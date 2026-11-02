ఫాక్స్సాగర్ పరిధిలో విరుచుకుపడిన హైడ్రా బుల్డోజర్లు - మల్లారెడ్డి ఫామ్హౌస్ ప్రహరీ కూల్చివేత
Hydraa Demolitions At Fox Sagar : ఫాక్స్సాగర్ ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో పలు ఆక్రమణలను హైడ్రా తొలగించింది. పలు నిర్మాణాలను నేలమట్టం చేసింది. ఫాక్స్సాగర్కు మరోవైపు మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఫామ్హౌస్ ప్రహరీ కూల్చివేసింది.
Published : November 2, 2026 at 9:43 PM IST
చెరువుల పునరుద్దరణలో భాగంగా జీడిమెట్ల ఫాక్స్సాగర్ అభివృద్ధి పనులను మొదలుపెట్టిన హైడ్రా ఆ సరస్సు ఎఫ్ టీఎల్ పరిధిలోని ఆక్రమణలు, అక్రమ కట్టడ్డాలను ఒక్కొక్కటిగా తొలగిస్తోంది. ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో ఏకంగా అర కిలోమీటరు మేర కట్ట నిర్మించడాన్ని హైడ్రా తీవ్రంగా పరిగణించి చర్యలు చేపట్టింది. కట్టను హద్దుగా చేసుకొని ఫామ్ హౌస్ నిర్మాణానికి కట్టిన ప్రహరీని కూల్చి వేసింది.
మల్లారెడ్డి ఫామ్హౌస్ ప్రహరీ కూల్చివేత
కొన్నిచోట్ల హద్దుగా వేసిన ఇనుప కంచెను కూడా తొలగించింది. ఫాక్స్ సాగర్కు మరోవైపు ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఫామ్ హౌస్ ప్రహరీని కూడా హైడ్రా కూల్చివేసింది. ఎఫ్టీఎల్, బఫర్జోన్ పరిధిలో మట్టిని నింపి ప్రహరీ నిర్మించి ఏర్పాటు చేసిన గేటును పూర్తిగా తొలగించింది. దూలపల్లి గ్రామంలో చెరువు ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో మాజీమంత్రి మల్లారెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు సంబంధించిన ఫామ్ హౌస్ ఉంది. సర్వే నెంబరు 124లో ఫాక్స్సాగర్ ఎఫ్టీఎల్ పరిధి ఉండగా వాటిని పట్టించుకోకుండా ప్రహరీ నిర్మించి గేటు పెట్టినట్లు హైడ్రా గుర్తించింది.
ఆక్రమణలు తొలగింపు
ఎఫ్టీఎల్ హద్దుల్లో ఉండడంతో ప్రహరీని తొలగించినట్టు హైడ్రా స్పష్టం చేసింది. దాదాపు 15 ఎకరాల వరకూ ఫాక్స్ సాగర్ ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలోకి జరిగి మల్లారెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు ప్రహరీ నిర్మించినట్టు హైడ్రా నిర్ధారించింది. జీడిమెట్ల సర్వే నెంబరు 41, 42లలో దాదాపు 20 ఎకరాల మేర ఫాక్స్ సాగర్ ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో వచ్చిన ప్రహరీని కూడా హైడ్రా తొలగించింది.