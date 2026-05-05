అక్రమ మైనింగ్పై హైడ్రా కఠిన చర్యలు - ఒకేరోజు 6 ప్రాంతాల్లో హైడ్రా ఆపరేషన్లు - 6 క్రషింగ్ యూనిట్లు, 12 ఆర్ఎంసీ ప్లాంట్ల తొలగింపు - సంబంధిత శాఖల ఫిర్యాదు మేరకు చర్యలు
Published : May 5, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : May 5, 2026 at 12:32 PM IST
Hydra Demolishes Illegal Stone Mining : హైదరాబాద్లో అక్రమ మైనింగ్పై హైడ్రా కొరడా ఝుళిపిస్తోంది. అనుమతులు లేకుండా నిర్వహిస్తున్న స్టోన్ క్రషింగ్, ఆర్ఎంసీ యూనిట్లపై భారీ స్థాయిలో చర్యలు చేపట్టింది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు, మైనింగ్, రెవెన్యూ శాఖల ఫిర్యాదులతో రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, ఒకే రోజు 6 ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించి 6 క్రషింగ్ యూనిట్లతో పాటు, 12 ఆర్ఎంసీ ప్లాంట్లను తొలగించింది. భవిషత్తులో ఆ ప్రాంతాల్లో స్టోన్ క్రషింగ్ చేయడానికి వీలు లేకుండా యంత్ర సామగ్రిని ధ్వంసం చేసింది. రూ.వందల కోట్లలో ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి పడుతుందన్న సంబంధిత శాఖల ఫిర్యాదుల మేరకు పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించి అక్రమ మైనింగ్కు ఫుల్స్టాప్ పెట్టింది.
హైడ్రా మంగళవారం భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. అనుమతులు లేకుండా మైనింగ్, క్రషింగ్, ఆర్ఎంసీ యూనిట్లను నడుపుతున్న వారిపై చర్యలకు దిగింది. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు, మైనింగ్ శాఖల నుంచి ఫిర్యాదు అందగానే రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, ఈరోజు ఉదయం ఒకేసారి 6 ప్రాంతాల్లో బుల్డోజర్లతో దాడులు చేసి అక్రమ మైనింగ్కు ఫుల్స్టాప్ పెట్టింది. 12 ఆర్ఎంసీ ప్లాంట్లను తొలగించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం వట్టినాగులపల్లి, శేరిలింగంపల్లి మండలంలోని గౌలిదొడ్డి, శంషాబాద్ మండలం కొత్వాల్గూడ ప్రాంతాల్లో ఈ దాడులు చేసింది.
ఇష్టానుసారం క్వారీలు తవ్వి, స్టోన్ క్రషింగ్తో దుమ్ము రేపి, పరిసరాలను నాశనం చేసే వారిపై హైడ్రా చర్యలు తీసుకుంది. విపరీతమైన దుమ్ముతో వాతావరణాన్ని కాలుష్యం చేయడాన్ని నియంత్రించింది. బండ రాళ్లను పేల్చి పరిసర ప్రాంతాల్లోని నివాసాలకు ముప్పుగా పరిణమించిన అక్రమ మైనింగ్కు ఫుల్స్టాప్ పెట్టిన హైడ్రా, 6 చోట్ల స్టోన్ క్రషింగ్ యూనిట్లను నేల కూల్చింది. భవిష్యత్తులో అక్కడ స్టోన్ క్రషింగ్ చేయడానికి వీలు లేకుండా యంత్ర సామగ్రిని తొలగించింది. గతంలో మైనింగ్, పీసీబీ శాఖల హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా యథేచ్ఛగా సాగుతున్న అక్రమ మైనింగ్కు హైడ్రా మంగళవారం శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టింది.
అందరూ బడాబాబులే : రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం వట్టినాగుల పల్లి, శేరిలింగంపల్లి మండలంలోని గౌలిదొడ్డి, శంషాబాద్ మండలం కొత్వాల్గూడలో అక్రమ మైనింగ్కు పాల్పడిన వారంతా బడా సంస్థలకు చెందిన వారే కావడం గమనార్హం.
కలెక్టర్ ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి హైడ్రా : అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతున్న యూనిట్లను డిస్మాంటల్ చేయమని రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హైడ్రాకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా మైనింగ్కు పాల్పడుతున్న యూనిట్లను తొలగించాలని కోరారు. గౌలిదొడ్డిలో గ్రేట్ ఇండియా మైనింగ్ సంస్థ, వట్టినాగులపల్లిలోని మూడు చోట్ల పరమేశ్ సింగ్ స్టోన్ క్రషర్, శ్రీ లక్ష్మీ కన్స్ట్రక్షన్స్, పృథ్వీ స్టోన్ క్రషర్, కొత్వాల్గూడలో స్టోన్ క్రషర్ సంస్థలు అక్రమ మైనింగ్కు పాల్పడ్డాయి. ఈ సంస్థలకు తోడు మక్తా భగత్సింగ్ అనే వ్యక్తి స్టోన్ క్రషింగ్ను పెద్దఎత్తున చేపట్టారు.
రూ.వందల కోట్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి : ఈ సంస్థలు అక్రమ మైనింగ్, క్రషింగ్ యూనిట్లతో రూ.వందల కోట్ల ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొట్టారు. రూ.కోట్లలో కరెంట్ బిల్లులు బకాయిలు ఉండటంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేస్తే డీజిల్తో యూనిట్లను నడిపిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలతో పాటు మైనింగ్, పీసీబీ అనుమతులు లేకుండా యూనిట్లు నడపడంతో రంగారెడ్డి కలెక్టర్ లేఖ రాయగా హైడ్రా చర్యలు చేపట్టింది. కాలుష్య కారక యూనిట్ల తొలగింపుతో పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
రంగనాథ్ వివరణ : కొత్వాల్గూడలో క్రషింగ్ యూనిట్ల తొలగింపుపై హైడ్రా కమిషనర్ వివరణ ఇచ్చారు. కొత్వాల్గూడలో తొలగించిన క్రషింగ్ యూనిట్ తిరుమల మెటల్ ఇండస్ట్రీకి చెందినదని స్పష్టం చేశారు. రాఘవ స్టోన్ క్రషర్ యూనిట్ తొలగించామని తప్పుడు ప్రచారం జరిగిందని, అక్రమ క్రషర్లు, ఆర్ఎంసీ ప్లాంట్లపై హైడ్రా ఆపరేషన్పై పూర్తి వివరాలు ఇస్తామని వెల్లడించారు.
