అమెరికాలో తెలుగు యువతి మృతి - కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పిన ఎమ్మెల్యే

అమెరికాలో స్విమ్మింగ్‌ పూల్‌లో మునిగి తెలుగు యువతి మృతి - కుటుంబ సభ్యుల్ని ఓదార్చి ధైర్యం చెప్పిన ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్‌ రెడ్డి - ఓ శుభకార్యం నిమిత్తం ఫ్లోరిడా వెళ్లిన వీణ

Hyderabad Woman Dies in Florida
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 9, 2026 at 10:24 PM IST

Hyderabad Woman Veena Dies in Florida : హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువతి అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో మృతి చెందింది. వర్జీనియా రాష్ట్రంలో నివాసముంటున్న ప్రవాస భారతీయురాలు వీణ ఓ శుభకార్యం నిమిత్తం రెండు రోజుల క్రితం ఫ్లోరిడా వెళ్లారు. అక్కడ ఈత కొలనులో ప్రమాదవశాత్తు మునిగి మృతి చెందారు.

కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం : మృతురాలు వీణ తల్లిదండ్రులు దేవేందర్ రెడ్డి, సునీత దంపతులు ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గం పరిధిలోని లింగోజిగూడ డివిజన్ న్యూ శివపురికాలనీలో నివాసముంటున్నారు. వీణ మరణ వార్త తెలుసుకున్న ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి మృతురాలి తల్లిదండ్రుల నివాసానికి వెళ్లి వారిని పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా సుధీర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వీణ భౌతికకాయాన్ని త్వరలోనే ఇండియాకు రప్పించేందుకు తన వంతు పూర్తి సహకారం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ఈ క్లిష్ట సమయంలో కుటుంబానికి అండగా ఉంటానని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే వెంట బీఆర్ఎస్​ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

కుటుంబ సభ్యుల్ని ఓదార్చుతున్న ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్‌ రెడ్డి
