కుల్సుంపురాలో వాలిన హైడ్రా బుల్డోజర్లు - కబ్జా కోరల నుంచి 110 కోట్ల ప్రభుత్వ భూమి సేఫ్
హైదరాబాద్లో హైడ్రా కూల్చివేతలు - గోషామహల్ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ భూమి స్వాధీనం - కలెక్టర్, స్థానికుల ఫిర్యాదుతో హైడ్రా కూల్చివేతల పర్వం
Published : October 17, 2025 at 12:54 PM IST
Hydra Demolition in Hyderabad : హైదరాబాద్లో హైడ్రా మరోసారి కూల్చివేతలు ప్రారంభించింది. ఆసిఫ్నగర్ మండలం గోషామహల్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని కుల్సుంపురాలోని సర్వే నంబరు 50లో ఆక్రమణలను హైడ్రా తొలగించింది. రూ.110 కోట్ల విలువ చేసే మొత్తం 1.30 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని అశోక్ సింగ్ అనే వ్యక్తి ఆక్రమించి షెడ్డులు వేసి, విగ్రహాల తయారీదారులకు అద్దెకు ఇచ్చాడు. ఈ ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడాలంటూ హైదరాబాద్ కలెక్టర్ హైడ్రాను కోరారు. ఈ ఆక్రమణలపై హైడ్రాకు ప్రజావాణిలో కూడా స్థానికుల నుంచి ఫిర్యాదులు అందాయి.
ఈ నేపథ్యంలో రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి హైడ్రా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ భూమిగా నిర్ధారించుకున్న హైడ్రా అధికారులు, కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ఆదేశాల మేరకు శుక్రవారం ఆక్రమణలను తొలగించారు. తన భూమిగా పేర్కొంటూ సిటీ సివిల్ కోర్టును అశోక్ సింగ్ ఆశ్రయించారు. ఈ కేసులో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తీర్పు రావడంతో ఇప్పటికే రెండుసార్లు ఆక్రమణలను రెవెన్యూ అధికారులు తొలగించారు.
అయినా సరే ఆ స్థలం ఖాళీ చేయకుండా అశోక్సింగ్ అద్దెలు అనుభవిస్తున్నాడు. ఖాళీ చేయించేందుకు ప్రయత్నించిన అధికారులపై దాడులకు పాల్పడ్డాడు. అశోక్సింగ్పై వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో భూ కబ్జాదారుడిగా, రౌడీ షీటర్గా పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. లంగర్హౌస్, మంగళ్హాట్, శాహినాయత్గంజ్ పోలీసు స్టేషన్లలో అతడిపై 8కి పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇదే ప్రభుత్వ భూమికి ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతంలో డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించింది.
