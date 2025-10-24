'మూసీ'ని మూసేసి నిర్మాణాలు! - స్థలం విలువ రూ.300 కోట్ల పైనే
వివాదంలో ఆదిత్య సంస్థ నిర్మాణాలు - స్థలం విలువ రూ.300 కోట్ల పైనే - నది ఒడ్డునే 38 అంతస్తుల భారీ నిర్మాణం
Land Encroachment Worth Rs.300 Crores : లేని భూమిని ఉన్నట్లు చూపించి దాదాపు 3.03 ఎకరాల భూమిలో ప్రముఖ రియల్టర్ సంస్థ శ్రీ ఆదిత్య కెడియా భూమిని ఆక్రమించుకున్నట్లు హైడ్రా తేల్చింది. ఈ విషయమై సమగ్ర సర్వే నిర్వహించి తమకు నివేదిక అందించాలని హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ గండిపేట మండలం తహసీల్దారుకు లేఖ రాశారు. వివాదాస్పద స్థలంలో భూమి మాయమైనట్లు గణాంకాలతో సహా ఆ లేఖలో వెల్లడించారు.
ఆక్రమించిన భూమి విలువ రూ.300 కోట్లు! : ఇటీవల రాయదుర్గంలో టీజీఐఐసీ భూములు ఎకరాకు రూ.177 కోట్లు పలికిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతంలో ఎకరా భూమి విలువ సుమారు రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని హైడ్రా నిర్దారించింది. దీని ప్రకారం సంస్థ ఆక్రమించిన 3.03 ఎకరాల భూమి విలువ సుమారుగా రూ.300 కోట్లు ఉంటుందని హైడ్రా వెల్లడించింది.
నోటీసులు జారీ చేసిన రెవెన్యూ అధికారులు : రంగారెడ్డి జిల్లా గండిపేట మండలం మంచిరేవుల పరిధిలో ఓఆర్ఆర్కు సమీపంలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణం చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సంస్థ మూసీ నదిని ఆక్రమించిన విషయాన్ని ఈ ఏడాది మే 4న 'మూసీ మూసేస్తుంటే కళ్లు మూసుకున్నారు!' శీర్షికన ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్ వెలుగులోకి తెచ్చింది. ఆ తర్వాత రెవెన్యూ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇటీవల మూసీకి వరదలు వచ్చిన సమయంలో ఈ నిర్మాణం మునగడంతో పలువురు హైడ్రాకు ఫిర్యాదులు చేయడంతో పరిశీలన జరిపారు. అయితే ఈ పరిశీలినలో రియల్డర్ సంస్థ 3.03 ఎకరాలు ఆక్రమించినట్లు అధికారులు నిర్ధారించారు.
సంస్థపై కేసు నమోదు : మూసీని ఆక్రమించి నిర్మాణం చేస్తున్నట్లు గతంలోనే సంస్థపై కేసు నమోదైంది. నదీ ప్రవాహానికి అడ్డంగా గోడ నిర్మించినట్లు హెచ్ఎండీఏ ప్రణాళిక అధికారి నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై 2023లో కేసు సంఖ్య 1006గా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత సరిహద్దు చుట్టూ ఉన్న రాళ్లు తొలగించారు. ఈ నేపథ్యంలో సర్వే నంబరు 476లో విస్తీర్ణంపై మళ్లీ సర్వే నిర్వహించి వాస్తవాలను తేల్చాలని హైడ్రా కమిషనర్ లేఖ రాశారు. మరో రెండు వారాల్లో నివేదిక అందించాలని, హద్దుల మార్కింగ్తో పాటు జియో కోఆర్డినేట్స్ నిర్ధారించాలని ఆదేశించారు.
నది ఒడ్డునే 38 అంతస్తుల భారీ నిర్మాణం : ఈ ప్రముఖ సంస్థ ప్రధాన ప్రాజెక్ట్ హైదరాబాద్లోని మంచిరేవుల శ్రీ ఆదిత్య వాంటేజ్ అనే 38 అంతస్తుల హై-రైజ్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్ను సుమారు 9.19 ఎకరాల స్థలంలో నిర్మిస్తున్నారు. అక్కడ నిర్మాణ వ్యర్థాలను, ఇతర సామగ్రిని మూసీ నదిలో నింపేసింది. నదిలో ఇనుప కంచెను ఏర్పాటు చేసింది. ఆ ప్రాంతంలో ఇంత జరుగుతున్నా అక్కడి అధికారులు కన్నెత్తి చూడలేదు. బఫర్జోన్ వద్ద కాంక్రీట్ గోడ తొలగించిన సంస్థ ఫెన్సింగ్ వేసింది. వెనక వైపు మూసీ చాలా వరకు పూడిపోయింది. కాంక్రీట్ మిక్సింగ్ ప్లాంటు, కాంటా అలాగే ఉన్నాయి. ఎక్కడా రెవెన్యూ, జలవనరుల శాఖల హెచ్చరిక బోర్డులు లేవు.
