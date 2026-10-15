కూకట్పల్లి నాలాపై హైడ్రా ఫోకస్ - ఆక్రమణలు తొలగించి విస్తరించాలని అధికారులకు రంగనాథ్ ఆదేశం
HYDRAA Focuses on Kukatpally Drain : కూకట్పల్లి నాలాపై హైడ్రా ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. చెరువుల నుంచి వచ్చే వరద నీరు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నాలాల ద్వారా వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.
Published : October 15, 2026 at 10:46 PM IST
HYDRAA Focuses on Kukatpally Drain : హైదరాబాద్లోని హుస్సేన్ సాగర్లోకి వరద, మురుగునీటిని మోసుకొచ్చే కూకట్పల్లి నాలాపై హైడ్రా ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. నాలా పరివాహక ప్రాంతాలైన ఫతేనగర్-బాలానగర్ పారిశ్రామిక, నివాస ప్రాంతాల్లో వరద ముప్పును శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. పేదల నివాసాల జోలికి వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఆదేశించారు. ఈ మేరకు సీఎంసీ, ఎంఎంసీ, పారిశ్రామిక వాడ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ప్రతినిధులు, ఐలా అధికారులతో హైడ్రా ప్రధాన కార్యాలయంలో సమావేశమైన రంగనాథ్ ఫతేనగర్-బాలానగర్ పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లో వరద ముప్పుతోపాటు ఆక్రమణలను తొలగించి నాలాను విస్తరించడంపై సమీక్షించారు. చెరువుల నుంచి వచ్చే వరద నీరు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నాలాల ద్వారా వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు.
నాలా విస్తరణ చేపట్టాలి
నాలా పొడువున పారిశ్రామికవాడ లేఅవుట్ను పరిశీలిస్తే ఆక్రమణలు ఎంత మేర జరిగాయనేది స్పష్టమవుతుందన్నారు. సికింద్రాబాద్ ప్యాట్నీ నాలా విస్తరణ తరహాలోనే ఫతేనగర్ వద్ద కూడా పనులు చేయాలని సూచించారు. పరికిచెరువు, ఐడీఎల్ చెరువుల నుంచి వచ్చే వరద నీరు కూకట్పల్లి నాలా ద్వారా ప్రవహిస్తుండగా, ఫాక్స్ సాగర్ నుంచి జీడిమెట్ల మీదుగా వచ్చే వరద కాలువ గౌతంనగర్ పరిసరాల్లో ఈ నాలాలో కలుస్తుంది. ఇలా హుస్సేన్సాగర్లో కలిసే వరకు నాలా విస్తరణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఫతేనగర్ ప్రాంతంలో సుమారు 40 మీటర్ల వెడల్పు ఉండాల్సిన నాలా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణల గురై కేవలం 9 మీటర్లకు కుంచించుకుపోయిందని అధికారులు కమిషనర్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఫతేనగర్-బాలానగర్ పారిశ్రామిక ప్రాంతాల్లోని నాలా మొత్తం సుమారు 4.2 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉందని, ఇందులో 2.2 కిలోమీటర్ల పరిధి సీఎంసీ పరిధిలోకి, మరో 2 కిలోమీటర్లు ఎంఎంసీ పరిధిలోకి వస్తాయని అధికారులు కమిషనర్ కు వివరించారు. సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పని చేస్తూ నాలా హద్దులను గుర్తించాలని, ఆక్రమణల తొలగింపునకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని కమిషనర్ సూచించారు.
పారిశ్రామికవాడకు 47 ఎకరాల భూ కేటాయింపు
పారిశ్రామికవాడ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి 1963లో 30 ఎకరాలు, 1964లో 17 ఎకరాలు కేటాయించినట్లు సమావేశంలో అక్కడి పారిశ్రామిక ప్రతిందులు ప్రస్తావించారు. నాలా హద్దులు, పారిశ్రామిక ప్రాంతంలోని నిర్మాణాలు, ప్రస్తుత పరిస్థితులను పరిశీలించి సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన అవసరాన్ని అధికారులు వివరించారు.కేవలం 30 నిమిషాల పాటు వర్షం కురిసినా పారిశ్రామిక యూనిట్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని పారిశ్రామికవేత్తలు తెలిపారు. నాలా ఆక్రమణల తొలగింపు, విస్తరణ పనులకు తాము పూర్తి సహకారం అందిస్తామని పారిశ్రామికవాడ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలు హామీ ఇచ్చారు. తొలుత తరచూ వరద ముంపునకు గురవుతున్న ప్రాంతాల్లో నాలా విస్తరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ, సంబంధిత శాఖలన్నీ సమన్వయంతో పనిచేసి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని ఏవీ రంగనాథ్ అధికారులను ఆదేశించారు.
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