హైదరాబాద్ చెరువులకు మహర్దశ - పర్యాటక కేంద్రాలుగా తమ్మిడికుంట, సున్నం చెరువులు!
Thammidikunta and Sunnancheruvu Inauguration : తమ్మిడికుంట, సున్నం చెరువులను నెలాఖరున లేదా నవంబర్ మొదటి వారంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది
Published : October 24, 2026 at 6:43 PM IST
Thammidikunta and Sunnancheruvu Inauguration : హైదరాబాద్ నగరంలోని చెరువులు ఆక్రమణల చెర నుంచి విముక్తి పొంది, పునరుజ్జీవం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. నగరంలోని జలవనరులను పరిరక్షించడంతోపాటు వాటిని ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని అందించే ప్రదేశాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు హైడ్రా చర్యలు చేపడుతోంది. ఇప్పటికే వందకుపైగా చెరువుల్లో ఆక్రమణలను తొలగించగా, తొలి రెండు దశల్లో 20 చెరువులను అభివృద్ధి చేస్తోంది. వీటిలో మూడు చెరువుల అభివృద్ధి పనులు పూర్తికావడంతో అవి ఇప్పటికే ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. తాజాగా మాదాపూర్లోని తమ్మిడికుంట, సున్నం చెరువులు కూడా ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమయ్యాయి.
ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైన చెరువులు
తమ్మిడికుంట, సున్నం చెరువుల అభివృద్ధి పనులను సైబరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ జి.సృజన, హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ పరిశీలించారు. చెరువుల కట్ట చుట్టూ తిరుగుతూ కాలిబాటలు, పార్కులు, ఓపెన్ జిమ్లు, బోటింగ్ సదుపాయాలను తనిఖీ చేశారు. పనుల పురోగతిని సమీక్షించి, ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ఈ రెండు చెరువులను నెలాఖరున లేదా నవంబర్ మొదటి వారంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.
బెంగళూరు నమూనాలో అభివృద్ధి పనులు
బెంగళూరు నమూనాను అనుసరిస్తూ హైదరాబాద్ నగర అవసరాలకు అనుగుణంగా హైడ్రా చెరువులను అభివృద్ధి చేస్తోంది. చెరువుల చుట్టూ విశాలమైన కట్టలు నిర్మించడంతోపాటు వాటి పొడవునా పూల మొక్కలు, కాలిబాటలు, కూర్చునేందుకు బెంచీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రజలు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో నడక సాగించేందుకు వీలుగా పార్కులు, ఇతర సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నారు. అలాగే చెరువుల్లోకి వరద నీరు చేరే ప్రాంతాల్లో పైపులైన్లు ఏర్పాటు చేసి, సెడిమెంటేషన్ ప్లాంట్ల ద్వారా నీటిలోని మట్టి, మలినాలను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెంపుపై దృష్టి
అంబర్పేట బతుకమ్మకుంట, కూకట్పల్లి నల్లచెరువు, బమ్రుఖ్నుద్దౌలా చెరువుల్లో ఈ విధానం మంచి ఫలితాలనిచ్చినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఉప్పల్ నల్ల చెరువులోనూ వరద నీరు చేరడంతో నీటి కళ సంతరించుకుంది. మరోవైపు చెరువుల్లో పేరుకుపోయిన పూడికను తొలగించడం ద్వారా నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్నారు. కొన్ని చెరువుల్లో మూడు నుంచి ఐదు మీటర్ల లోతు వరకు పూడికను తొలగిస్తున్నారు.
హైటెక్సిటీ ప్రాంతానికి పర్యావరణ ఉపశమనం
మాదాపూర్లోని తమ్మిడికుంట, సున్నం చెరువులు స్థానికంగా కీలకమైన జలవనరులు. వీటిలోని బోరుబావుల నుంచి హాస్టళ్లు, వాణిజ్య భవనాలకు ప్రైవేటు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసేవారు. అయితే ఆక్రమణల తొలగింపు అనంతరం నిర్వహించిన నీటి పరీక్షల్లో ప్రమాదకర స్థాయిలో భార లోహాలు ఉన్నట్లు తేలడంతో అధికారులు ఆయా బోరుబావులను మూసివేశారు. చెరువుల్లోని మురుగు, చెత్తను తొలగించి పరిసరాలను శుభ్రం చేశారు. ఈ రెండు చెరువులను పర్యాటక కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా స్థానికులకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం అందించడంతోపాటు నగర పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడాలని హైడ్రా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఉప్పల్ నల్లచెరువు మనసు నిండే చెరువు - సంతోషం వ్యక్తం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి