ETV Bharat / state

హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ - అనుమతుల కోసం ప్రైవేట్ కళాశాలల అడ్డదారులు

హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఫైర్ ఎన్​వోసీల కోసం అడ్డుదారులు! - హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్​ సంతకం ఫోర్జరీ చేసినట్లు గుర్తించిన అధికారులు - 8 కాలేజీల గుర్తింపు రద్దుకు ఇంటర్ బోర్డుకు ఫిర్యాదు

హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ
Hydra Commissioner Ranganath signature forged (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 12:21 PM IST

|

Updated : August 5, 2026 at 12:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hydra Commissioner Ranganath signature forged : హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్​ సంతకం ఫోర్జరీకి గురైంది. పలు ప్రైవేట్ ఇంటర్​​ కళాశాలలు అక్రమంగా ఫైర్ ఎన్​వోసీలు పొందేందుకు ఆయన సంతకం ఫోర్జరీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కమిషనర్ రంగనాథ్​​ ఫోర్జరీ సంతకంతోనే 8 ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఇంటర్​బోర్డుకు ఫైర్​ ఎన్​వోసీలు సమర్పించినట్లు వెల్లడైంది. ఆయా కళాశాలల గుర్తింపును రద్దు చేయాలని ఇంటర్​ బోర్డుకు అధికారులు మంగళవారం ఫిర్యాదు చేశారు. హైడ్రా అదనపు డైరెక్టర్​ ఫిర్యాదుతో లేక్​ ఠాణాలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మరో 60 కాలేజీల ఎన్​వోసీలను కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఫోర్జరీ ఎన్​వోసీలు పొందిన కాలేజీలివే : హైదరాబాద్​లో కీలక ప్రాంతాల్లోని పలు ప్రైవేట్ ఇంటర్ కాలేజీలు ఫైర్​ ఎన్​వోసీల కోసం ఉన్నతాధికారుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మెహిదీపట్నంలో ప్రియాంక ఇంటర్మీడియట్​ కాలేజీ, విద్యానగర్​లోని మదర్స్​ గర్ల్స్, చాంద్రాయణగుట్టలోని శ్రీచంద్ర, చిక్కడపల్లిలోని న్యూ ఎరా, శివరాంపల్లిలోని షాహీన్, తెల్లాపూర్​లోని వశిష్ట, బర్కత్​పురాలోని హైందవి, ఎస్​ఆర్​నగర్​లోని రెజోనెన్స్ కాలేజీలు ఉన్నతాధికారుల ఫోర్జరీ సంతకాలతోనే నకిలీ ఎన్​వోసీలను ఇంటర్​ బోర్డుకు పంపించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

Last Updated : August 5, 2026 at 12:47 PM IST

TAGGED:

IAS RANGANATH SIGNATURE FORGED
COLLEGES FORGED SIGN FOR FIRE NOC
HYDRA COMMISSIONER RANGANATH NEWS
హైడ్రాకమిషనర్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ
HYDRA COMMISSIONER SIGNATURE FORGED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.