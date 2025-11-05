ETV Bharat / state

వర్జీనియా గవర్నర్‌గా హైదరాబాదీ గజాలా హష్మీ - తొలి ముస్లిం మహిళగా రికార్డు

అమెరికాలో గవర్నర్‌గా ఎన్నికైన తొలి ముస్లిం మహిళగా హష్మీ రికార్డు - 1964లో హైదరాబాద్‌లో జన్మించిన గజాలా హష్మీ - మలక్‌పేటలోని అమ్మమ్మ ఇంట్లో కొంతకాలం నివసించిన హష్మీ

Ghazala Hashmi
Ghazala Hashmi (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : November 5, 2025 at 3:03 PM IST

Hyderabadi Ghazala Hashmi Elected as Governor of Virginia : అమెరికా స్థానిక ఎన్నికల్లో భారత సంతతికి చెందిన పలువురు నేతలు సత్తా చాటారు. అందులో భాగంగా వర్జీనియా లెఫ్టినెంట్‌ గవర్నర్‌గా డెమోక్రాట్‌ నాయకురాలు గజాలా హష్మీ ఘన విజయం సాధించారు. అమెరికా రాష్ట్రాల్లో ఈ పదవికి ఎన్నికైన తొలి ముస్లిం మహిళగా హష్మీ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. ఈమె హైదరాబాద్‌ మూలాలు ఉన్న మహిళ కావడం మరో విశేషం.

హైదరాబాద్​లో గజాలా హష్మీ నేపథ్యం : గజాలా హష్మీ 1964లో హైదరాబాద్‌లో జన్మించారు. బాల్యంలో పాతబస్తీ ప్రాంతంలోని మలక్‌పేటలో తన అమ్మమ్మ ఇంట్లో కొంతకాలం నివసించారు. ఆమె తాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వంలో ఫైనాన్స్​ డిపార్ట్​మెంట్​లో పని చేశారు. నాలుగేళ్ల వయసులోనే తన తల్లి, సోదరుడితో కలిసి గజాలా హష్మీ అమెరికాలోని జార్జియాకు వెళ్లారు. అనంతరం అక్కడే స్థిరపడ్డారు. అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేసిన ఆమె తండ్రి ప్రసిద్ధ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్​గా పని చేసేవారు. చదువుల్లో అద్భుత ప్రతిభ కనబరుస్తూ అనేక స్కాలర్‌షిప్పులు, ప్రోత్సాహకాలు అందుకున్న గజాలా, జార్జియా సదరన్‌ యూనివర్సిటీలో బీఏ ఆనర్స్‌ కోర్సు చదివారు.

వివాహం అనంతరం రిచ్​మండ్​కు గజాలా : అట్లాంటాలోని ఎమరి వర్సిటీ నుంచి లిటరేటర్​లో గజాలా హష్మీ పీహెచ్‌డీ చేశారు. అజహర్‌ అనే వ్యక్తితో వివాహం అనంతరం గజాలా 1991లో రిచ్‌మండ్‌ ప్రాంతానికి మారారు. 30 ఏళ్ల పాటు హష్మీ అక్కడే రేనాల్డ్స్‌ కమ్యూనిటీ కళాశాలలో ప్రొఫెసర్‌గా పని చేశారు. 2019లో జరిగిన అమెరికా ఎన్నికల్లో ఆమె తొలిసారిగా గెలుపొందారు. 2024లో ఆమె సెనేట్‌ విద్య, మెడికల్ కమిటీ ఛైర్‌పర్సన్‌గా డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ తరఫున ఎన్నికయ్యారు.

తొలి దక్షిణాసియా మూలాలున్న నాయకుడిగా మమ్​దాని : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​కు షాకిస్తూ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన భారత్-ఉగాండ మూలాలన్న జొహ్రాన్‌ మమ్​దాని న్యూయార్క్‌ మేయర్ ఎన్నికల్లో విజయకేతనం ఎగురవేశారు. దీంతో న్యూయార్క్‌ సిటీ మేయర్‌గా ఎన్నికైన తొలి దక్షిణాసియా మూలాలున్న నాయకుడిగా మాత్రమే కాకుండా, తొలి ముస్లిం వ్యక్తి కూడా కావడం విశేషం.

కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్​గా : న్యూయార్క్ మేయర్​గా ఎన్నికైన మమ్​దాని తల్లి ప్రముఖ భారతీయ దర్శకురాలు మీరా నాయర్‌. అతని తండ్రి మహ్మద్ మమ్​దాని కాగా ఆయన ఉగాండ పౌరుడు. కొలంబియా యూనివర్సిటీలో మహ్మద్ ప్రొఫెసర్​గా పనిచేశారు. మమ్​దాని ఉగాండలోని కాంపాలాలో జన్మించారు. అతని 7 ఏళ్ల వయసులో కుటుంబంతో కలిసి న్యూయార్క్‌కు వలస వెళ్లారు. 2018లో అతనికి అమెరికా సిటిజెన్ షిప్ (పౌరసత్వం) లభించింది. బ్రాంక్స్‌ హై స్కూల్ ఆఫ్ సైన్స్‌లో చదివి, తరువాత బౌడోయిన్ కాలేజీ నుంచి ఆఫ్రికానా స్టడీస్‌లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు.

ట్రంప్​నకు ఎదురుగాలి : సోషలిస్ట్‌ ఐడియాలజీ ఉన్న మమ్‌దానీ న్యూయార్క్‌ మాజీ గవర్నర్‌ ఆండ్రూ క్యూమోను ఓడించి విజయం సాధించడం విశేషం. ఈ ఎన్నికను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ఆయనే స్వయంగా ప్రచారంలో పాల్గొన్నా కూడా వ్యతిరేక ఫలితమే వచ్చింది. ఇక, అతిపిన్న వయస్సు (34 ఏళ్లు)లో న్యూయార్క్ మేయర్‌గా ఎన్నికైన వ్యక్తిగా మమ్‌దానీ రికార్డు తిరగరాశారు. విజయం తర్వాత మేయర్ ఆఫీస్‌ చిత్రాలను ఆయన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

న్యూయార్క్‌ మేయర్‌గా మమ్​దాని - ట్రంప్​కు షాకిచ్చిన భారత మూలాలున్న వ్యక్తి

ట్రంప్‌ను ఓడించే మార్గాన్ని ప్రజలు చూపించారు- న్యూయార్క్ మేయర్ మమ్​దాని

Last Updated : November 5, 2025 at 3:03 PM IST

