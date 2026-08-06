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YUVA : ఈ యువకుడి సంకల్పం ముందు వైకల్యం ఓడింది - కృత్రిమ కాలుతోనే రన్నర్‌, బైకర్‌గా రాణిస్తున్న హైదరాబాదీ

కృత్రిమ కాలుతోనే రన్నర్‌, బైకర్‌గా రాణిస్తున్న ప్రసన్న - జాతీయ, అంతర్జాతీయ మారథాన్‌లలో పతకాలు - ప్రమాదంలో కుడి కాలు కోల్పోయిన యువకుడు - ఫొటొగ్రాఫీ, హార్స్‌ రైడింగ్‌, నటనలోనూ ప్రతిభ -

Inspirational Story of Runner Prasanna Kumar
Inspirational Story of Runner Prasanna Kumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 5:00 PM IST

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Inspirational Story of Runner Prasanna Kumar : విధిరాతను ఎదిరించి నిలబడే వారు కొద్ది మందే ఉంటారు. అలాంటి వారిలో ఒకడు ఆ యువకుడు. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ కాలు కోల్పోయినప్పటికీ తానెందులోనూ తక్కువ కాదని నిరూపించాడు. ఒక్క ప్రమాదంతో జీవితం ఆగిపోకూడదని సంకల్పించుకున్నాడు. నడవడమే కష్టం అనే స్థితి నుంచి ఇప్పుడు రన్నర్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. మనో ధైర్యంతో మారథాన్‌లలో సత్తా చాటుతున్నాడు. బైకర్‌గా దేశమంతా చుట్టేస్తున్నాడు హైదరాబాద్‌కి చెందిన వన్‌ లెగ్ వారియర్ ప్రసన్న కుమార్.

రోడ్డు ప్రమాదంలో కుడికాలు కోల్పోయి : జీవితం ఎప్పుడు ఏ మలుపు తిరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేం. ఈ యువకుడి విషయంలోనూ అదే జరిగింది. ఎన్నో కలలతో ముందుకు సాగుతున్న జీవితం విషాదంతో నిండిపోయింది. అనుకోని రోడ్డు ప్రమాదంలో కాలు కోల్పోయినా కుంగిపోలేదు. కృత్రిమ కాలు సాయంతో నడవడం నేర్చుకున్నాడు. జీవితం మరో అవకాశం ఇచ్చిందనే బలమైన నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు. నడవడమే కష్టం అనుకున్న స్థితి నుంచి ఓవైపు రన్నర్‌గా, బైకర్‌గా, నటుడిగా మరోవైపు ఫొటోగ్రాఫర్‌, హార్స్‌ రైడర్‌గా ప్రతిభ చాటుతున్నాడు. హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఈ యువకుడు ప్రసన్న కుమార్‌. చిన్నవయసులోనే ఫొటోగ్రఫీలో సత్తా చాటాడు. సినిమాటోగ్రఫీపై ఉన్న మక్కువతో స్విట్జర్లాండ్‌లో ఎం.ఎస్‌ చేయాలని కలలు కన్నాడు. కానీ వీసా వచ్చిన రోజే జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం ప్రసన్న జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది. కుడి కాలు కోల్పోయి దాదాపు 6 నెలల పాటు మంచానికే పరిమితం అయ్యాడు.

సంకల్పం ముందు వైకల్యం ఓడిపోయింది - కృత్రిమ కాలుతోనే రన్నర్‌, బైకర్‌గా రాణిస్తున్న హైదరాబాదీ (ETV Bharat)

బలహీనతనే బలంగా మార్చుకుని : పరామర్శకు వచ్చిన వారు ఇక నీ జీవితం ఇంతే ఏం చేయలేవు అన్న మాటలకు అనుక్షణం కుమిలిపోయాడు. ఆ మాటలే పట్టుదలను పెంచాయి. బలహీనతనే బలంగా మార్చుకోవాలనుకున్నాడు. కృత్రిమ కాలు అమర్చుకున్నాడు. ఆ కాలితోనే మారథాన్‌లలో పాల్గొనడం మొదలు పెట్టాడు. కృత్రిమ కాలుతోనే మెల్లగా నడక మొదలు పెట్టిన ప్రసన్న జాతీయ, అంతర్జాతీయ మారథాన్‌లలో పాల్గొని పతకాలు సాధించాడు. అంతటితో ఆగలేదు బైకర్‌గానూ సత్తా చాటాడు. కాలు లేకపోతేనేం, మనోధైర్యం ఉంటే దేన్నైనా జయించవచ్చంటూ ప్రపంచాన్నే చుట్టేస్తున్నాడు.

"సినిమాటోగ్రఫీ కోర్సు చేద్దామనుకుని న్యూజిలాండ్ వెళ్లాను. నాకు ఎంతో ఇష్టమైన కోర్సు నేర్చుకుని సినిమాలు చేద్దామనుకున్నాను. కానీ అనుకోకుండా ఓ రోజు డిన్నర్​కు వెళ్తున్న క్రమంలో ఓ వ్యక్తి మద్యం సేవించి నేను టూవీలర్​పై ఉండగా ఢీకొన్నాడు. ఈ ప్రమాదంలో నా కాలును కోల్పోయాను. ప్రమాదం తర్వాత నా భవిష్యత్​ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. నేను బతికితే నా తల్లిదండ్రుల కోసం జీవించాలని బలంగా నిశ్చయించుకున్నాను. మారథాన్​లో పాల్గొనడం నా జీవితాన్నే మార్చింది. బైక్ రైడింగ్​, ఫోటోగ్రఫీలోనూ రాణిస్తున్నాను"- ప్రసన్న కుమార్‌, పారా క్రీడాకారుడు

ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచి : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన, ఉమ్లింగ్ లా పాస్‌ను విజయవంతంగా అధిరోహించి అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశాడు. అంతేకాదు ఊటీ ట్రెక్కింగ్‌ లాంటివెన్నో చేసినట్లు చెబుతున్నాడు. రన్నర్‌, బైకర్‌గానే కాదు ఫొటోగ్రఫీ, హార్స్‌ రైడింగ్‌లోనూ రాణిస్తున్నాడు ప్రసన్న. అంతేకాదు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో నటిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. కుమారుడు కాలు కోల్పోయాడని ఎంతో బాధపడ్డామని, కానీ ఇప్పుడు తను సాధిస్తున్న విజయాలు చూస్తుంటే గర్వంగా ఉందని చెబుతున్నారు తల్లిదండ్రులు. ప్రమాదం జరిగిందని వెనకడుగు వేస్తే జీవితం అక్కడే ఆగిపోతుంది. అదే ఆత్మస్థైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే చరిత్ర సృష్టించవచ్చని అంటున్నాడు ప్రసన్న.

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