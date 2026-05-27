చెరువు భూములకు అండగా హైడ్రా - ఒక్కరోజే రూ.4వేల కోట్ల భూములకు భద్రత

నిన్న ఒక్క రోజే రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో భారీ ఆపరేషన్లు - 34 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అక్రమార్కుల నుంచి కాపాడిన హైడ్రా - భూముల విలువ సుమారు రూ.4 వేల కోట్లకు పైమాటే

Land Saves From Illegal Encroachers
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 9:40 AM IST

Land Saves From Illegal Encroachers : హైదరాబాద్‌లోని చెరువుల భూములు అక్రమార్కులకు చిక్కకుండా హైడ్రా మరింత కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. నిన్న ఒక్క రోజే రెండు వేరువేరు ప్రాంతాల్లో భారీ ఆపరేషన్లు నిర్వహించి 34 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడింది. ఆ భూముల విలువ సుమారు రూ.4 వేల కోట్లకుపైగా ఉంటుందని అంచనా వేసిన హైడ్రా వాటి చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి అక్రమార్కులకు చెక్ పెట్టింది.

కన్నెర్ర జేసిన హైడ్రా : హైదరాబాద్ నగర శివారులో చెరువుల కబ్జాలపై హైడ్రా మరోసారి కన్నెర్ర జేసింది. అక్రమార్కుల చేతుల్లో చిక్కి కుంచించుకుపోతున్న రెండు చెరువులను హైడ్రా రక్షించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంప‌ల్లి మండ‌లం ఖానామెట్​లో క‌బ్జాదారులు మాయం చేసిన 6.05 ఎక‌రాల ఈదుల‌కుంట జాడను గుర్తించి ఆ పక్కనే ఉన్న 5.16 ఎక‌రాల ప్రభుత్వ భూమిని క‌బ్జాల చెర‌ నుంచి విడిపించింది. గండిపేట మండ‌లంలోని కోకాపేటలో కొత్త చెరువు మధ్య లోంచి బండ్ నిర్మించి ఎగువ ప్రాంతాన్ని కబ్జా చేయాల‌కున్న రియల్టర్ల ప్రయత్నాలకు చెక్ పెట్టింది. కొత్త చెరువు పరిధిలోని మొత్తం 22 ఎక‌రాల భూమిని హైడ్రా కాపాడింది. ఈ మొత్తం 34 ఎకరాల భూములను రక్షించినట్లు తెలిపిన హైడ్రా వాటి విలువ సుమారు రూ.4 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేసింది. అక్రమార్కుల ఆగడాలపై ఉక్కుపాదం మోపి ఆ భూముల చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసింది.

చెరువు రూపురేఖ‌లు మార్చేసి : ఐటీ కారిడార్‌లోని మాదాపూర్‌లో చెరువును మాయం చేయాల‌నే క‌బ్జాదారుల ప్రయత్నాలను హైడ్రా అడ్డుకుంది. ఖానామెట్ స‌ర్వే నంబ‌రు 7లో ఈదుల‌కుంటను క‌బ్జాల చెర నుంచి విడిపించింది. శిల్పారామం ఎదురుగా ఉన్న త‌మ్మిడికుంట నిండితే వ‌ర‌ద కాలువ ద్వారా ఈదులకుంట‌కు నీరు చేరేది. ఆ కాలువ‌ను డైవ‌ర్ట్ చేయ‌డంతో ఈదులకుంట‌కు వ‌ర‌ద‌ చేర‌కుండా చేశారు. చెరువు రూపురేఖ‌లు మార్చేసి హ‌ద్దులు చెరిపేసిన ఓ భారీ నిర్మాణ సంస్థ అక్కడ భ‌వ‌న నిర్మాణాలు చేపట్టాలనుకుంటున్న సమయంలో స్థానికులు హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేశారు. త‌మ్మిడికుంట - ఈదుల‌కుంట‌- సున్నం చెరువులుగా గొలుసుక‌ట్టుగా ఉన్న వాటిలో ఈదులకుంట మాయ‌మవుతోంద‌ని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

