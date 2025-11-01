ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ స్థలంలో భారీ అక్రమ నిర్మాణం - ఐదంతస్తుల భవనాన్ని కూల్చివేసిన హైడ్రా

మియాపూర్​లోని సర్వే నంబర్​ 100లో వెలిసిన భారీ అక్రమ నిర్మాణం - హెచ్​ఎండీఏ ఫెన్సింగ్​ తొలగించి అక్రమ నిర్మాణం చేపట్టిన నిర్మాణదారులు - ఐదంతస్తుల భవనాన్ని కూల్చివేసిన హైడ్రా

Hydra Demolish Illegal Structure
Hydra Demolish Illegal Structure (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

November 1, 2025

November 1, 2025

Hydra Demolish Illegal Structure in Miyapur : హైదరాబాద్​ శేరిలింగంపల్లి మండల పరిధిలోని మియాపూర్​లోని సర్వే నంబర్​ 100లో వెలిసిన భారీ అక్రమ నిర్మాణాన్ని హైడ్రా కూల్చివేసింది. సర్వే నంబర్లు మార్చి, ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జా చేసి అక్రమ నిర్మాణం జరిపారంటూ హైడ్రాకు స్థానికులు ఫిర్యాదు చేశారు. అక్రమ నిర్మాణాన్ని తొలగించేందుకు హెచ్​ఎండీఏ, హైడ్రా అధికారులు ఇవాళ ఉదయం రంగంలోకి దిగారు. దీంతో అక్కడ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.

అక్రమ నిర్మాణంపై అనుమతులు : నిర్మాణదారులు ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించడమే కాకుండా అనుమతులు పొందేందుకు అక్రమ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రభుత్వ స్థలమైన 100 సర్వే నంబర్​కు బదులుగా అమీన్​పూర్​ మున్సిపాలిటీకి చెందిన 307, 308 సర్వే నంబర్లను ఉపయోగించి నిర్మాణానికి అనుమతులు తీసుకున్నట్లు స్థానికులు ఆరోపించారు.

ప్రభుత్వ స్థలంలో భారీ అక్రమ నిర్మాణం - ఐదంతస్తుల భవనాన్ని కూల్చివేసిన హైడ్రా (ETV)

ప్రభుత్వ ఫెన్సింగ్​ తొలగించి అక్రమ నిర్మాణం : స్థానికుల ఫిర్యాదు మేరకు నిర్మాణదారులు అక్రమంగా అనుమతులు పొందారని, ప్రభుత్వ స్థలంలో నిర్మాణాలు చేపట్టారని తేలడంతో వారిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. కబ్జాదారులు గతంలో హెచ్​ఎండీఏ ఏర్పాటు చేసిన ఫెన్సింగ్​ తొలగించి అక్రమ నిర్మాణం చేపట్టారు. గతంలో ఈ స్థలంపై హైకోర్టు ప్రభుత్వ భూమిగా తీర్చు ఇచ్చింది. ఇప్పటికీ సుప్రీంకోర్టులో దీనిపై స్టేటస్​ కో కూడా ఉంది.

నిర్మాణదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్​ : ఈ నేపథ్యంలో అక్రమ నిర్మాణాన్ని కూల్చేందుకు హెచ్​ఎండీఏ, హైడ్రా అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. కూల్చివేత సమయంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు అధికారులు భారీగా పోలీసులను, హైడ్రా సిబ్బందిని మోహరించారు. ఈ భూ వివాదంపై, అక్రమ నిర్మాణానికి అనుమతులు ఇచ్చిన వారిపై, అలాగే ప్రభుత్వ స్థలాన్ని ఆక్రమించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

November 1, 2025

