చూసి అధికారులు సైతం అవాక్కయ్యారు. దీంతో మళ్లీ తిరిగి వాడటానికి వీల్లేకుండా బోర్లను సమూలంగా తొలగించేశారు.
అధికారులపై చర్యలకు సిద్ధం
రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, హైదరాబాద్ జిల్లాల బోర్డర్ లో ఉన్న ఈ ఏరియాలో ముఖ్యంగా శేర్లింగంపల్లి మండలం గుట్టల బేగంపేట సర్వే నంబర్ 63లో ఈ అక్రమాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్లు రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. ప్రాథమికంగా 12 అక్రమ బోర్లను గుర్తించి, ఇప్పటికే వాటిలో ఆరింటిని తొలగించారు. కరెంట్ బిల్లుల ఆధారంగా గృహ అవసరాల పేరుతో కమర్షియల్గా నీటిని అమ్ముకుంటున్న వారిని పట్టుకుని కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు రెవెన్యూ శాఖ రెడీ అయింది. పైగా బోర్లు వేసిన మిషన్ల యాజమానులు, వీటికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన అధికారులపైనా కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి హైడ్రా సిద్ధమైంది.
"గతంలో తాగునీటికి పనికిరావని ల్యాబ్ రిపోర్టులు వచ్చినా, రోడ్లెక్కి ధర్నాలు చేసినా పట్టించుకోలేదు. కానీ హైడ్రానే ఇప్పుడు నేరుగా అక్రమ బోర్లను తొలగించడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ఆపకుండా, మళ్లీ ఈ మాఫియా రెచ్చిపోకుండా చూసేందుకు ఓ ప్రత్యేక కమిటీ వేయాలి" - స్థానికులు
అక్రమ బోర్లపై ఉక్కుపాదం మోపిన హైడ్రాపై స్థానికులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. హైడ్రా చెరువుల సుందరీకరణ పనులతో పాటు, ఇలా భూగర్భ జలాలను కాపాడటం వల్ల భవిష్యత్లో తమ నీటి కష్టాలు తీరుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.