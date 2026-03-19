హైదరాబాద్ నగరంలో మరోసారి విరుచుకుపడిన హైడ్రా బుల్డోజర్లు - నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఇళ్లు కూల్చారని స్థానికుల ఆరోపణ
వెంగళరావునగర్లో కూల్చివేతలు చేపట్టిన హైడ్రా - డ్రగ్ కంట్రోల్ ఆఫీసు ఎదుట స్థలంలోని 11 గుడిసెలు, షెడ్లు తొలగించిన హైడ్రా - కాపాడిన భూమి విలువ రూ.600 కోట్ల వరకు ఉంటుందని వెల్లడి
Published : March 19, 2026 at 10:10 AM IST
Updated : March 19, 2026 at 10:34 AM IST
Hydra Demolishes in Vengalrao Nagar : హైదరాబాద్లో హైడ్రా కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. వెంగళరావునగర్ డ్రగ్ కంట్రోల్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న 2 ఎకరాల్లోని నిర్మాణాలని భారీ బందోబస్తు నడుమ జేసీబీ సహాయంతో 11 గుడిసెలు, షెడ్లని హైడ్రా అధికారులు తొలగించారు. కూల్చివేతలను స్థానికులు అడ్డుకొని ఆందోళనకు దిగారు. ఏళ్ల తరబడి కుటుంబాలతో ఉంటున్న స్థలం ప్రభుత్వానికి కాదని ప్రైవేట్ వ్యక్తులది అని వాపోయారు. ఎలాంటి నోటీసు ఇవ్వకుండానే నివాసాలు కూల్చిరోడ్డున పడేశారని స్థానికులు కంటతడి పెట్టుకున్నారు. ఇప్పటికే ఆ స్థలంలోని ఇళ్లు ఒకసారి కూల్చేశారని, మరోసారి తొలగించడంపై బాధిత కుటుంబాలు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశాయి.
ఆ భూమి విలువ రూ.600 కోట్ల వరకు : హైదరాబాద్ వెంగళరావునగర్లో కూల్చివేతలపై హైడ్రా స్పందించింది. హౌసింగ్ బోర్డుకు సంబంధించిన భూమిలో ఆక్రమణలు తొలగించి 3 ఎకరాల స్థలాన్ని కాపాడినట్లు పేర్కొంది. ఆ భూమి విలువ రూ.600 కోట్ల వరకు ఉంటుందని హైడ్రా అంచనా వేస్తోంది. 1975 కంటే ముందు రహ్మతుల్లా అనే వ్యక్తి వద్ద 45 ఎకరాల ప్రైవేట్ భూమిని హౌసింగ్ బోర్డు కొనుగోలు చేసి 660 ప్లాట్లతో లేఔట్ వేయగా అందులో పార్కు కోసం కొంత స్థలం, ప్రజావసరాలకోసం మరో 5 ఎకరాలు ఖాళీగా ఉంచారని హైడ్రా తెలిపింది. ఖాళీగా ఉన్న 5 ఎకరాల్లో 2 ఎకరాలు ఆక్రమించి శాశ్వత నిర్మాణాలు చేపట్టారని తెలిపింది.
''నేను నలంద స్కూల్లో చదువుతున్నాను. మేము ఇప్పుడు ఇంట్లో చదువుకుంటుంటే వచ్చి మా ఇళ్లునంత కూలగొట్టేశారు. అందుకు ఈ స్కూల్ కూడా వెళ్లలేదు.'' - జెస్సీ, బాధితుడి కుమార్తె
3 ఎకరాల అక్రమ నిర్మాణాలు తొలిగింపు : అయితే ఆ నిర్మాణాల జోలికి వెళ్లకుండా ఆక్రమణకు గురవుతున్న 3 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని రక్షించినట్లు హైడ్రా వివరించింది. హౌసింగ్ బోర్డుకు చెందిన 3 ఎకరాల భూమిపై హైకోర్టు స్టే ఉన్నా కొందరు తమ స్థలంగా పేర్కొంటూ షెడ్లు, గుడిసెలు నిర్మించి వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు హైడ్రాకు ఫిర్యాదులు అందాయని తెలిపింది. ఆ ఫిర్యాదులను పరిశీలించి ఆధారాల కోసం వారితో సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించింది. బాధితులుగా చెప్పుకుంటున్న వారివద్ద సరైన ఆధారాల్లేవి, హైకోర్టు ఆదేశాలను ధిక్కరిస్తూ నిర్మాణాలు చేపట్టారని హైడ్రా వివరించింది. అందుకే అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించి 3 ఎకరాల చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ భూమిగా బోర్డు ఏర్పాటు చేసినట్లు హైడ్రా పేర్కొంది.
హైడ్రా వద్ద కూలగొట్టేందుకు ఏం డాక్యుమెంట్ ఉందో చూపెట్టండి అంటూ బాధితులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఇప్పటికే రెండుసార్లు ఇళ్లను కూలగొట్టడంతో ఆ ప్రాంతవాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.గతంలో ఈ స్థలంపై హైకోర్టు స్టే ఇవ్వగా కొత్తగా షెడ్లు వేసి వ్యాపారులు నిర్వహిస్తుండడంతో హైడ్రాకు ఫిర్యాదులు రావడంతో ఈ క్రమంలో బుధవారం ఆక్రమణలను తొలగించారు.
కాపాడ'కుంట' వదిలేశారు - కొండాపూర్లో కబ్జా కోరల్లో రూ.200 కోట్ల జంగం కుంట
కబ్జాలకు గురైన చెరువులను హైడ్రా కాపాడి పునరుద్ధరిస్తోంది: సీఎం