అమీన్​పూర్​లో హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్​ - రూ.15 వేల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమి సేఫ్

అమీన్‌పూర్‌ మండలం ఐలాపూర్‌లో హైడ్రా కూల్చివేతలు - భారీ పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య ఐలాపూర్‌లో ఆక్రమణల తొలగింపు - రెవెన్యూ, మున్సిపల్ అధికారులతో కలిసి హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్

Hydra Demolitions in Ameenpur
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 11, 2026 at 11:55 AM IST

Hydra Demolitions in Ameenpur : ప్రభుత్వ స్థలాల్లో అక్రమ కట్టడాలు, నిర్మాణాలను నేలమట్టం చేస్తూ, రూ.కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కాపాడుతున్న హైడ్రా మరోసారి బుల్డోజర్లకు పని చెప్పింది. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్​పూర్ మండలం ఐలాపూర్​లో హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్​ను చేపట్టింది. రెవెన్యూ, పురపాలక అధికారులతో కలిసి ఈ భారీ ఆపరేషన్​ను నిర్వహిస్తోంది. కోర్టు స్టే ఆర్డర్​ ఉన్నప్పటికీ నిర్మాణాలు జరిపిన ఓ గెస్ట్​ హౌస్​తో పాటు ఆరు అంతస్తుల భవనాన్ని హైడ్రా నేలమట్టం చేసింది. కూల్చివేతల సందర్భంగా ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తకుండా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. ప్రభుత్వం, ఇనాం భూముల్లో అనధికారికంగా నిర్మించిన భవనాలకు సంబంధించి హైడ్రా ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు రావడంతో అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. అనంతరం హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ఆదేశాలతో భవనాన్ని కూల్చి వేశారు.

పేదల నివాసాల జోలికి వెళ్లకుండా : ఐలాపురం తండాతో పాటు గ్రామంలోని పేదలకు చెందిన ఇళ్ల జోలికి వెళ్లకుండా ఖాళీ స్థలాలను హైడ్రా స్వాధీనం చేసుకుంటోంది. సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్‌పూర్‌ మండలం ఐలాపురం గ్రామంలో మొత్తం 1263 ఎకరాల ప్రభుత్వానికి చెందిన భూమి ఉంది. ఇందులో ఇప్పటికే చాలా నివాసాలు వెలిశాయి. ఆ నివాసాల జోలికి వెళ్లకుండా, మిగిలి ఉన్న 860 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కాపాడేందుకు హైడ్రా చర్యలు చేపట్టింది. 863 ఎకరాల భూమి విలువ రూ.15 వేల కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక్కడ యథాతథ స్థితిని (స్టేటస్​ కో) కొనసాగించాలని 1998 నుంచి కోర్టు ఆర్డర్లిస్తున్నప్పటికీ పట్టించుకోకుండా నిర్మించిన గెస్ట్ హౌస్‌ను హైడ్రా తొలగించింది. కూల్చివేతల సందర్బంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పటు చేశారు. అక్రమణలు గుర్తించేందుకు రెవెన్యూ, పురపాలక అధికారులతో కలిసి హైడ్రా భారీ ఆపరేషన్ చేపట్టింది.

ఐలాపూర్‌లో 6 అంతస్తుల భవనం కూల్చివేత : ఐలాపూర్​లో ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా అక్రమంగా నిర్మించిన 6 అంతస్తుల భవనాన్ని హైడ్రా నేలమట్టం చేసింది. భవనంలో ఎవరూ నివాసం ఉండట్లేదని హైడ్రా గుర్తించింది. అధికారులు బుల్డోజర్లతో కూల్చి వేసేందుకు సిద్ధమయ్యే సరికి కొంతమందిని అద్దెకు దించి, నివాసాలున్నట్లుగా భవన నిర్మాణదారుడు చూపించాడు. బిల్డింగ్​లో ఉన్న వారిని ఖాళీ చేయించి ఆక్రమణలను హైడ్రా అధికారులు తొలగిస్తున్నారు.

హయత్​నగర్​లో హైడ్రా కూల్చివేతలు : హైడ్రా అక్రమార్కుల పాలిట సింహ స్వప్నంలా మారుతోంది. ఎక్కడ అక్రమ నిర్మాణం ఉందని తెలిసినా నేలమట్టం చేస్తూ ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాపాడుతోంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్​ నగరంలోని రూ.కోట్ల విలువైన స్థలాలు, చెరువులకు అక్రమార్కుల చెర నుంచి విముక్తి కల్పించింది. ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులు అందుకున్న వెంటనే క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి పరిశీలించి వాస్తవమని తేలితే కూల్చివేతలు చేపడుతున్నారు. హయత్​నగర్ పరిధిలోని కుంట్లూరులో శుక్రవారం హైడ్రా కూల్చివేతలను చేపట్టింది. అంజనాద్రినగర్​లోని 204 సర్వే నంబర్​లో రోడ్లను అక్రమించి అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టారని స్థానికుల నుంచి హైడ్రాకు ఫిర్యాదులందాయి. వీటిపై రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేసింది.

