ETV Bharat / state

మళ్లీ రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా - గచ్చిబౌలిలో సంధ్య కన్వెన్షన్​ వద్ద అక్రమ నిర్మాణాలు నేలమట్టం

గచ్చిబౌలిలోని సంధ్య కన్వెన్షన్ దగ్గర ఉన్న అక్రమ కట్టడాలు కూల్చివేసిన హైడ్రా - హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతలు చేపట్టిన హైడ్రా అధికారులు

Hydra Demolitions in Gachibowli
Hydra Demolitions in Gachibowli (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 10:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hydraa Demolitions in Gachibowli : హైదరాబాద్​ నగరంలో ప్రభుత్వ స్థలాల్లో అక్రమ కట్టణాలు, నిర్మాణాలను నేలమట్టం చేస్తూ కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను కాపాడుతున్న హైడ్రా మరోసారి బుల్డోజర్లకు పని చెప్పింది. నగరంలోని గచ్చిబౌలి సంధ్య కన్వెన్షన్ వద్ద పలు అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా అధికారులు తొలగించారు. ఇక్కడి ఫెర్టిలైజర్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంప్లాయీస్ కోఆపరేటివ్‌ హౌసింగ్‌ సొసైటీ లేఅవుట్‌లో అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేపట్టారు. లేఅవుట్‌లో రోడ్లను ఆక్రమించి నిర్మాణాలు చేపట్టారని స్థానికులు ఇటీవల హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. వెంటనే ఆక్రమణలను తొలగించాల్సిందిగా ఉన్నత న్యాయస్థానం హైడ్రాను ఆదేశించింది. కోర్డు ఆదేశాల నేపథ్యంలో సోమవారం ఉదయం హైడ్రా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. పోలీసు బందోబస్తు మధ్య అనుమతులు లేని నాలుగు షెడ్లు, నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాన్ని నేలమట్టం చేశారు.

మళ్లీ రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా - గచ్చిబౌలిలో సంధ్య కన్వెన్షన్​ వద్ద అక్రమ నిర్మాణాలు నేలమట్టం (ETV)

TAGGED:

HYDRAA DEMOLITIONS IN GACHIBOWLI
గచ్చిబౌలిలో హైడ్రా కూల్చివేతలు
HYDRAA DEMOLITIONS IN GACHIBOWLI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.