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అమెరికాలో హైదరాబాద్​ యువతి హత్య - ఆగ్రాలో నిందితుడి అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

అమెరికాలో హత్యకు గురైన నిఖిత గొడిశాల కేసులో కీలక మలుపు - నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన తెలంగాణ పోలీసులు - అమెరికాకు నిందితుడిని అప్పగించే ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు వెల్లడించిన అధికారులు

Nikitha Godishala Case
నిఖిత గొడిశాల(27) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 3:59 PM IST

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Nikitha Godishala Case Accused Arrested in Agra : అమెరికాలో హైదరాబాద్ యువతి నిఖిత హత్య కేసులో కీలక మలుపు చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసులో నిందితుడైన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ అర్జున్‌ శర్మ పోలీసులకు చిక్కాడు. ఆగ్రాలోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో తల దాచుకున్న అతడిని తెలంగాణ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అనంతరం వెంటనే నిందితుడిని దిల్లీలోని పాటియాలా హౌస్‌ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అమెరికా పోలీసుల అభ్యర్థన మేరకు అతడిని ఆ దేశానికి అప్పగించే ప్రక్రియ ప్రారంభించినట్లు తెలంగాణ పోలీసులు వెల్లడించారు.

హైదరాబాద్‌లోని లాలాగూడ విజయపురి కాలనీకి చెందిన ఆనంద్‌ అనే వ్యక్తి కుమార్తె నిఖిత గొడిశాల(27) ఎంఎస్‌ చదివేందుకు నాలుగేళ్ల క్రితం అమెరికాకు వెళ్లారు. ఈ ఏడాది జనవరి 2న కనిపించడం లేదంటూ ఆమె మాజీ రూమ్మేట్‌ అర్జున్‌ శర్మ అమెరికాలోని పోలీసులకు కంప్లైంట్​ చేసి తిరిగి ఇండియాకు వచ్చేశాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన అమెరికా పోలీసులు జనవరి 3న అతని అపార్టుమెంట్‌లోని ఫ్లాట్​ను పరిశీలించగా అక్కడ నిఖిత మృతదేహం కుళ్లిపోయిన స్థితిలో కనిపించింది. ఆమె శరీరంపై కత్తిపోట్లు కూడా ఉన్నట్లు అమెరికా పోలీసులు గుర్తించారు. గతేడాది డిసెంబరు 31నే ఆమె హత్య జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించి భారత్‌లోని నిఖిత కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారాన్ని చేరవేశారు. మరోవైపు, అర్జున్‌ అమెరికా నుంచి పారిపోయినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు భారతదేశ అధికారులను సంప్రదించారు.

డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమన్నందుకే హత్య : నిఖిత తండ్రిని ఈ ఘటనపై వివరాలు అడగగా తన కుమార్తె వద్ద అర్జున్‌ శర్మ అప్పు చేశాడని, ఆ డబ్బులు ఇవ్వమని అడిగినందుకు హత్య చేశాడని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడిపై పోలీసులు చీటింగ్‌ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రక్రియను చేపట్టారు. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగానే అతడు ఆగ్రాలో ఉన్నట్లు నిఘా వర్గాల ద్వారా కనిపెట్టిన పోలీసులు అరెస్టు చేసి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు అప్పగించారు.

నిఖిత, అర్జున్ శర్మకు అమెరికాలో చదువుకునే సమయంలోనే పరిచయం ఏర్పడినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కొంతకాలం ఇద్దరూ కలిసి నివసించారని, అనంతరం ఉద్యోగాల్లో చేరినట్లు వివరంచారు. అర్జున్ శర్మ ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత నిఖిత నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నారని సమాచారం. ఆర్థిక విషయాల్లో చెలరేగిన వివాదంతోనే నిందితుడు నిఖితను హతమార్చి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

ఆర్థిక లావాదేవీల వివాదమే? : 4 వేల డాలర్లు తిరిగి చెల్లిస్తానంటూ నిఖితను 2025 డిసెంబర్ 31న తన అపార్ట్‌మెంట్‌కు పిలిచిన అర్జున్ శర్మ హత్యకు పాల్పడినట్లు అమెరికా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అనంతరం నిఖిత కనిపించడం లేదంటూ పోలీసులకు తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చాడని అతడిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆమె క్రెడిట్ కార్డు నుంచి సుమారు 4 నుంచి 5 వేల డాలర్లు తీసుకున్నట్లు అమెరికా పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

నిఖిత హత్య కేసుపై దర్యాప్తు చేపట్టిన అమెరికా పోలీసులు అర్జున్ శర్మ ఆమెపై హత్య, దాడికి పాల్పడినట్లు అభియోగాలు నమోదు చేశారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గాలింపు చేపట్టి ఇంటర్‌పోల్ రెడ్ కార్నర్ నోటీసులు కూడా జారీ చేశారు. ఇదే సమయంలో హైదరాబాద్‌లోని లాలాగూడ పోలీస్‌స్టేషన్‌లోనూ అర్జున్ శర్మపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అతడి ఆచూకీ ఆగ్రాలో ఉన్నట్లు తెలంగాణ పోలీసులు గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.

"నా కుమార్తె నిఖిత గొడిశాల 9 నెలల క్రితం అమెరికాలో హత్యకు గురైంది. అర్జున్​ శర్మ హత్య చేసి పారిపోయి ఇండియాకు వచ్చాడు. తెలంగాణ పోలీసులు, రాజకీయ నాయకుల సహకారంతో ఈ కేసులో పురోగతి లభించింది. దీనివల్ల నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అందుకు ధన్యవాదాలు. మరే అమ్మాయికి ఇటువంటి పరిస్థితి రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతోమంది వెళ్తుంటారు" - ఆనంద్, నిఖిత తండ్రి

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TAGGED:

HYDERABAD WOMAN DEATH
NIKITHA GODISHALA CASE IN USA
TELANGANA POLICE ARRESTED SUSPECT
అమెరికాలో హైదరాబాద్​ యువతి హత్య
NIKITHA GODISHALA CASE

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