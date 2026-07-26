జెన్-జీ నిరసనలకు హైదరాబాద్ యువత మద్దతు - జంతర్మంతర్కు ఇక్కడి నుంచే ఫుడ్
సామాజిక మాధ్యమాల్లో నినాదాలతో హోరు - జంతర్మంతర్కు ఇక్కడి నుంచే ఫుడ్ డెలివరీలు - ఇందిరాపార్క్ వద్ద కొత్త పంథాలో ఎలుగెత్తిన ‘జెన్ జీ’ కుర్రాళ్లు
Published : July 26, 2026 at 7:49 PM IST
Hyderabad youth support Gen-Z protests : 'ఒక అన్యాయం నిన్ను ఆగ్రహంతో ఊగిపోయేలా చేయకుంటే నువ్వు ఇప్పటికే బానిసత్వాన్ని అంగీకరించినట్లుగా లెక్క' ఈ వాక్యం చదువుతుంటే శరీరం గగుర్పాటుకు గురవుతోందా? జీవితాన్ని రంగరించి, సమాజంలోని మంచీచెడులను కాచివడబోసిన అనుభవజ్ఞులు ఎవరో రాసినట్లుగా అనిపిస్తోందా? కానీ, నిత్యం సోషల్ మీడియాలో మునిగిపోతుంటారని, సమాజంపై బాధ్యత లేకుండా వ్యవహరిస్తుంటారని మంచీ, చెడుల విచక్షణ లేకుండా ఉంటారనే అపవాదును ఎదుర్కొనే జెన్-జీ కుర్రాళ్లు హైదరాబాద్ నగరంలో ఇటీవల సంధించిన అక్షర అస్త్రాలవి.
జెన్-జీ నిరసనలకు హైదరబాదీల మద్దతు : నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని, ఎన్టీఏ(నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ)ను ప్రక్షాళన చేయాలని, బాధ్యులను శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తూ దిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసనలు తెలిపిన జెన్-జీ యూత్ అనుకున్నది ఎట్టకేలకు సాధించింది. టెక్నాలజీని, శాంతియుత నిరసన మార్గాలను అస్త్రాలుగా చేసుకుని కొత్త తరహా ఉద్యమాన్ని నడిపింది.
విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, సినీరంగ, క్రీడా ప్రముఖులు, సామాజికవేత్తలు, యువతీ, యువకులు తామున్నామంటూ ముందుకొచ్చారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపారు. దేశంలో అన్ని ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల్లో జరిగిన ఆందోళనల్లో పాల్గొని ఉద్యమానికి నైతిక స్థైర్యాన్నిచ్చారు. ముఖ్యంగా ఐటీకి మారుపేరుగా మారిన హైదరాబాద్ నగరంలో యువత తమదైన శైలిలో పోరాట పటిమని చాటింది.
ఒక మాస్క్, కాగితం, స్పందించే గుండె : దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు దిల్లీ నిరసనల ఉద్దేశం చేరేలా హైదరాబాద్ యువత సోషల్ మీడియాను ఆలంబనగా చేసుకుంది. సభలు, సమావేశాల్లో ప్రముఖులు, యువత మాట్లాడిన విషయాలను కొంతమంది యువకులు ఎప్పటికప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. తమ నిరసన గలాన్ని వినిపించేందుకు ఇంటర్నెట్ను ఆయుధంగా వాడుకుని పాప్ కల్చర్ను జోడించారు. జంతర్మంతర్లో పోరాడుతున్న యువత కోసం ఇక్కడి నుంచే ఆన్లైన్లో ఆహారాన్ని, వాటర్ బాటిల్స్, దుప్పట్లను ఈ-కామర్స్ వేదికల్లో ఆన్లైన్లో ఆర్డర్లు పెట్టి తమ సంఘీభావాన్ని చాటారు. హైదరాబాద్ ఇందిరాపార్క్ వేదికగా శుక్రవారం నిర్వహించిన ఆందోళనలో యువతీ, యువకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
ఒక మాస్క్, ఒక కాగితం స్పందించే గుండెను తీసుకుని సమావేశస్థలికి తరలివచ్చారు. ప్రభుత్వాల్లో ఉండే కేబినెట్ల కంటే ఉత్తమంగా ఉపయోగపడే క్యాబినెట్లు ఫర్నిచర్ దుకాణాల్లో లభిస్తున్నాయి వంటి పదునైన నినాదాలను ఫ్లకార్డులపై రాసుకొచ్చారు. యువత వేషధారణ, భావవ్యక్తీకరణ పూర్తిగా కొత్తగా అనిపించింది. నాటక ప్రదర్శనలతోపాటు పాటలు పాడుతూ పాలకుల వైఫల్యాలపైన వ్యంగ్యాస్త్రాలను సంధించారు. దేశానికి విపత్కర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు వాటిని దాటించే వారధిగా నిలుస్తామంటూ భరోసానిచ్చారు.
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