YUVA: దేశంలోనే ఏకైక యూత్ బీఎంఎక్స్ రేసర్ మన అగస్తీ
ప్రతిభతో క్లిష్టమైన ఆటలోనూ అద్భుతాలు - భారత్లో సరైన రేసింగ్ ట్రాక్ లేకపోవడంతో - మలేషియా, అమెరికాలో శిక్షణ పొందుతున్న అగస్తీ - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 30పైగా పతకాలు సాధించిన అగస్తీ చంద్రశేఖర్
Published : January 14, 2026 at 6:25 AM IST
Agasthi Chandrasekhar in BMX Cycle Racing : బైక్ రేసింగ్, కార్ రేసింగ్ ఇవి అందరికీ తెలుసు. రేసింగ్ అనగానే ఆసక్తిగా తిలకిస్తుంటారు. కానీ సైకిల్ మీద గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎత్తుపల్లాలపై జంప్స్ చేస్తూ స్టంట్స్, ట్రిక్స్తో పోటీ పడే BMX సైకిల్ రేసింగ్ గురించి ఎంతమందికి తెలుసు? ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉన్న ఈ క్రీడకు భారత్లో ఇప్పటి వరకు పెద్దగా ఆదరణ లేదు. కానీ ఈ యువకుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలను సాధించి చరిత్ర సృష్టిస్తున్నాడు. దేశంలోనే ఏకైక యూత్ BMX రేసర్గా గుర్తింపు పొందాడు. అసలు బీఎంఎక్స్ సైకిల్ రేసింగ్ అంటే ఏంటి? ఈ రేసింగ్ ఎలా చేస్తారు? ఈ హైదరాబాదీ కుర్రాడి రేసింగ్ ప్రయాణం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చూడాల్సిందే మరి.
బీఎంఎక్స్ రేసింగ్ అంటే సాధారణ సైకిల్ రేసింగ్ కాదు. చిన్న చక్రాలున్న ప్రత్యేక సైకిళ్లతో మట్టి ట్రాక్లపై అత్యంత వేగంగా జరిగే రేసింగ్ క్రీడ ఇది. ట్రాక్ మొత్తం ఎత్తుపల్లాలు, జంప్స్, షార్ప్ మలుపులతో ఉంటుంది. ఒకేసారి ఏడుగురు రైడర్లు స్టార్ట్ గేట్ దగ్గర నిలబడి గేట్ పడగానే పూర్తి శక్తితో ప్యాడిల్ చేస్తూ రేస్ మొదలుపెడతారు. ఈ రేస్ కేవలం 30 నుంచి 45 సెకన్లలోనే పూర్తవుతుంది. అయితే ఈ కొద్ది సెకన్లలో కావాల్సింది కేవలం వేగమే కాదు. జంప్స్ సమయంలో బ్యాలెన్స్, షార్ప్ టర్న్స్లో కంట్రోల్, శారీరక శక్తి, ధైర్యం, నైపుణ్యం లాంటి అన్నీ అత్యంత అవసరం.
దేశంలోనే తొలి రేసర్గా గుర్తింపు : ఈ యువ రేసర్ పేరు అగస్తీ చంద్రశేఖర్. స్వస్థలం చెన్నై అయినప్పటికీ వృత్తిరీత్యా 20 ఏళ్లుగా అతని కుటుంబం హైదరాబాద్లోనే స్థిరపడింది. ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న అగస్తీ ఏడేళ్ల వయసు నుంచే బీఎంఎక్స్ సైకిల్ రేసింగ్లో తన ప్రతిభను చూపిస్తున్నాడు. 17 ఏళ్లలో దేశంలోనే తొలి యూత్ బీఎంఎక్స్ రేసర్గా గుర్తింపు పొందాడు.
"నేను చాలా స్పోర్ట్స్లో ట్రై చేశాను. ఫుట్బాల్, స్విమ్మింగ్, రన్నింగ్ ఇలా ట్రై చేశాను. తర్వాత బీఎంఎక్స్ చాలా ఇష్టంగా చేస్తున్నాను. దీంట్లో చాలా సృజనాత్మకత ఉంది. ఈ రేస్లో 5 నుంచి 6 రకాల టాక్టిక్ట్స్ను మనం చూడోచ్చు. ట్రాక్లోకి వెళ్లిన ప్రతిసారి ఒక కొత్త అంశం నేర్చుకుంటాను. మా అమ్మ నాకు చాలా సాయం చేస్తుంటుంది. ఏదైనా ఒకే ఆట మీద ఏకాగ్రత పెట్టు అని చెబుతుంది. ఎందుకంటే రెండింటిని చేయలేవు అని ముందే గుర్తించి చెబుతుంది "-అగస్తీ, బీఎంఎక్స్ సైకిల్ రేసర్
భారతదేశంలో సరైన ట్రాక్లు లేకపోయినా వెనకడుగు వేయలేదు అగస్తీ . సాధన కోసం తరచూ మలేషియా, అమెరికా వెళ్లి ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికీ ఏడాదిలో నాలుగు నెలలు అమెరికా వెళ్లి కోచ్ పర్యవేక్షణలో శిక్షణ పొందుతున్నాడు అగస్తీ. అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొని 30పైగా పతకాలు సాధించాడు.
ఏషియన్ ఈవెంట్స్లో గోల్డ్ మెడల్ : 2023లో మలేషియాలో జరిగిన ఏషియన్ ఈవెంట్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి దేశం నుంచి ఏకైక బీఎంఎక్స్ యూత్ రేసర్గా గుర్తింపు పొందాడు అగస్తీ. ఇప్పటివరకు ఇండోనేషియా, అమెరికా, థాయిలాండ్, మలేషియా, ఆస్ట్రేలియా దేశాల్లో జరిగిన పోటీల్లో పాల్గొని బంగారు, వెండి పతకాలను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. సైక్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో ముందుకు సాగుతున్నానని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి మరింత ప్రోత్సాహం లభిస్తే దేశానికి ఇంకా ఎన్నో పతకాలు తీసుకువస్తానని అంటున్నాడు.
ఎన్నో కష్టాలు, త్యాగాల మధ్య సాగిన ఈ ప్రయాణానికి నేడు గుర్తింపు లభిస్తోందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అగస్తీ చంద్రశేఖర్ తల్లిదండ్రులు. పిల్లల ఆసక్తిని గుర్తించి సరైన ప్రోత్సాహం అందిస్తే వారు అద్భుతాలు సృష్టిస్తారని అభిప్రాయపడుతున్నారు. 2030 ఒలింపిక్స్ లక్ష్యంగా అగస్తీకి శిక్షణ ఇస్తున్నానని అంటున్నాడు కోచ్ కమలేష్.
