సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం నమ్మకండి - హైడ్రా కమిషనర్ విజ్ఞప్తి
చెరువుల్లో వినాయక నిమజ్జనానికి హైడ్రా వ్యతిరేకం కాదని కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కేవలం నాలుగైదు చెరువుల్లోనే ఆంక్షలున్నాయన్నారు.
Published : September 10, 2026 at 3:58 PM IST
HYDRAA Commissioner Ranganath on ganesh immersion : వినాయక నిమజ్జనాలపై హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. చెరువుల్లో వినాయక నిమజ్జనానికి హైడ్రా వ్యతిరేకం కాదని స్పష్టం చేశారు. గణేశ్ నిమజ్జనాలపై సామాజిక మాద్యమాల్లో హైడ్రాపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని రంగనాథ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
నాలుగైదు చెరువుల వద్ద మాత్రమే ఆంక్షలు :
కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫై చేసిన నాలుగైదు చెరువుల వద్ద మాత్రమే ఆంక్షలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. అమీన్ పూర్, కాప్రా చెరువుల వద్ద నిమజ్జనానికి ఆంక్షలు ఉన్నాయన్నారు. దేశంలో ప్రప్రథమంగా బయోడైవర్సిటీ అమీన్ పూర్ చెరువును గుర్తించారని రంగనాథ్ గుర్తుచేశారు. నేచురల్ వెట్ ల్యాండ్ కింద కాప్రా చెరువును కేంద్రం గుర్తించిందని తెలిపారు. కాప్రా చెరువులో నీళ్లు లేవని, అక్కడ సమస్యలను సృష్టించవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. చట్టం ప్రకారమే కాప్రా చెరువులో నిమజ్జనాల ప్రక్రియ కొనసాగుతుందన్నారు.
మట్టి విగ్రహాలను పూజిద్దాం :
వినాయక నిమజ్జానికి హైడ్రా ఎక్కడా అడ్డుపడటం లేదని కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు. హైడ్రా పునరుద్దరిస్తోన్న చెరువుల వద్ద ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని వివరించారు. చెరువు కలుషితం అవుతుందనే ప్రచారంతో నిమజ్జనాలను అడ్డుకోవడం లేదన్నారు. పీవోపీ విగ్రహాల నిమజ్జనం కోసం ప్రతి చెరువు వద్ద ప్రత్యేక స్థలాన్ని కేటాయిస్తున్నామని చెప్పారు. మట్టి విగ్రహాలను పూజిద్దామని, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందామని సూచించారు.