వేసవిలో హైదరాబాద్ పరిస్థితేంటి? - ఎండుతున్న బోర్లతో పెరుగుతున్న ట్యాంకర్ బుకింగ్లు
హైదరాబాద్కు రాబోయే వేసవిలో తీవ్ర నీటి ఎద్దడి ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇప్పటికే భూగర్భ జలాలు 10 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయాయి. బోర్లు ఎండిపోయి, గతేడాది కంటే ట్యాంకర్ల బుకింగ్లు రెట్టింపయ్యాయి.
Published : October 21, 2026 at 9:18 PM IST
Water Crisis In Hyderabad : భాగ్యనగరానికి జలగండం పొంచి ఉంది. ఎల్నినో దెబ్బకు హైదరాబాద్ మహానగరంలో భూగర్భ జలాలు వందలాది అడుగుల లోతుకు పడిపోయాయి. వర్షాభావం తగ్గుదల, అడుగంటిన జలాశయాలు, ఎండిపోతున్న బోర్లతో నగరం తీవ్ర సంక్షోభంలోకి వెళ్తోంది. చలికాలం రాకముందే ఇన్ని నీటి తిప్పలుంటే ఎండాకాలం వస్తే పరిస్థితి ఏంటని ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నీటి సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం, జలమండలి అత్యవసర ప్రణాళికలతో రంగంలోకి దిగాయి. మరి ఆ చర్యలు ఎంత వరకూ ఫలిస్తాయి? ఒకవేళ విఫలమైతే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తారా అన్న సందేహాలు కలవరపెడుతున్నాయి.
10 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయిన భూగర్భ జలాలు
ఎల్నినో దెబ్బకు హైదరాబాద్ మహానగరం చుక్కలు చూస్తోంది. సరిగా వర్షాలు పడక నగరంలో భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోయాయి. దాదాపు 1,800 నుంచి 2వేల అడుగుల లోతువరకు నీరు అందే పరిస్థితి లేదు. ఈ ఏడాదిలోనే భూగర్భ జలాలు ఏకంగా 6 మీటర్ల లోతుకు వెళ్లిపోయాయి. గత ఏడాది సెప్టెంబర్లో నగరంలో భూగర్భ జలాలు 3.57మీటర్ల లోతులో ఉంటే, ఈ అక్టోబర్ నాటికి అది 10.01 మీటర్ల లోతుకు పడిపోయింది. అదే మేడ్చల్ జిల్లాలో 11.64 మీటర్లకు, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 11.14 మీటర్లకు నీరు అడుగంటింది. గతంతో పోల్చితే, భూగర్భ జలాలు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంత లోతుకు వెళ్లిపోయాయి.
వాటర్ ట్యాంకర్ల బుక్సింగ్స్ డబుల్
భూగర్భ జలాలు అడుగంటడంతో బోర్ల పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. గతేడాది ఐటీ కారిడార్ సహా పలుచోట్ల 300 అడుగుల లోతులోనే నీరు పడేది. కానీ, ఈ సీజన్లో వెయ్యి అడుగుల లోతు తవ్వినా నీరు పడటం లేదు. నగరంలో నీటి కొరత పెరిగి బోర్వెల్స్కు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. పరిస్థితి తీవ్రతను గుర్తించిన హైదరాబాద్ వాటర్ వర్క్స్ కొత్త బోర్ల తవ్వకాలపై నిషేధం విధించింది. బోర్లు ఎండిపోవడంతో నగర ప్రజలు వాటర్ ట్యాంకర్లపైనే ఆధారపడుతున్నారు. సాధారణంగా ఈ సీజన్లో రోజుకు 3,500 ట్యాంకర్ల బుకింగ్ డిమాండ్ ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం అది రెట్టింపై రోజుకు 7వేల బుకింగ్లకు చేరింది. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, అపార్ట్మెంట్లలో బోర్లు ఎండిపోవడంతో వాటర్ బోర్డు ట్యాంకర్లపై ఆధారపడక తప్పడం లేదు.
అత్యవసర ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసిన జలమండలి
పశ్చిమ హైదరాబాద్, ఐటీ కారిడార్కు ప్రాణాధారమైన సింగూరు జలాశయ నిల్వలు 13 శాతానికి పడిపోయాయి. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే మరో 53 రోజుల్లో సింగూరు డెడ్ స్టోరేజీకి చేరుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అదే జరిగితే 3 లక్షలకు పైగా వాటర్ కనెక్షన్లకు తీవ్ర ముప్పు పొంచి ఉంది. అలాగే ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్లలోనూ నీటి మట్టాలు వేగంగా క్షీణిస్తుండటంతో పాతబస్తీ దాహార్తి తీర్చడం పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. ఈ విపత్కర పరిస్థితి నుంచి గట్టెక్కేందుకు జలమండలి అత్యవసర ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
కృష్ణా నుంచి మరో 15 ఎంజీడీలు, మిషన్ భగీరథ ద్వారా 20 ఎంజీడీలు, జంట జలాశయాల నుంచి మరో 5 ఎంజీడీలు తరలించేందుకు కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. అలాగే మురుగునీటిని శుద్ధి చేసి పునర్వినియోగించాలని నిర్ణయించింది. ప్రైవేటు ఎస్టీపీలను సైతం భాగం చేస్తూ ప్రత్యేక పైపులైన్ల ద్వారా శుద్ధి నీటిని తరలించే చర్యలు చేపడుతున్నారు.
"మంజీరా, సింగూరుకు ఇక వరద నీరు రాకుంటే డిసెంబర్ తర్వాత నగరానికి నీళ్ల సమస్య తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ నీటిపై ఆధారపడి ఉన్న 3 లక్షల కనెక్షన్లపై ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని పరిష్కరించేందుకు 2, 3 నెలల నుంచే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. కృష్ణా, గోదావరి నదుల నుంచి కొంత నీళ్లు తీసుకోవడం, రివర్స్ పంపింగ్, హిమాయత్సాగర్, ఉస్మాన్సాగర్ల నుంచి అదనంగా సేకరించే అంశాల సాధ్యాసాధ్యాలను తెలుసుకునేందుకు 2, 3 నెలల నుంచి పనిచేస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించి కొన్ని పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి" - అశోక్రెడ్డి, జలమండలి ఎండీ
నీటి పొదుపు పాటించాల్సిందే
ప్రతి ఒక్కరూ 20 శాతం నీటిని పొదుపు చేస్తే, రోజుకు ఏకంగా 80 ఎంజీడీల నీటిని ఆదా చేయవచ్చని ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. నీటిని వృథా చేయొద్దని, ప్రతి చుక్కను ఒడిసి పట్టాలని జలమండలి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. అధికారులు ఎన్ని ప్రణాళికలు వేసినా ప్రజలు నీటి పొదుపు పాటించకపోతే వచ్చే వేసవి మరింత భయానకంగా మారే ప్రమాదం ఉంది.
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