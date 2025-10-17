ETV Bharat / state

కుల్సుంపురాలో వాలిన హైడ్రా బుల్డోజర్లు - కబ్జా కోరల నుంచి 110 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి సేఫ్

హైదరాబాద్​లో హైడ్రా కూల్చివేతలు - గోషామహల్​ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ భూమి స్వాధీనం - కలెక్టర్​, స్థానికుల ఫిర్యాదుతో హైడ్రా కూల్చివేతల పర్వం

Hydra Demolition in Hyderabad
Hydra Demolition in Hyderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 17, 2025 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Hydra Demolition in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో హైడ్రా మరోసారి కూల్చివేతలు ప్రారంభించింది. ఆసిఫ్​నగర్​ మండలం గోషామహల్​ నియోజకవర్గం పరిధిలోని కుల్సుంపురా​లోని సర్వే నంబరు 50లో ఆక్రమణలను హైడ్రా తొలగించింది. రూ.110 కోట్ల విలువ చేసే మొత్తం 1.30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అశోక్​ సింగ్​ అనే వ్యక్తి ఆక్రమించి షెడ్డులు వేసి, విగ్రహాల తయారీదారులకు అద్దెకు ఇచ్చాడు. ఈ ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడాలంటూ హైదరాబాద్​ కలెక్టర్​ హైడ్రాను కోరారు. ఈ ఆక్రమణలపై హైడ్రాకు ప్రజావాణిలో కూడా స్థానికుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందాయి.

ఈ నేపథ్యంలో రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి హైడ్రా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ భూమిగా నిర్ధారించుకున్న హైడ్రా అధికారులు, కమిషనర్​ ఏవీ రంగనాథ్ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం ఆక్రమణలను తొలగించారు. తన భూమిగా పేర్కొంటూ సిటీ సివిల్​ కోర్టును అశోక్​ సింగ్​ ఆశ్రయించారు. ఈ కేసులో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు రావడంతో ఇప్పటికే రెండుసార్లు ఆక్రమణలను రెవెన్యూ అధికారులు తొలగించారు.

అయినా సరే ఆ స్థలం ఖాళీ చేయకుండా అశోక్​సింగ్​ అద్దెలు అనుభవిస్తున్నాడు. ఖాళీ చేయించేందుకు ప్రయత్నించిన అధికారులపై దాడులకు పాల్పడ్డాడు. అశోక్​సింగ్​పై వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో భూ కబ్జాదారుడిగా, రౌడీ షీటర్​గా పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. లంగర్​హౌస్​, మంగళ్​హాట్​, శాహినాయత్​గంజ్​ పోలీసు స్టేషన్లలో అతడిపై 8కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇదే ప్రభుత్వ భూమికి ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతంలో డబుల్​ బెడ్​ రూం ఇళ్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించింది.

