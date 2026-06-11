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హైటెక్‌ సిటీలో 15 ఎకరాల భూమికి హైడ్రా కంచె - మార్కెట్​ విలువ రూ.3 వేల కోట్లు

ఖానామెట్​లో రూ.3 వేల కోట్ల విలువైన భూమికి కంచె వేసిన హైడ్రా - భూమి తమదేనంటూ హైకోర్టులో ఇట్టినా ప్రాపర్టీస్‌ పిటిషన్ - విచారణ చేపట్టి దశాబ్దం నాటి భూ వివాదానికి తెరదించిన హైకోర్టు

Hydraa fencing 15acres Hi Tech City
Hydraa fencing 15acres Hi Tech City (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 1:31 PM IST

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Hydraa fencing 15acres at Hi Tech City : హైదరాబాద్​లోని హైటెక్‌ సిటీ ఖానామెట్‌ గ్రామం పరిధిలో అరబిందో టవర్స్‌ పక్కనున్న 15 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమికి బుధవారం హైడ్రా(హైదరాబాద్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ అసెట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ) కంచె ఏర్పాటు చేసింది. తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ప్రభుత్వ భూమి సంరక్షణకు చర్యలు చేపట్టినట్లు హైడ్రా కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌ వెల్లడించారు. మార్కెట్లో ఈ భూమి విలువ సుమారు రూ.3 వేల కోట్లు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

ఆ భూమి మాదే : రంగారెడ్డి జిల్లా శేరిలింగంపల్లి మండలం ఖానామెట్‌లోని 41/12, 13, 14 సర్వే నంబర్లలో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పదిహేను ఎకరాల భూమి ఉంది. దీనిపై ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వ్యక్తుల మధ్య వివాదం కొనసాగింది. ఈ స్థలాన్ని ఖాళీ చేయాలంటూ 2016లో టీజీఐఐసీ(తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్) ఇచ్చిన నోటీసులను సవాల్‌ చేస్తూ, భూమి తమదేనంటూ ఇట్టినా ప్రాపర్టీస్‌ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

Hydraa fencing 15acres Hi Tech City
హైడ్రా కంచె వేసిన భూమి(హైటెక్ సిటీ) (ETV Bharat)

పట్టా పత్రాలు నకిలీవి : జస్టిస్‌ నగేశ్‌ భీమపాక విచారణ చేపట్టి దశాబ్దం నాటి భూ వివాదానికి తెరదించారు. ఈ భూమిని మాజీ సైనికుల కోటా కింద ప్రభుత్వం 1963లో కేటాయించినట్లు ఎలాంటి ఆధారాల్లేవని, పిటిషనర్‌ సమర్పించిన పట్టా పత్రాలు నకిలీవని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. రాజేంద్రనగర్‌ తహసీల్దార్‌ ఆఫీస్​ను​ 1978లో ఏర్పాటు చేస్తే పిటిషనర్‌ చూపుతున్న 1972, 1973 నాటి ధృవపత్రాల్లో ఆ కార్యాలయం పేరు ఉందని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది.

ప్రభుత్వ భూమిని కొట్టేయాలని యత్నం : తెలంగాణ ఆర్‌వోఆర్‌(రికార్డ్స్ ఆఫ్ రైట్స్​) చట్టం ప్రకారం ప్రొసీడింగ్స్‌ను సంబంధిత తహసీల్దార్‌ మాత్రమే జారీ చేయాల్సి ఉంటుందని కోర్టు తెలిపింది. ప్రొసీడింగ్స్‌ జారీ చేసిన అధికారి పేరు పి.నరసింహరావుగా పిటిషనర్ సమర్పించిన పత్రాల్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో ఆ పేరు గల అధికారికి సంబంధించిన వివరాలు లేవని పేర్కొంది. నకిలీ పత్రాలతో పిటిషనర్‌ ప్రభుత్వ భూమిని కొట్టేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆక్షేపించిన న్యాయస్థానం ఈ భూములను రక్షించాల్సిందేనని ప్రభుత్వం వినిపించిన వాదనలతో న్యాయమూర్తి ఏకీభవించారు. ప్రభుత్వ భూమి సంరక్షణకు పటిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ అధికారులను ఆదేశించినట్లు హైడ్రా తెలిపింది. రెవెన్యూ అధికారులు కంచె ఏర్పాటు కోసం హైడ్రాను ఆశ్రయించగా, తాము ఆ పనిని పూర్తి చేసినట్లు హైడ్రా కమిషనర్‌ ఏవీ రంగనాథ్‌ చెప్పారు.

2 లక్షల కోట్ల మైలురాయికి : హైడ్రా ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి రూ.1.10 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే సర్కారు భూములను అక్రమార్కుల చెర నుంచి విడిపించినట్లు హైడ్రా వెల్లడించింది. వచ్చే ఏడాది వరకు మరో రూ.లక్ష కోట్ల విలువై భూమిని కాపాడి రూ.2 లక్షల కోట్ల మైలురాయిని అధిగమించాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నట్లు తెలిపింది. దీనిలో భాగంగా కబ్జా చెరలో ఉన్న భూములు, చెరువుల వివరాలను హైడ్రా ఆరా తీస్తోంది.

సాంకేతిక ఆధారాలను సేకరించి ముందుకు : హైదరాబాద్ నగరంలో ఆక్రమణలు తొల‌గించ‌డంలో హైడ్రా కీలకంగా వ్యవహరిస్తోంది. చెరువులు, నాలాలు, పార్కులు, ప్రజావ‌స‌రాల‌కు ఉద్దేశించిన స్థలాలు, ప్రభుత్వ భూములను కాపాడి ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తుంది. హైడ్రా ప్రజావాణిలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తూ రెవెన్యూ, జీహెచ్​ఎంసీ విభాగాల నుంచి సేకరించిన సాంకేతిక ఆధారాలతో ఆక్రమణకు గురైన ప్రభుత్వ భూముల చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేస్తోంది.

త‌మ్మిడికుంట వ‌ద్ద 15 ఎక‌రాలు, కూక‌ట్‌ప‌ల్లి న‌ల్ల చెరువులో 14, ఉప్పల్ న‌ల్ల చెరువులో 10, సున్నం చెరువులో 15, భుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువులో 11, బ‌తుక‌మ్మకుంట‌లో 5 ఎక‌రాల భూమిని కాపాడి చెరువుల‌ విస్తీర్ణాన్ని హైడ్రా పెంచింది. ఇందులో 6 చెరువుల పునరుద్దరణ పనులు చేపట్టింది.

రికార్డు సృష్టించిన హైడ్రా - రూ.1.10 లక్ష కోట్ల విలువైన భూములకు కబ్జాకోరల నుంచి విముక్తి

హిట్లర్​ స్ఫూర్తితోనే హైడ్రా ఏర్పాటు - మా చర్యలను దేశమంతా ఆసక్తిగా చూస్తోంది : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

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హైటెక్​ సిటీ వద్ద హైడ్రా ఫెన్సింగ్
HYDRAA FENCING AT HITECH CITY

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