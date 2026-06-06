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రూ.30 వేల కోట్ల ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడిన హైడ్రా - పుప్పాలగూడలో 200 ఎకరాల చుట్టూ ఫెన్సింగ్

పుప్పాలగూడలో హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్ - 200 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలానికి ఫెన్సింగ్ వేసిన హైడ్రా - రూ.30 వేల కోట్ల విలువ చేసే భూమిని కాపాడినట్లు అధికారుల వెల్లడి

HYDRAA Protects 200 Acres Land in Puppalaguda
HYDRAA Protects 200 Acres Land in Puppalaguda (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 8:10 AM IST

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Hydra Fences 200 Acres of Government Land : ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణలో హైడ్రా మరో భారీ ఆపరేషన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. భూ అక్రమార్కుల నుంచి సుమారు రూ.30 వేల కోట్ల విలువైన 2 వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడింది. రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండ‌లం పుప్పాల‌గూడ-ఖాజాగూడ స‌రిహ‌ద్దుల్లో ఉన్న సుమారు 2 వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని రక్షించిన హైడ్రా, ఆ భూమికి ఫెన్సింగ్‌ వేసింది. ప్రజావాణిలో వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు హైడ్రా చర్యలు చేపట్టింది.

అత్యంత పురాతన రాతి శిలలతో కూడిన గుట్టలు, వాటి చుట్టూ ఉన్న 2 వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని హైడ్రా యంత్రాంగం శుక్రవారం పరిరక్షించింది. చరిత్రకారులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం పుప్పాలగూడ గ్రామ సరిహద్దులో అరుదైన పురాతన రాళ్ల గుట్టలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతంలో ఆక్రమణలు చోటు చేసుకుంటుండటంతో ఆ భూమికి హైడ్రా కంచె ఏర్పాటు చేసింది. ఈ భూమి విలువ మార్కెట్‌లో రూ.30 వేల కోట్లు ఉంటుందని హైడ్రా అధికారులు అంటున్నారు.

న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు - పట్టించుకోని అధికారులు : పుప్పాలగూడలోని పురాతన రాళ్ల గుట్టలను సంరక్షించాలని సేవ్‌ రాక్స్‌ సొసైటీ ప్రతినిధులు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ప్రభుత్వ భూమి అయినందున ఆక్రమణల నుంచి కాపాడాలని 2019 సంవత్సరంలో అప్పటి న్యాయమూర్తి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కానీ అధికారులు మాత్రం తగిన చర్యలు తీసుకోలేదు. దీంతో సేవ్‌ రాక్స్‌ సొసైటీ ప్రతినిధులు మరో ప్రయత్నం చేశారు. ఇటీవల హైడ్రా ప్రజావాణిలో సేవ్‌ రాక్స్‌ సొసైటీ ప్రతినిధులు కంప్లైంట్ చేశారు. హైడ్రా కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్, సైబరాబాద్‌ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్‌ జి.సృజన క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఆక్రమణల వివరాలు సేకరించారు. అనంతరం అది ప్రభుత్వ భూమి అని నిర్ధారణ చేసుకుని భూమి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేశారు.

"పుప్పాలగూడలోని గుట్టలకు వారసత్వ హోదా సాధించేందుకు మా సంస్థ తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తోంది. సర్వే నంబరు 452లో దాదాపు 90 ఎకరాలు ఆక్రమణలకు గురైంది. ప్రభుత్వ భూములను కాపాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. రంగనాథ్ చొరవతో ఈ భూమిని రక్షించగలిగాం. హైడ్రా కంచె ఏర్పాటు చేసింది. ల్యాంకోహిల్స్‌ నుంచి ఓఆర్‌ఆర్‌ సర్వీసు రహదారి వరకు ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని కూడా రక్షించాలి" - రిత్విక్‌ రెడ్డి, సేవ్‌ రాక్స్‌ ప్రతినిధి

గుట్టలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తాం : పుప్పాలగూడ గ్రామంలోని సర్వే నంబర్ 452/1, 454/1లలోని ప్రభుత్వ భూమిలో 263.05 ఎకరాలను గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హెచ్‌ఎండీఏకు కేటాయించింది. సర్వే నంబర్ల వివాదంతో ఆ భూమిలో 63.05 ఎకరాలు ప్రైవేట్ వ్యక్తులది అని అధికారులకు తరువాత తెలిసొచ్చింది. దాంతో హెచ్‌ఎండీఏకు కేటాయించిన భూమి 200 ఎకరాలకు పరిమితమైంది. అదే గుట్టపై పద్మనాభ స్వామి దేవాలయానికి కేటాయించిన ఐదు ఎకరాలు, దర్గాకు కేటాయించిన ఐదు ఎకరాల భూములు ఉన్నాయి. ఎత్తైన రాళ్ల గుట్టలు, దిగువన ఉన్న భగీరథమ్మ చెరువు ఆ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది. చెరువు పునరుద్ధరణ పనులు చేపడతామని, గుట్టలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తామని హైడ్రా అధికారులు తెలిపారు.

వర్షాకాలం ప్లాన్ సిద్ధం చేసిన హైడ్రా - 899 స్పాట్లు గుర్తింపు

హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్ - ఒకేరోజు 6 ప్రాంతాల్లో దాడులు - 6 క్రషింగ్‌ యూనిట్లు, 12 ఆర్​ఎంసీ ప్లాంట్లు నేలమట్టం

ఆ భూమిలోని నిర్మాణాలను పునరుద్ధరించండి : హైడ్రాకు హైకోర్టు ఆదేశం

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