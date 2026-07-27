ల్యాండ్ మాఫియా, కబ్జాదారులు కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు : రంగనాథ్
హైడ్రా కమిషనర్ స్థానం నుంచి రంగనాథ్ను తప్పించాలని హైకోర్టు ఆదేశం - ఈ నేపథ్యంలో పలు వ్యాఖ్యలు చేసిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ - ల్యాండ్ మాఫియా, కబ్జాదారులు కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని వ్యాఖ్య
Published : July 27, 2026 at 10:34 PM IST
Hydraa Commissioner On High Court : తనపై ఉన్న 63 కంటెంప్ట్ కేసులు బడా భూకబ్జాదారులు వేసినవే అని హైడ్రాకమిషనర్ రంగనాథ్ వెల్లడించారు. రూ. లక్షల కోట్ల విలువచేసే ప్రభుత్వ భూములు కాపాడామని ఆయన అన్నారు. హైడ్రా కమిషనర్ స్థానం నుంచి రంగనాథ్ను తప్పించాలని హైకోర్టు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
లక్షల కోట్ల విలువచేసే భూములు కాపాడాం : హైడ్రా కమిషనర్గా చెరువులు, పార్కులు రక్షించానని రంగనాథ్ పేర్కొన్నారు. రూ.1.50 లక్షల కోట్ల విలువచేసే ప్రభుత్వ భూములు కాపాడామని వెల్లడించారు. చెరువులు, పార్కులు, వేల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములను కాపాడామని తెలిపారు. బడా బాబులు ఆక్రమించిన వందల ఎకరాలను ధైర్యంగా కాపాడినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ల్యాండ్ మాఫియా, కబ్జాదారులు కోర్టులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
శాంతా శ్రీరామ్ అనే స్థిరాస్తి సంస్థ లోతుకుంట భూమి కొట్టేయాలని చూసిందని ఆరోపించారు. సుమారు రూ.10 వేల కోట్ల విలువైన భూమిని కొట్టేయాలని చూసిందని పోర్కొన్నారు. అనుమతి లేకుండా హెరిటేజ్ గుట్టలను బ్లాస్టింగ్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. శాంతా శ్రీరామ్ సంస్థ చెట్లు, గుట్టలను విచ్చలవిడిగా విధ్వంసం చేసిందని వెల్లడించారు. సేవ్ ది రాక్స్ సొసైటీ ఫిర్యాదుతో హైడ్రా రంగంలోకి దిగిందని స్పష్టం చేశారు.
ఆ కేసులన్నీ భూకబ్జాదారులు వేసినవే : తన పై ఉన్న 63 కంటెంప్ట్ కేసులు బడా భూకబ్జాదారులు వేసినవే అని రంగనాథ్ వెల్లడించారు. బతుకమ్మకుంట చెరువును మింగేయాలని ఒకరు చూశారని, రూ.వేల కోట్ల విలువైన లోతుకుంట భూమిని కొట్టేయాలని మరొకరు చూశారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. సామాన్యుల ప్లాట్లు కొట్టేసి బడా కాంప్లెక్సులు కట్టాలని సంధ్యా శ్రీధర్రావు చూస్తున్నారని ఆరోపించారు.
సింగరేణి కార్మికుల ప్లాట్లను కొట్టేయాలని నల్ల మల్లారెడ్డి చూశారని రంగనాథ్ ఆరోపించారు. విలువైన సామాన్యుల ప్లాట్లు, ప్రభుత్వ భూములను ముఖీం ఆక్రమించారని మండిపడ్డారు. అక్రమార్కులందరికీ హైడ్రా కమిషనర్గా అడ్డు పడడటమే నేను చేసిన తప్పిదమని తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఏ బాధ్యత అప్పగించినా నిబద్ధతతో పని చేస్తా : కబ్జాదారులు వేసిన కేసులే తన మీద ఉన్న 63 కోర్టు ధిక్కార కేసులు ఉన్నాయని రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు. అన్నింటినీ చట్టపరంగానే ఎదుర్కొంటానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తనకు న్యాయస్థానాలు, చట్టాలపై పూర్తి నమ్మకం, గౌరవం ఉందిని అన్నారు. గత, ప్రస్తుత, భవిష్యత్ ప్రభుత్వాలు ఏ బాధ్యతలు ఇచ్చినా పనిచేస్తానని వెల్లడించారు. ఏ బాధ్యత అప్పగించినా 100 శాతం ఫలితాలు ఇవ్వటమే తన లక్ష్యమని రంగనాథ్ వెల్లడించారు. భవిష్యత్లోనూ ఇదే నిబద్ధతతో పని చేస్తానని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు.
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