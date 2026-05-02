హైడ్రా పేదల మీదకు వెళ్తుంది - పెద్దోళ్లను వదిలేస్తుందనడం అవాస్తవం : రంగనాథ్
బతుకమ్మ కుంట అంశంపై స్పందించిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ - సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం అక్కడ చెరువు ఉందని స్పష్టమైందని వెల్లడి - హైకోర్టు డివిజన్ ఉత్తర్వులను పాటిస్తున్నామన్న హైడ్రా కమిషనర్
Published : May 2, 2026 at 4:24 PM IST
Hydra Commissioner Ranganath on Bathukamma Kunta : బతుకమ్మ కుంట చెరువును హైడ్రా పునరుద్ధరించడంపై ఎడ్ల సుధాకర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి కోర్టుకు వెళ్లిన విషయం విధితమే. దీనిపై హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. బతుకమ్మ కుంటలో అసలు చెరువు లేదని ఎడ్ల సుధాకర్ రెడ్డి పిటిషన్ దాఖలు చేశారని, అయితే సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వారి ప్రకారం అక్కడ 10 ఎకరాల చెరువు ఉందని స్పష్టమైందని రంగనాథ్ తెలిపారు. వరదల నివారణకు సంబంధించి చర్యలు తీసుకునేందుకు హైకోర్టు తమకు అనుమతి ఇచ్చిందని, హైకోర్టు డివిజన్ ఉత్తర్వులను పాటిస్తున్నామని వెల్లడించారు. హైడ్రా పేదల మీదకు వెళ్తుంది, పెద్దోళ్లను వదిలేస్తుందనే ఆరోపణలు అవాస్తవమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
చెరువులో ఉన్న భూమికి పట్టాలు ఎలా వస్తాయి : చెరువు భూమికి తానే యజమానినని, అక్కడ వ్యవసాయం చేసినట్లు ఎడ్ల సుధాకర్ రెడ్డి చెబుతున్నారని, అసలు చెరువులో ఉన్న భూమికి పట్టాలు ఎలా వస్తాయి? అని రంగనాథ్ ప్రశ్నించారు. చెరువును పూడ్చి కూడా వ్యవసాయం చేయొచ్చన్నారు. అలా చేసినంత మాత్రాన చెరువుకు యజమాని అయిపోరు కదా అని వివరించారు. చెరువులు ఆక్రమించి పేదలు ఇళ్లు కడితే అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించి డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు కేటాయించేలా ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపుతున్నామని, సర్కారు కూడా ఇందుకు సానుకూలంగా ఉందని రంగనాథ్ వెల్లడించారు.