ప్రైవేట్ ఎస్టీపీలు వదిలేదంతా మురుగే! - వెలుగు చూసిన గేటెడ్ కమ్యూనిటీల బాగోతం
Hydraa Focus On Private STP : హైదరాబాద్లోని గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో మురుగునీటిని అరకొరగా ఫిల్టర్ చేస్తూ డ్రైనేజీల్లోకి వదులుతున్నట్లు హైడ్రా అధికారులు గుర్తించారు. కమిషనర్ రంగనాథ్ ఇలాంటి వాటి పట్ల ప్రత్యేక దృష్టిసారించారు.
Published : November 22, 2026 at 11:05 AM IST
హైదరాబాద్ మహానగరంలో మురుగునీటిని శుద్ధి చేయని గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లపై హైడ్రా ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. నిర్వహణ వ్యయం, సిబ్బంది కొరత, దుర్వాసన, విద్యుత్ ఛార్జీల భారం తదితర కారణాలు చెబుతూ నిర్వాహకులు మురుగు శుద్ధి కేంద్రాల(ఎస్టీపీ)ను నిలిపేశారు. మరికొన్ని చోట్ల నామమాత్రంగా నడుపుతున్నారు. ఇలాంటి వాటిని గుర్తించి, అక్కడ శుద్ధి చేసిన నీటి నమూనాలను పరీక్షించనున్నట్లు హైడ్రా స్పష్టం చేసింది.
ఈ మేరకు ఇటీవల నల్లగండ్లలోని ఓ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఎస్టీపీని కమిషనర్ ఏవీ.రంగనాథ్ తనిఖీ చేసి, నీటి శాంపిళ్లను కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ) ల్యాబ్కు పంపారు. మరోవైపు ఎస్టీపీలు నిజంగా పనిచేస్తున్నాయో లేదో పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక విద్యుత్ మీటర్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు విద్యుత్ శాఖ సైతం సిద్ధమవుతోంది.
ప్రభుత్వ ఎస్టీపీలతో 7 ఎంఎల్డీల ఉత్పత్తి
వచ్చే నెల నుంచి ఐటీ కారిడార్ కేంద్రంగా జూబ్లీహిల్స్, పటాన్చెరు వరకు 20 నుంచి 30 శాతం నీటిని సరఫరా చేయాల్సని అవసరం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం ఈ పరిధిలో రెండు రోజులకు ఒకసారి తాగునీరు సరఫరా అవుతోంది. ఇక్కడ నీటి ఎద్ధడి తగ్గించాలంటే శుద్ధి చేసిన నీటిమీదే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి. అయితే ప్రభుత్వ ఎస్టీపీల ద్వారా పునర్వినియోగానికి ఉపయోగపడే నీరు కేవలం 7 మిలియన్ లీటర్ల పర్ డే (ఎంఎల్డీ) మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతోంది. దీంతో జలమండలి ప్రైవేట్ ఎస్టీపీలపైనా దృష్టి సారించింది.
10 శాతం లోపు ఎస్టీపీల్లోనే పూర్తిస్థాయి శుద్ధి
హైదరాబాద్ మహానగర పురపాలక సంస్థ(జీహెచ్ఎంసీ), హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్ఎండీఏ) రికార్డుల ప్రకారం, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలో మొత్తం 720 ఎస్టీపీలు ఉన్నాయి. ఆయా కేంద్రాలపై కార్పొరేషన్ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టగా వీటిలో కేవలం 30 శాతం మాత్రమే పనిచేస్తున్నట్లు తేలింది. వాటిలో కూడా 100 శాతం శుద్ధి జరగడం లేదని గుర్తించారు. అవసరమైన ప్రమాణాల మేరకు మురుగునీటిని పూర్తిగా శుద్ధి చేస్తున్న ప్లాంట్లు 10 కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయని అధికారులు లెక్క తేల్చారు.
మురుగు నీరు నేరుగా డ్రైనేజీల్లోకి
ఇటీవల ఓ మురుగు నీటి శుద్ధి ప్లాంట్ను హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తనిఖీ చేశారు. దాని నుంచి డ్రైనేజీలోకి వెళ్తున్న నీటిలో మలం, ఆహార వ్యర్థాల ఆనవాళ్లు అలాగే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అంటే మరుగుదొడ్ల నుంచి వచ్చే మురుగునీటిని ప్రత్యేక పైపులైన్ల ద్వారా మళ్లించి, నేరుగా డ్రైనేజీల్లోకి వదులుతున్నట్లు కనుగొన్నారు. కేవలం కిచెన్, స్నానాల గదులు, ఇతర అవసరాలకు వినియోగించే నీటిని మాత్రమే ఎస్టీపీలకు మళ్లిస్తున్నారని గమనించారు. అది కూడా అరకొరగానే ఫిల్టర్ చేస్తూ ఎస్టీపీలు పూర్తిగా పనిచేస్తున్నాయని రికార్డుల్లో నమోదు చేస్తున్నట్లు తనిఖీల్లో గుర్తించారు.
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