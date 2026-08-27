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నేపాల్‌ వరదల్లో తప్పిపోయిన హైదరాబాద్​ యువతి - కుటుంబసభ్యుల కన్నీటి పర్యంతం

నేపాల్‌లో వరదల బీభత్సం - తప్పిపోయిన హైదరాబాద్​కు చెందిన యువతి​ సుహాసిని రెడ్డి - మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఫోన్‌కు స్పందన లేకపోవడంతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్న కుటుంబసభ్యులు

నేపాల్‌ వరదల్లో తప్పిపోయిన హైదరాబాద్​ మహిళ సుహాసిని రెడ్డి
నేపాల్‌ వరదల్లో తప్పిపోయిన హైదరాబాద్​ మహిళ సుహాసిని రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 5:37 PM IST

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Hyderabad Woman Missing in Nepal Flash Floods : నేపాల్‌లో వరదల బీభత్సంలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన యువతి గల్లంతైనట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. హైదరాబాద్​లోని ఎల్బీనగర్ వాస్తు కాలనీకి చెందిన సుహాసిని రెడ్డి మానససరోవర్ యాత్రకు వెళ్లి అదృశ్యమయ్యారు. మంగళవారం రాత్రి నుంచి ఫోన్‌కు స్పందన లేకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

తల్లిదండ్రుల కన్నీటి పర్యంతం : ఆస్ట్రేలియాలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగిగా పని చేస్తున్న సుహాసిని రెడ్డి ఈ నెల 19న హైదరాబాద్‌కు వచ్చారు. అనంతరం మానస సరోవర్ యాత్రకు వెళ్లేందుకు 3 నెలల క్రితమే తన ఆస్ట్రేలియా స్నేహితురాలితో కలిసి టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. సుహాసిని హైదరాబాద్ నుంచి నేపాల్ వెళ్లగా, ఆమె స్నేహితురాలు ఆస్ట్రేలియా నుంచి కాట్మండు చేరుకున్నారు. అక్కడ ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు.

అనంతరం టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ద్వారా మొత్తం 29 మంది యాత్రకు బయలుదేరినట్లు సుహాసిని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. అయితే మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల నుంచి సుహాసిని ఫోన్‌కు స్పందన లేదని వాపోయారు. కొద్దిసేపటికే నేపాల్‌లో వరదలు వచ్చినట్లు సమాచారం అందడంతో తమ ఆందోళన మరింత పెరిగిందని చెప్పుకొచ్చారు. సుహాసిని ఆచూకీ కోసం కుటుంబసభ్యులు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాచారం లభించలేదు. తమ కుమార్తెను సురక్షితంగా గుర్తించాలని తల్లిదండ్రులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఆమెను గుర్తించి సురక్షితంగా తీసుకురావాలని కోరుతున్నారు.

హెల్ప్​లైన్ నంబర్లు : ఈ విపత్తులో 288 మంది భారతీయులు గల్లంతైనట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) గురువారం వెల్లడించింది. భారతీయుల సమాచారం కోసం నేపాల్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం అత్యవసర సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. కాట్మండు రాయబార కార్యాలయానికి +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, +977 981 032 6117 నంబర్లలో వాట్సాప్‌ ద్వారా కూడా సంప్రదించవచ్చు. భారత్‌లో ఏర్పాటు చేసిన 24 గంటల ప్రత్యేక కంట్రోల్‌ రూమ్‌ను +91 11 2308 8718, +91 11 2308 8719 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చు. వాట్సాప్‌ కాల్స్‌, సందేశాల కోసం +91 9968291988 నంబర్‌ను వినియోగించవచ్చు.

నేపాల్​లో విజృంభిస్తున్న వరదలు - విపత్తు కారణాల గురించి పర్యావరణవేత్తలు ఏమంటున్నారంటే?

TAGGED:

HYD WOMAN MISSING IN NEPAL FLOOD
నేపాల్‌లో వరదలు
NEPAL FLOODS UPDATES
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