చెరువు హ‌ద్దులు నిర్ధారించి ఫెన్సింగ్ : దానిపై నేష‌న‌ల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యున‌ల్‌లో కూడా కేసు న‌మోద‌య్యింది. స్థానికుల ఫిర్యాదుల‌ను క్షేత్ర స్థాయిలో ప‌రిశీలించిన హైడ్రా అక్కడ చెరువు ఆన‌వాళ్లు క‌నిపించాయి. గ్రామ‌, రెవెన్యూ రికార్డుల మేర‌కు 6.05 ఎక‌రాల చెరువు ఉన్నట్టు నిర్ధారించింది. ఇదే విష‌యాన్ని నేష‌న‌ల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంట‌ర్‌ శాటిలైట్ చిత్రాలు కూడా నిర్ధారించాయి. దీంతో చెరువు హ‌ద్దులు నిర్ధారించి ఫెన్సింగ్ వేసింది. 6.05 ఎక‌రాల ఈదుల‌కుంట‌కు తోడు ఆ పక్కనే స‌ర్వే నెంబ‌రు 11/37లో ఉన్న 5.16 ఎక‌రాల ప్రభుత్వ భూమిని హైడ్రా కాపాడింది. మాదాపూర్ లో మొత్తం 11.21 ఎక‌రాల భూమిని కాపాడినట్లు పేర్కొన్న హైడ్రా ఆ భూముల విలువ దాదాపు రూ.1800 కోట్లు ఉంటుందని తెలిపింది.

చెరువును ఆక్రమించి నిర్మాణాల‌ు : శివారు ప్రాంతాల్లో కోట్లు కురిపిస్తోన్న కోకాపేటలో కొత్తచెరువు కబ్జాకు గురైంది. చెరువు ఎఫ్​టీఎల్​ ప‌రిధి 72 ఎక‌రాలు కాగా అభివృద్ధి మాటున చెరువు మధ్య లోంచి కట్టి ఎగువున ఉన్న 20 ఎక‌రాల‌కు పైగా భూమిని కొంత‌ మంది రియల్టర్లు క‌బ్జా చేశారు. ఫెన్సింగ్‌ వేసి కొంద‌రు, రేకుల ప్రహరీలతో మ‌రికొంద‌రు ఆక్రమణలకు పాల్పడ్డారు. వారి క‌బ్జాల‌కు చెరువు మధ్యలో నుంచి నిర్మించిన క‌ట్ట ఆస‌రాగా మారింది. మ‌రోవైపు గోల్డ్ ఫిష్ విల్లాల‌ను నిర్మించిన రియల్టర్‌ క‌బ్జాల‌కు పాల్పడ్డాడు. త‌న ప‌రిధి వ‌ర‌కు విల్లాలు నిర్మించి ఓపెన్ ఏరియాగా చెరువు ఎఫ్​టీఎల్​ ప‌రిధిని వినియోగించారు.

చెరువులో మ‌ట్టి పోసి ఏకంగా బాస్కెట్ బాల్, వాలీబాల్ కోర్టుల‌ను నిర్మించారు. పిల్లల ప్లే ఏరియాను చెరువు ప‌రిధిలోనే ఏర్పాటు చేశారు. ఇలా 1.09 ఎక‌రాల మేర చెరువును ఆక్రమించి చేప‌ట్టిన నిర్మాణాల‌ను హైడ్రా తొల‌గించింది. చెరువు హ‌ద్దుల‌ను నిర్ధారించి ఆక్రమణలను తొల‌గించి ఫెన్సింగ్ వేసింది. అలాగే చెరువు ఎగువ భాగంలో 20 ఎక‌రాల‌కు పైగా ఆక్రమణలను తొల‌గించి హ‌ద్దులు నిర్ణయించింది. భవిష్యత్తులో క‌బ్జాల‌కు అవ‌కాశం లేకుండా హైడ్రా ఫెన్సింగ్ వేసింది. ఆ భూముల విలువ రూ.2, 200 కోట్లు ఉంటుందని హైడ్రా పేర్కొంది.

కబ్జాదారుల చేతుల్లో చిక్కిన చెరువులను విడిపిస్తూ : సర్కారు ఆదేశాలతో ఓ వైపు చెరువులను పునరుద్ధరిస్తోన్న హైడ్రా మరోవైపు కబ్జాదారుల చేతుల్లో చిక్కిన చెరువులను విడిపిస్తూ వాటికి ప్రాణం పోస్తుంది. నగర నలమూలల నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదులను నిశితంగా పరిశీలిస్తోన్న హైడ్రా క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేస్తూ సమగ్రమైన ఆధారాలతో చెరువుల భూములను రక్షిస్తూ వాటి మనుగడ కోసం కృషి చేస్తోంది.

