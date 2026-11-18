జనవరి నుంచి నీటి సరఫరాపై ప్రభావం - సమన్వయంతో సమస్యను ఎదుర్కొనేలా కొత్త ప్లాన్
Water Problems in Hyderabad : వర్షాభావ పరిస్థితులతో హైదరాబాద్లో నీటికొరతపై జలమండలి, మూడు కార్పొరేషన్లు, భూగర్భజలశాఖ, హైడ్రా, పీసీబీ, సమాచార శాఖలు సమన్వయంతో వ్యవహరించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
Published : November 18, 2026 at 9:36 AM IST
ఎల్నినో కారణంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు తలెత్తిన నేపథ్యంలో జనవరి నుంచి నగర నీటి సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుండటంతో ప్రభుత్వం కొత్త ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి శ్రీకారం చుట్టింది. జలమండలితోపాటు హైదరాబాద్ మహానగరంతో ముడిపడి ఉన్న కీలక శాఖలన్నింటికీ బాధ్యతలు అప్పగించింది. జలమండలి, మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, భూగర్భ జలశాఖ, హైడ్రా, కాలుష్య నియంత్రణ మండలి, సమాచార శాఖలు సమన్వయంతో వ్యవహరించాలని స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజూ నేతృత్వంలో ఏర్పాటుచేసిన కంటెంజెన్సీ మానిటరింగ్ కమిటీకి జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి కన్వీనర్గా వ్యవహరించనున్నారు. మున్సిపల్ శాఖ, పంచాయతీరాజ్, నీటిపారుదల, కార్యదర్శులు, క్యూర్ (హైదరాబాద్) పరిధిలో మూడు కార్పొరేషన్ల కమిషనర్లు, హెచ్ఎండీఏ, హైడ్రా కమిషనర్లు, భూగర్భ జలశాఖ, పీసీబీ డైరెక్టర్లు ఇందులో మెంబర్లుగా వ్యవహరించనున్నారు.
జలమండలి (నోడల్ ఏజెన్సీ)
నీటి సరఫరా సమన్వయం, సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ మ్యాపింగ్, డిమాండ్ను నమోదు చేయడం, డిజిటల్ ప్లాట్ఫాంను నిర్వహించడం వంటివి చేస్తుంది. డైల్-ఎ-గ్రీన్ ట్యాంకర్ సేవలు, గ్రీన్ ట్యాంకర్ల ద్వారా నగరంలో వివిధ ప్రాంతాలకు ఎస్టీపీలో శుద్ధి చేసిన నీటిని సరఫరా, ఎస్టీపీల నీటి నాణ్యతా ఫలితాలను వెల్లడిస్తుంది.
హైడ్రా
పీపీపీ విధానంలో నడిచే ఎస్టీపీల నీటి నాణ్యత పర్యవేక్షించడం, నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై చర్యలు, క్యూర్ (కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ) చట్టం-2026 లోని సెక్షన్ 241, 242 మేరకు తనిఖీలు, ఇతర శాఖలకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో సహాయం అందించడం. నాలాలు, చెరువులు, వాటి రీఛార్జ్ జోన్లను ఆక్రమణలు, కాలుష్యం నుంచి సంరక్షించే బాధ్యతలను నిర్వహిస్తుంది.
భూగర్భ జలశాఖ
వాల్టా చట్టం-2002 ప్రకారం కొత్తగా బోర్ల అక్రమ తవ్వకాలు, భూగర్భ జలాల అక్రమంగా వినియోగం, వాడకాన్ని వంటి వాటిని నియంత్రించడం. క్యూర్ ప్రాంతంలో భూగర్భ జల మట్టాల విశ్లేషించి సమాచారం తీసుకోవడం. కొత్త బోర్లకు అనుమతి ఇవ్వడం.
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు
హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి నగరపాలక సంస్థలు, హెచ్ఎండీఏ వారి పరిధిలోని 100 ఎంఎల్డీల కంటే తక్కువ సామర్థ్యం గల ప్రైవేట్ ఎస్టీపీలను మానిటరింగ్ చేయడం. కొత్త భవన నిర్మాణ అనుమతుల్లో ఎస్టీపీల ఏర్పాటు, శుద్ధి చేసిన మురుగు నీటిని అవసరాలకు వినియోగించేలా నిబంధనలను అమలు చేయడం. రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ నిర్మాణాల ఏర్పాటు చేయడం. వాటిపై అవగాహన కల్పించడం.
రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి
100 ఎంఎల్డీ అంతకంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం గల ఎస్టీపీలను క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యవేక్షించడం. నాణ్యతా ప్రమాణాలను పక్కాగా నియంత్రించడం. చట్టపరంగా రెగ్యులేటరీ చర్యలు తీసుకోవడం.
సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ
జలమండలితో కలిసి నీటి సంరక్షణ, నీటిభద్రత, గ్రీన్ ట్యాంకర్ల వినియోగంపై అవగాహన కల్పించడం. ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం. దీనికి అవసరమైనటువంటి సమాచారాన్ని చేరవేయడం.