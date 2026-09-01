హైకోర్టుకు హైడ్రా కమిషనర్ - సింగిల్ జడ్జి తీర్పును సవాల్ చేసిన రంగనాథ్
రంగనాథ్ను తప్పించి మరో అధికారిని నియమించాలని సింగిల్ జడ్జి తీర్పు - తీర్పుపై అప్పీల్ చేసిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ - శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కేసులో హైకోర్టు తీర్పుపై అప్పీల్కు రంగనాథ్
హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ (ETV Bharat)
Published : September 1, 2026 at 12:05 PM IST
Hydra Commissioner Ranganath Appealed in the court : శాంతా శ్రీరామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కేసులో హైకోర్టు తీర్పుపై హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు. రంగనాథ్ను తప్పించి మరో అధికారిని నియమించాలని సింగిల్ జడ్జి తీర్పుపై ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.