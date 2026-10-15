దసరాకు హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్ - మరో 3 రోజుల్లో మార్గదర్శకాలు విడుదల
Hydra Police Station : ఖాళీ స్థలాలను ఆక్రమించిన వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడానికి హైడ్రా సిద్ధమవుతోంది. ప్రభుత్వం హైడ్రా కోసం ప్రత్యేక పోలీస్ స్టేషన్ను ఏర్పాటు, అధికారాలపై స్పష్టత ఇచ్చింది.
Published : October 15, 2026 at 6:26 PM IST
Hydra Police Station Guidelines : హైడ్రా పరిధిలోని సరస్సులు, చెరువులు, రోడ్లు, పార్కులు, లేఅవుట్లలోని ఖాళీ స్థలాలను ఆక్రమించిన వారిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడానికి హైడ్రా సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల అమల్లోకి వచ్చిన క్యూర్ చట్టంతో ప్రభుత్వం హైడ్రా కోసం ప్రత్యేక పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటు, అధికారాలపై స్పష్టత ఇచ్చింది. అయితే వాటిని ఏ విధంగా అమలు చేయాలన్న విషయమై మరో రెండు, మూడ్రోజుల్లో మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
దసరా పండుగకు ముందు లేదా పండుగ తర్వాత హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో భాగంగా హైడ్రా, మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల అధికారుల కోసం ప్రభుత్వం అవగహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. దీనిలో హైడ్రా పరిధి, క్యూర్ చట్టం కల్పించిన అధికారాలు వాటిని ఎలా అమలు చేసే విధానాల గురించి వివరిస్తున్నారు.
చెరువుల ఆక్రమణలపై పలు సెక్షన్లు
సెక్షన్ 241 (3) ప్రకారం క్యూర్ చట్టంలోని 28వ అధ్యాయం, సెక్షన్ 241(3) హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్ ఏర్పాటును స్పష్టం చేస్తోంది. దాని ప్రకారం షెడ్యూలు-8లో పేర్కొన్న భారత న్యాయ సంహితలోని 121,132,279,287,288,289,290 సెక్షన్ల కింద హైడ్రా క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయొచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి విధులను అడ్డుకోవడం, ఉద్యోగిపై దాడి చేయడం, జలాశయాలను కలుషితం చేయడం, చెరువుల ఆక్రమణ, అగ్ని ప్రమాదాలకు తావిచ్చేలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం, భవన నిర్మాణం, మరమ్మతు పనుల్లో ఇతరులకు ప్రమాదం కలిగించేలా నిర్లక్ష్యం చూపడం వంటి అన్నింటిని ఈ సెక్షన్లు సూచిస్తున్నాయి.
అయితే ప్రజలు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, లేదంటే కమిషనర్ సిఫార్సుతో కేసు నమోదు చేయాలా? అనే నిర్ణయం ప్రభుత్వమే స్పష్టం చేయాల్సి ఉంది. ఆయా కేసులపై నాంపల్లిలోని తొమ్మిది మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో విచారణ జరగనుంది. ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలపై రెవెన్యూ అధికారులు ఇచ్చే ఫిర్యాదుల ఆధారంగా హైడ్రా చర్యలు తీసుకుంటుందని కమిషనర్ ఏవీ.రంగనాథ్ పేర్కొన్నారు.
కప్రా చెరువులు కొత్త కళ
ఒకప్పుడు చెత్తాచెదారాలు, నిలిచిపోయిన మురుగునీటితో నిండి ఉన్న కప్రా చెరువు రూపరేఖలు మొత్తం మారిపోయాయి. మొత్తం రూ.35 కోట్ల ఖర్చుతో చేపట్టిన పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తయ్యాయని, ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివరాలను హైడ్రా బుధవారం మీడియాకు వెల్లడించింది. అయితే ఇందులో 450 రకాల వలస పక్షులకు ఆవాసంగా ఉంది.
త్వరలో కేసులన్నీ హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్కే
హైడ్రా ఇప్పటికే వందల ఎకరాల భూములను, పలు చెరువులు, పార్కులు, నాలాలు అన్యాక్రాంతం కాకుండా సంరక్షించిందని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ వివరించారు. ఆయా ఆక్రమణలకు సంబంధించి వేర్వేరు పోలీస్ స్టేషన్లో 50కి పైగా కేసులు విచారణలో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. హైడ్రా పోలీస్ స్టేషన్ అందుబాటులోకి వస్తే ఆయా కేసులన్నీ హైడ్రాకు బదిలీ అవుతాయని గతంలో వివరించారు. కొత్త కేసులు వేగంగా నమోదవుతాయని రంగనాథ్ పేర్కొన్నారు.
రెండు ప్రధాన లక్ష్యాలు
సమస్య మూలాల్లోకి వెళ్లి చెరువుల ఆక్రమణలను అడ్డుకోవడం, నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి ప్రభుత్వ ఆస్తులను కొల్లగొడుతున్న అధికారులు, సిబ్బంది, ఆక్రమణదారులను పక్కా ఆధారాలతో జైలుకు పంపడమే లక్ష్యమని రంగనాథ్ తెలిపారు.
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