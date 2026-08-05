హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ - అనుమతుల కోసం ప్రైవేట్ కళాశాలల అడ్డదారులు
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఫైర్ ఎన్వోసీల కోసం అడ్డుదారులు! - హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ చేసినట్లు గుర్తించిన అధికారులు - 8 కాలేజీల గుర్తింపు రద్దుకు ఇంటర్ బోర్డుకు ఫిర్యాదు
Published : August 5, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 12:47 PM IST
Hydra Commissioner Ranganath signature forged : హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీకి గురైంది. పలు ప్రైవేట్ ఇంటర్ కళాశాలలు అక్రమంగా ఫైర్ ఎన్వోసీలు పొందేందుకు ఆయన సంతకం ఫోర్జరీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కమిషనర్ రంగనాథ్ ఫోర్జరీ సంతకంతోనే 8 ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఇంటర్బోర్డుకు ఫైర్ ఎన్వోసీలు సమర్పించినట్లు వెల్లడైంది. ఆయా కళాశాలల గుర్తింపును రద్దు చేయాలని ఇంటర్ బోర్డుకు అధికారులు మంగళవారం ఫిర్యాదు చేశారు. హైడ్రా అదనపు డైరెక్టర్ ఫిర్యాదుతో లేక్ ఠాణాలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మరో 60 కాలేజీల ఎన్వోసీలను కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఫోర్జరీ ఎన్వోసీలు పొందిన కాలేజీలివే : హైదరాబాద్లో కీలక ప్రాంతాల్లోని పలు ప్రైవేట్ ఇంటర్ కాలేజీలు ఫైర్ ఎన్వోసీల కోసం ఉన్నతాధికారుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మెహిదీపట్నంలో ప్రియాంక ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీ, విద్యానగర్లోని మదర్స్ గర్ల్స్, చాంద్రాయణగుట్టలోని శ్రీచంద్ర, చిక్కడపల్లిలోని న్యూ ఎరా, శివరాంపల్లిలోని షాహీన్, తెల్లాపూర్లోని వశిష్ట, బర్కత్పురాలోని హైందవి, ఎస్ఆర్నగర్లోని రెజోనెన్స్ కాలేజీలు ఉన్నతాధికారుల ఫోర్జరీ సంతకాలతోనే నకిలీ ఎన్వోసీలను ఇంటర్ బోర్డుకు పంపించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
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