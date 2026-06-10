ఫస్టియర్ నుంచే ప్రయత్నం - రూ.50 లక్షల ప్యాకేజీతో గూగుల్లో ఉద్యోగం
భారీ ప్యాకేజీతో గూగుల్ సంస్థలో చేరిన నిహిత - ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లోనూ ఇంటర్న్షిప్ - తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతోనే సాధ్యమని వెల్లడి - ఉద్యోగానికి సాంకేతిక నైపుణ్యాలకంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ముఖ్యమని సలహా
Published : June 10, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 4:09 PM IST
Hyderabad Student 50lakhs Package : మనకు తెలియని ఏ విషయాన్నైనా తెలుసుకోవాలంటే ప్రస్తుతం మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది ఇంటర్నెట్. సందేహమేదైనా ఇంటర్ నెట్ను వేదిక చేసుకుని నివృత్తి చేసుకుంటున్నాం. అందులో ముఖ్యంగా ఎక్కువ శాతం ఉపయోగించేది కూడా 'గూగుల్' అనే చెప్పవచ్చు! మరి ఇంతలా నిజ జీవితంలో భాగంగా మారిన గూగుల్లోనే పనిచేయాలంటే ఎంత కష్టపడాలి? కానీ హైదరాబాద్కి చెందిన విద్యార్థిని నిహిత ఏకంగా రూ.50లక్షల ప్యాకేజీతో గూగుల్ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరి తోటి వారికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. ఆమె ఈ విజయాన్ని సాధించడానికి ఎలా శ్రమించారు? మిగతా విద్యార్థులకు నిహిత ఇచ్చే సలహాలేంటో ఆమెతో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ముఖాముఖి ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఈ ఉద్యోగ ఆఫర్ వచ్చినందుకు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
మనం చేసే పని చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుందంటే చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఈ ఉద్యోగం వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా అమ్మా, నాన్న కూడా ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు.
గూగుల్ సంస్థలో చేరడానికి ముందు దీని వెనక ఉన్న జర్నీ ఏంటి?
మొదటి సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడే 'వుమెన్ ఇంజినీర్స్ ప్రోగ్రామ్' అనే ఒక ఉద్యోగ ప్రకటన చూశాను. అందులోకి దేశవ్యాప్తంగా కేవలం రెండు వందల మందిని మాత్రమే ఎంపిక చేస్తారు. ఈ నియామక ప్రక్రియలో 4 రౌండ్ల అసెస్మెంట్లతో పాటు 4 రౌండ్ల ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి. అన్నింటిలో అర్హత సాధించి ప్రోగ్రామ్లో నేను కూడా భాగమయ్యాను. అక్కడ పరీక్షలను అధిగమించేందుకు, టెక్నికల్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ను చాలా బాగా బోధించారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ రెండు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఒక రచనను ఎలా చదవాలి, దానిపైన మన అభిప్రాయం ఎలా వ్యక్తపరచాలనే విషయాలను నేర్పించారు. ఇవన్నీ నేను గూగుల్లో చేరేందుకు చాలా సహకరించాయి.
సాధారణంగా అందరూ కాలేజ్ చివరి సంవత్సరంలో ప్లేస్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తారు. వారికి భిన్నంగా మీరు మొదటి ఏడాదే ఆ దిశగా అడుగులు వేయడం పట్ల ఎలా అనిపించింది?
వారికి తెలుసు నేను అప్పుడప్పుడే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకున్నానని. అయితే సౌకర్యవంతంగా ఉన్న ప్రదేశం నుంచి బయటకి వస్తున్నారా?, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి కుతూహలంగా ఉన్నారా? లేదా అనే అంశాలనే ఇంటర్వ్యూలో గమనించారు. వర్కింగ్ స్కిల్స్ కంటే కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి ఉందా? లేదా? అనే వాటిపై దృష్టి పెట్టారు. ప్రోగ్రామ్ సహకారంతో మొదటి రెండేళ్లు నేను అవే నేర్చుకున్నాను.
మీరు ఇప్పటికే గూగుల్ ఇంటర్న్షిప్ పూర్తిచేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ ఫ్లిప్కార్ట్లో చేస్తున్నారు. రెండింటిలో మీ భిన్న అనుభవాలేంటి?
ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది ఆరు నెలల ఇంటర్న్షిప్. ఇది క్యాంపస్ సెలక్షన్ ద్వారా వచ్చింది. దీనికి సంబంధించి రెండు రౌండ్ల ఇంటర్వ్యూతో పాటు ఒక హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశారు. నా ప్రాజెక్టులు, టెక్నికల్ స్కిల్స్పై ప్రశ్నించారు. హెచ్ఆర్ రౌండ్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి అడిగారు.
కాలేజ్ లైఫ్ ఎలా అనిపించేది?
కాలేజ్ ఒక మూలస్తంభం అని చెప్పవచ్చు. నేను ఏదైనా బూట్క్యాంప్నకు హాజరవ్వాలన్నా, టెక్నికల్ ఈవెంట్స్కు అటెండవ్వాలన్నా ఫస్టియర్ నుంచే అనుమతించింది. సెకండియర్ నుంచి కోడింగ్ కోచింగ్, స్మార్ట్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించేది. దీంతో పాటు కోడింగ్ తంత్ర, బీంగ్ జీరో వంటి ప్లాట్ఫామ్స్ను తీసుకొచ్చింది.
మీ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి నీకు ఎలా సపోర్ట్ లభించింది?
నాకు ఇద్దరు కజిన్స్ ఉన్నారు. వారు కూడా ఐఐటీలో జాబ్ చేస్తూ, ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారు. వారు నాకు సమాజానికి తగిన విధంగా ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావాలో వివరించేవారు. ఇక అమ్మానాన్న నా ప్రతి పనికి పూర్తి మద్దతు తెలిపేవారు. అంతేకాకుండా మా అమ్మ నాతో ఎప్పుడూ 'నీ చేతిలో కొన్ని ఆప్షన్లు ఉండాలి కానీ నువ్వు ఎప్పుడూ మరొకరికి ఆప్షన్లా ఉండకూడదు' అని ఒక మాట చెబుతుండేది. నాన్న కూడా 'ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ పవర్, బాగా చదవాలి' అని నన్ను మోటివేట్ చేశారు.
మీ జూనియర్స్కి మీరిచ్చే సలహాలేంటి? ఎలా సన్నద్ధమైతే జాబ్ సాధించవచ్చు?
గూగుల్ సంస్థలో ఉద్యోగమే కాదు ఎక్కడైనా టెక్నికల్ స్కిల్స్తో పాటు మన క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ కూడా ప్రధానం. మొదటి నుంచే సాంకేతిక నైపుణ్యాల పట్ల దృష్టి సారించాలి. సమాజానికి తగిన విధంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. ఒక రోజులో పది గంటలు శ్రమించిన దానికంటే ఒక గంట పాటు పదిరోజులు కష్టపడ్డదే మనమీద ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి నిలకడగా ఉండి శ్రమిస్తే కచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది. లద్దాఖ్లో యువ పర్వతారోహకుడి సాహసం - ఇప్పటివరకు ఎవరూ అడుగుపెట్టని పర్వతాన్ని అధిరోహించిన భూక్య యశ్వంత్
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