అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువకుడిపై దాడి - కఠినంగా శిక్షించాలని కుటుంబసభ్యుల డిమాండ్
అమెరికాలో ప్రవాస భారతీయుల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళనలు - హైదరాబాద్కు చెందిన సయ్యద్ సోహైలుద్దీన్పై దాడి - స్పందించిన భారత కాన్సులేట్, రాజకీయ నేతలు - నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడాలని డిమాండ్
Published : July 16, 2026 at 7:54 PM IST
Attack on Hyderabad Native Syed Sohailuddin in the US : అమెరికాలో ప్రవాస భారతీయుల భద్రతపై మరోసారి ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. యుటా రాష్ట్రం సాల్ట్లేక్ కౌంటీలోని వెస్ట్వ్యాలీ సిటీలో ఉన్న ఒక షాపింగ్ మాల్లో హైదరాబాద్కు చెందిన సయ్యద్ సోహైలుద్దీన్పై ఓ దుండగుడు విచక్షణారహితంగా దాడికి తెగబడ్డాడు.
అసలేం జరిగిందంటే? : హైదరాబాద్ నగరానికి టోలిచౌకి ప్రాంతానికి చెందిన సయ్యద్ సోహైలుద్దీన్కు భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. గత రెండు సంవత్సరాలుగా అమెరికాలో జీవనం సాగిస్తున్నారు. సయ్యద్ సోహైలుద్దీన్ వెస్ట్వ్యాలీ సిటీలోని ఒక మాల్లో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఎప్పటిలాగే సోహైల్ విధుల్లో ఉండగా, అక్కడికి వచ్చిన ఓ గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఒక్కసారిగా ఆయనపై దాడికి దిగాడు.
నిలకడగా ఉన్న సోహైల్ ఆరోగ్య పరిస్థతి : ఇది గమనించిన స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై సోహైల్ను కాపాడారు. దాడికి పాల్పడిన నిందితుడిని పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు. సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అతడి వద్ద నుంచి ఒక ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన సోహైల్ను వెంటనే స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయనకు వైద్యులు చికిత్స చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నట్లు తెలిపారు.
స్పందించిన భారత కాన్సులేట్, రాజకీయ పార్టీలు : ఈ దాడి ఘటనపై శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత కాన్సులేట్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని, అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని స్పష్టం చేసింది. స్థానిక అమెరికన్ అధికారులతో కూడా ఈ విషయమై మాట్లాడుతున్నట్లు తెలిపింది.
కఠిన శిక్ష విధించాలని డిమాండ్ : మరోవైపు ఈ దాడిని ఏఐఎంఐఎం అధినేత, ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ తీవ్రంగా ఖండించారు. మైనారిటీలపై జరుగుతున్న ఇటువంటి దాడులు ఆందోళనకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడేలా చూడాలని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు. సోహైల్ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలంటూ ఎంబీటీ నేతలు భారత విదేశాంగ మంత్రికి లేఖ రాశారు.
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