మూసీలో ఒక్క చుక్క కలవకుండా ప్రణాళిక - నిధుల కోసం జలమండలి వేట
మూసీకి ఇరువైపులా సీవర్ నెట్వర్క్ నిర్మాణం కోసం జలమండలి ప్రణాళికలు - మూసీలో డ్రైనేజీ కలవకుండా జలమండలి భారీ ప్రాజెక్ట్! - ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ఏడీబీ) రుణం కోసం జలమండలి ప్రయత్నాలు
Published : November 22, 2025 at 8:09 PM IST
Musi River Sewer Network in Hyderabad : రాజధాని హైదరాబాద్ను మురుగు రహిత నగరంగా మార్చడంతో పాటు మూసీలో డ్రైనేజీ కలవకుండా జలమండలి భారీ ప్రాజెక్ట్కు శ్రీకారం చుడుతోంది. ఒక చుక్క మురుగు కూడా మూసీలో కలవకుండా రూ.4700 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్ట్ను ప్రతిపాదించింది. దీంతో పాటు సిటీలోని పలు ప్రాంతాల్లో మురుగునీటి వ్యవస్థను అనుసంధానం చేసే ప్రక్రియలో ఉంది. జలమండలిలో విలీనమైన కొన్ని కొత్త ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ కేవలం 20 శాతం వరకు మాత్రమే ఉంది.
మురుగు శుద్ధి నీటి కేంద్రం : ఉన్నవాటిలోనూ అత్యధికంగా ఓపెన్ నాలాలు కాగా మురుగు సమీపంలోని చెరువుల్లోకి చేరే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో సీవరేజీ నెట్వర్క్ను మరింతగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. బాపూఘాట్, నార్సింగి, హైదర్షాకోట్, అత్తాపూర్, అంబర్పేట, నాగోల్, నల్లచెరువు, పీర్జాదిగూడ, కొర్రెముల, గౌరెల్లి వరకు మూసీకి ఉత్తర, దక్షిణం వైపు సీవరేజీ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్లో మురుగు శుద్ధికి ఎస్టీపీల(సీవరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్) నిర్మాణం చేపడుతోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు (ఏడీబీ) నుంచి రుణం కోసం జలమండలి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. పూర్తి వ్యయంలో 70 శాతం అంటే రూ.3,290 కోట్లను రుణం పేరిట తీసుకోవడానికి ప్రతిపాదించగా మిగిలిన 30 శాతాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంత వాటా కింద జలమండలి పేర్కొంది.
- అభివృద్ధి చేసే మురుగునీటి వ్యవస్థ : 1,837 కిలో మీటర్లు
- ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంకు రుణం (70 శాతం) : రూ.3,290 కోట్లు
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా (30శాతం): రూ.1,410 కోట్లు
- ప్రాజెక్ట్ అంచనా వ్యయం : రూ.4,700 (రూ.కోట్లలో)
మూసీ పునరుజ్జీవానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు : హైదరాబాద్లో 55 కిలోమీటర్ల పొడవునా మూసీని పునరుద్ధరించటం ద్వారా నది పరీవాహక ప్రాంతంతో పాటు నగరంలో ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలు, కాలనీలు ఎంతో సురక్షితంగా, కట్టుదిట్టంగా భద్రంగా ఉంటాయి. కుండపోత వర్షం సంభవిస్తే లోతట్టు ప్రాంతాలు వరద ముంపునకు గురికావు. నీటి ప్రవాహానికి ఎక్కడా అడ్డంకులు లేకుండా ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న కోర్ అర్బన్ రీజియన్లోని వరద సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా హైదరాబాద్ నగరంలోని అన్ని వైపుల నుంచి వర్షపు నీరు మూసీకి చేరేలా స్పష్టమైన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలి. హుస్సేన్సాగర్, దుర్గం, మీరాలం ఇలా అన్ని చెరువులు, కుంటలను నాలాల ద్వారా నేరుగా మూసీకి అనుసంధానం చేయాలి. చెరువుల పునరుద్ధరణ, నాలాల వెడల్పు ప్రక్రియ పూర్తయితే మూసీ పునరుజ్జీవం ఓ కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
డ్రైనేజీ నీటిని శుద్ధి చేసి వదలాలి : హైదరాబాద్ నగరంలో డ్రైనేజీల ద్వారా వచ్చే నీటిని ఎస్టీపీల ద్వారా శుద్ధి చేసి మూసీలో స్వచ్ఛమైన నీటి ప్రవాహం ఉండేలా శాశ్వత ప్రణాళికలు ఉండాలని గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. శుద్ధి చేసిన ఆ నీటిని వివిధ రకాల పరిశ్రమలు, ఇతర అవసరాలకు వాటర్ ట్యాంకర్ల ద్వారా వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వందేళ్ల పాటు మహానగరంలో వరద సమస్య మళ్లీ మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే మూసీ పునరుజ్జీవమే ముఖ్యమని చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే.
