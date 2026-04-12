వకీల్ గుప్పిట్లో వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి! - హైడ్రా ఆపరేషన్ అమీన్పూర్తో వెలుగులోకి
వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములు కొల్లగొట్టిన ముఖీమ్ - తప్పుడు పత్రాలు సృష్టించి భూముల విక్రయాలు - న్యాయవాది ముసుగులో దర్జాగా భూదందా - 20 ఏళ్లుగా 300 ఎకరాలకుపైగా సర్కారు భూమికి ఎసరు
Published : April 12, 2026 at 8:52 AM IST
Hydra has exposed illegal activities of an Encroacher : సంగారెడ్డి జిల్లా ఐలాపూర్ తండాలో ప్రభుత్వ భూముల కబ్జాదారుడు ముఖీమ్ బండారాన్ని హైడ్రా బయపెట్టింది. న్యాయవాది ముసుగులో ఉన్న ముఖీమ్ నల్లకోటును అడ్డుపెట్టుకొని 20 ఏళ్లుగా 300 ఎకరాలకుపైగా సర్కారు భూమిని పేదలకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్నట్లు హైడ్రా గుర్తించింది. ముఖీమ్పై నగరంలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో 19 క్రిమినల్ కేసులున్నాయని తెలిపిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ప్రభుత్వ భూములు గుట్టుగా విక్రయిస్తూ వందల కోట్లు ఆర్జించినట్లు తెలిపారు.
సర్కారు భూముల ఆక్రమణలపై దృష్టి సారిస్తూ కొంతకాలంగా ఆపరేషన్ అమీన్పూర్ నిర్వహిస్తోన్న హైడ్రా... అక్కడి కబ్జాదారుల ఆగడాలకు బుల్డోజర్లతో సమాధానం ఇస్తోంది. ఇప్పటికే అమీన్పూర్ పెద్ద చెరువు ఎఫ్టీఎల్, బఫర్ జోన్ పరిధిలోని 51 ఎకరాల్లో ఓ ప్రజాప్రతినిధి అక్రమంగా నిర్మించిన షెడ్లను, దుకాణాలను కూల్చివేసిన హైడ్రా కిష్టారెడ్డిపేట, ఐలాపూర్, పటేల్ గూడలోని ఆక్రమణలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. ఐలాపూర్ తండాలో కబ్జాదారులు 20 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించుకునేందుకు హద్దురాళ్లు పాతగా రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి వాటిని తొలగించి ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంది. కిష్టారెడ్డిపేట, పటేల్ గూడలో ప్రభుత్వ స్థలాలను ఆక్రమించి నిర్మించిన నివాసాలు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలను నేలమట్టం చేసి.. నాలుగెకరాలు స్వాధీనం చేసుకుంది. తాజాగా అదే ఐలాపూర్ తండాలో వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అక్రమార్కులకు చిక్కకుండా కాపాడి ఫెన్సింగ్ వేసింది. సర్కారీ భూములపై అజమాయిషి చలాయిస్తూ 300 ఎకరాలకుపైగా పేదలకు విక్రయించి.. పక్క రాష్ట్రాల్లో ఆస్తులు పోగు చేసుకుంటున్న ఆక్రమణదారుడు ముఖీమ్ భూదందాలను హైడ్రా బయటపెట్టింది.
