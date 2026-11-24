దీపం వెలిగిస్తుండగా చీరకు మంటలు - చికిత్స పొందుతూ మహిళ మృతి
Woman Dies After Saree Catches Fire : కార్తిక మాసం అందరి ఇళ్లలో వెలుగులు నింపుతుంటే ఈ ఇంట్లో విషాదం నింపింది. ఇంట్లో దీపాలు వెలిగిస్తుండగా చీరకు నిప్పంటుకోవడంతో మహిళ తీవ్రగాయాలతో చనిపోయింది.
Published : November 24, 2026 at 7:31 PM IST
ఇంటికి వెలుగులు పంచాల్సిన ఆ చిన్న దీపం, ఆ కుటుంబాన్ని చిమ్మటి చీకటితో ముంచేస్తుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఆనందంతో నిండిపోవాల్సిన ఆ సమయం ఒక్కసారిగా ఆర్తనాదాలతో ముగిసింది. కళ్లముందే కన్నతల్లి మంటల్లో చిక్కుకుని విలవిలలాడుతుంటే, కాపాడుకోవడానికి ఆ కుటుంబం చేసిన ప్రయత్నాలేవి ఫలించలేదు. ఆసుపత్రి గదుల చుట్టూ ఆశగా తిరిగిన ఆ బిడ్డల కన్నీళ్లు చివరకు నిరాశగానే మిగిలాయి. విధి ఆడిన వింత నాటకంలో ఒక నిండు ప్రాణం గాలిలో కలిసిపోయింది. ఆ ఇంటి దీపం ఆరిపోయింది. ఆత్మీయుల గుండెల్లో తీరని శోకాన్ని, మానని గాయాన్ని మిగిల్చి వెళ్లిపోయింది.
చీరకు నిప్పు చూస్తుండగానే
కార్తిక మాసంలో మహిళలు సాధారణంగా రోజూ ఇంట్లో దీపాలు వెలుగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ మహిళ ఇంట్లో దీపాలు వెలిగిస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తూ చీరకు నిప్పంటుకోవడంతో తీవ్రంగా గాయపడి మృతి చెందారు. దీంతో వారి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. వైద్యులు చికిత్స అందిస్తుండగా ఆమె మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ విషాదకర ఘటన ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
క్షణాల్లో వ్యాపించిన మంటలు
పోలీసుల కథనం ప్రకారం ఎస్ఆర్ నగర్లోని జగన్నాథ్ రెసిడెన్సీలో నివాసం ఉంటున్న చాపర్ల భానుమతి (62) అనే మహిళ ఈ నెల 22వ తేదీ సాయంత్రం ఇంట్లో దీపాలు వెలిగిస్తుండగా దురదృష్టవశాత్తు ఆమె చీరకు మంటలు అంటుకున్నాయి. క్షణాల్లో శరీరం మొత్తం మంటలు వ్యాపించడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో తమ నివాసంలోని గృహోపకరణాలు కూడా మంటలకు దగ్ధమయ్యాయి.
చికిత్స అందిస్తుండగానే మృతి
చీరకు మంటలు అంటుకోవడంతో అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం బంజారాహిల్స్లో మరో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులు ఎంత ప్రయత్నించినా భానుమతి ప్రాణాలతో బయటపడలేకపోయారు. తమ తల్లిని కాపాడుకునేందుకు భానుమతి పిల్లలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఆమెను దక్కించుకోలేకపోయారు. దీంతో వారి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. మృతురాలి కుమార్తె కిన్నెర ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి అనుమానాలు లేవని పేర్కొన్నారు.
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