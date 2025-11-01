ప్రభుత్వ స్థలంలో భారీ అక్రమ నిర్మాణం - ఐదంతస్తుల భవనాన్ని కూల్చివేసిన హైడ్రా
మియాపూర్లోని సర్వే నంబర్ 100లో వెలిసిన భారీ అక్రమ నిర్మాణం - హెచ్ఎండీఏ ఫెన్సింగ్ తొలగించి అక్రమ నిర్మాణం చేపట్టిన నిర్మాణదారులు - ఐదంతస్తుల భవనాన్ని కూల్చివేసిన హైడ్రా
Published : November 1, 2025 at 11:30 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 1:16 PM IST
Hydra Demolish Illegal Structure in Miyapur : హైదరాబాద్ శేరిలింగంపల్లి మండల పరిధిలోని మియాపూర్లోని సర్వే నంబర్ 100లో వెలిసిన భారీ అక్రమ నిర్మాణాన్ని హైడ్రా కూల్చివేసింది. సర్వే నంబర్లు మార్చి, ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేసి అక్రమ నిర్మాణం జరిపారంటూ హైడ్రాకు స్థానికులు ఫిర్యాదు చేశారు. అక్రమ నిర్మాణాన్ని తొలగించేందుకు హెచ్ఎండీఏ, హైడ్రా అధికారులు ఇవాళ ఉదయం రంగంలోకి దిగారు. దీంతో అక్కడ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.
అక్రమ నిర్మాణంపై అనుమతులు : నిర్మాణదారులు ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించడమే కాకుండా అనుమతులు పొందేందుకు అక్రమ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రభుత్వ స్థలమైన 100 సర్వే నంబర్కు బదులుగా అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీకి చెందిన 307, 308 సర్వే నంబర్లను ఉపయోగించి నిర్మాణానికి అనుమతులు తీసుకున్నట్లు స్థానికులు ఆరోపించారు.
ప్రభుత్వ ఫెన్సింగ్ తొలగించి అక్రమ నిర్మాణం : స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు నిర్మాణదారులు అక్రమంగా అనుమతులు పొందారని, ప్రభుత్వ స్థలంలో నిర్మాణాలు చేపట్టారని తేలడంతో వారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. కబ్జాదారులు గతంలో హెచ్ఎండీఏ ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్ తొలగించి అక్రమ నిర్మాణం చేపట్టారు. గతంలో ఈ స్థలంపై హైకోర్టు ప్రభుత్వ భూమిగా తీర్చు ఇచ్చింది. ఇప్పటికీ సుప్రీంకోర్టులో దీనిపై స్టేటస్ కో కూడా ఉంది.
నిర్మాణదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ : ఈ నేపథ్యంలో అక్రమ నిర్మాణాన్ని కూల్చేందుకు హెచ్ఎండీఏ, హైడ్రా అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. కూల్చివేత సమయంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు భారీగా పోలీసులను, హైడ్రా సిబ్బందిని మోహరించారు. ఈ భూ వివాదంపై, అక్రమ నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇచ్చిన వారిపై, అలాగే ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