ఐలాపూర్ గ్రామ పరిధిలో 1263 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉండగా ఇప్పటికే 400 ఎకరాలకుపైగా భూములు ఆక్రమణకు గురై నిర్మాణాలు వెలిశాయి. మిగిలిన 861 ఎకరాల భూములపై ముఖీమ్ కన్నుపడినట్లు గుర్తించిన హైడ్రా అవి అన్యాక్రాంతం కాకుండా ఫెన్సింగ్ వేసి కాపాడింది. ఐలాపూర్ సర్కారు భూ ఆక్రమణల్లో ముఖీమ్ కీలక సూత్రధారిగా ఉన్నట్లు తేల్చిన హైడ్రా న్యాయవాది ముసుగులో 20 ఏళ్ల నుంచి భూదందాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. లీగల్ నోటీసులు పంపించి స్థానికులను, లే ఔట్ల యజమానులు బెదిరించడం చేస్తున్నాడని ఈ దందా ఐలాపూర్లోని తన గెస్ట్ హౌస్ కేంద్రంగానే జరుగుతున్నట్లు గుర్తించింది. నిజాం కాలంలో దివాన్గా ఉన్న వ్యక్తి దగ్గర ముఖీమ్ తండ్రి పని చేసేవాడని ఆయనతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం మేరకు 19 ఎకరాల భూమి ముఖీం తండ్రికి సమకూరిందని హైడ్రా తేల్చింది. వాస్తవానికి అదంతా ప్రభుత్వ భూమే అయినప్పటికీ ముఖీం తన తండ్రికి చెందిన 19 ఎకరాల భూమిలోనూ లేఔట్ వేసి అమ్మేసినట్టు నిర్ధారించారు. ఆ 19 ఎకరాలతోపాటు మరో 21 ఎకరాల మేర కబ్జా చేసి 2006లో ఫామ్హౌస్ నిర్మించినట్టు హైడ్రా అధికారుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ మేరకు 2010 నుంచి 2025 వరకు ఉన్న శాటిలైట్ మ్యాప్ల ఆధారంగా అక్కడి భూములను పరిశీలించి ముఖీమ్ ఆక్రమణలను స్పష్టంగా వివరించింది.
రాజగోపాల్నగర్ కాలనీలో ముఖీమ్ విక్రయించిన ప్లాట్లలో కట్టిన ఇళ్లను, దుకాణాలు 250 వరకు అప్పటి రెవెన్యూ అధికారులు 2023లో కూల్చేశారు. యథాతథ స్థితిని కొనసాగించాలని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ తనకున్న పలుకుబడితో ముఖీమ్ మళ్లీ అక్కడ భూములను గజం 10 వేల నుంచి 30 వేల చొప్పున 300 ఎకరాలకుపైగా అమ్మేసి సొమ్ము చేసుకున్నట్లు హైడ్రా తేల్చింది. ఇటీవల సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో విలీనమైన క్రిష్టారెడ్డి పేట గ్రామ పంచాయతీ అనుమతులతో ఐలాపూర్లోని సర్వే నెం.208లో తన సోదరుడు అజీమ్ పేరుతో అనధికారికంగా ఆరంతస్తుల భవనం నిర్మించాడని... దాన్ని అద్దెకు ఇచ్చి కోట్లాది రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ముఖీమ్ అనుచరుల వల్ల పక్కనే ఉన్న రాజగోపాల్ నగర్ లేఔట్ల యజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నట్లు హైడ్రా గుర్తించింది.
ప్రజాప్రతినిధులతో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ వ్యవస్థలను తన వైపు తిప్పుకుంటూ ముఖీమ్ ఈ భూదందా చేస్తున్నట్లు హైడ్రా వివరించింది. తప్పుడు పత్రాలతో ప్రభుత్వ భూములను ఇష్టానుసారంగా విక్రయిస్తూ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆస్తులు కూడబెట్టినట్లు హైడ్రా తేల్చింది. ఇప్పటికే ముఖీమ్పై 19 క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపిన హైడ్రా మాదాపూర్లో 12 ఎకరాలకు సంబంధించిన ముఖీంపై మోస్ట్ నటోరియస్ క్రిమినల్ కేసు, డబుల్ మర్డర్ కేసుతోపాటు.. అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కేసు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ముఖీమ్పై నమోదైన కేసుల నేపథ్యంలో అతని గన్ లైసెన్సును పోలీసులు రద్దు చేసి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు హైడ్రా వివరించింది. హైకోర్టు ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రభుత్వ భూమితో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా అక్రమంగా భూవిక్రయాలు జరిపిన ముఖీమ్, అతని అనుచరులపై కేసులు నమోదు చేసి కఠినంగా చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు.