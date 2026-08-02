హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం - రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, మాన్సూన్ టీమ్లు
రాజధాని నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో కురిసిన వాన - వర్షం కారణంగా రోడ్లపై నిలిచిన వరద నీరు - ఆయా ప్రాంతాల్లో రంగంలోనికి దిగిన హైడ్రా - వరద నీటిని తొలగించేలా చర్యలు
Published : August 2, 2026 at 6:00 PM IST
Rains In Many Parts Of Hyderabad : హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట, ఎస్ఆర్నగర్, సనత్నగర్, ఎర్రగడ్డ, బోరబండలో వాన కురుస్తోంది. యూసఫ్గూడ, కృష్ణానగర్, మధురానగర్, ముషీరాబాద్, చిక్కడపల్లి, బాగ్లింగంపల్లి, ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది.
రోడ్లపై నిలిచిన నీరు : నగరంలోని గాంధీనగర్, కవాడిగూడ, దోమలగూడ, భోలక్పూర్, అంబర్పేట, కాచిగూడ, బర్కత్పురా, నల్లకుంట, సికింద్రాబాద్, బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, ప్యాట్నీ, పారడైజ్, మారేడుపల్లి, చిలకలగూడ, బేగంపేట ప్రాంతాల్లో వాన కురుస్తోంది. వర్షం కారణంగా అనేక ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు చేరుతోంది. నీరు నిలిచిన ప్రాంతాల్లో హైడ్రా, మాన్సూన్ టీమ్స్ రంగంలోకి దిగాయి. రోడ్లపై నిలిచిన నీటిని తొలగించే చర్యలు చేపట్టాయి.
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