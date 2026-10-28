తాగునీటితో ఇంటి ప్రాంగణం శుభ్రం - రూ.5 వేల జరిమానా విధించిన జలమండలి
5 Thousand Fine for Wasting Water in Hyderabad : హైదరాబాద్లో నీటిని వృథా చేసిన వారిపై జలమండలి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. నీటిని వృథా చేసిన వారికి జరిమానాలు విధిస్తోంది.
Published : October 28, 2026 at 8:09 PM IST
5 Thousand Fine for Wasting Water in Hyderabad : ఎల్నినో కారణంగా రాష్ట్రంలో వర్షాలు అంతంత మాత్రంగానే కురిశాయి. దీంతో జలాశయాలు, చెరువులు, కుంటల్లో నీటిమట్టం అట్టడుగున ఉంది. చాలా ప్రాంతాల్లో జలవనరులు పూర్తిగా ఎండిపోయిన పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో రానున్న కాలం గడ్డు పరిస్థితి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ జలమండలి నీటి వృథాపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. నీటిని వృథా చేసిన వారికి భారీగా జరిమానాలను విధిస్తోంది. నీటి సరఫరా ట్యాంకుల లీకేజీలపైనా అధికారులను అప్రమత్తం చేసింది.
హైదరాబాద్ నగరంలో నీటిని సక్రమంగా వినియోగించుకోవడంపై అవగాహన కల్పిస్తోంది. నగర వ్యాప్తంగా నీటి వృథాకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని ప్రజలను కోరుతోంది. దీంతో తాగునీటి దుర్వినియోగంపై జలమండలికి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. వాట్సప్ ద్వారా అందిన ఫిర్యాదులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, నీటి దుర్వినియోగమవుతున్నట్లు నిర్ధారిస్తున్న అధికారులు భారీగా జరిమానాలు విధిస్తున్నారు.
రూ.5 వేల జరిమానా
రెండు రోజుల కిందట ఖైరతాబాద్లోని ఓ ప్రముఖ హోటల్కు రూ.20 వేల జరిమానా విధించారు. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరొకరికి జరిమానా విధించారు. బుధవారం జూబ్లీహిల్స్లో పరిధిలోని రోడ్ నంబర్ 57లో ఓ నివాసంలో తాగునీటితో ఇంటి ప్రాంగణాన్ని శుభ్రపరుస్తున్నట్లు జలమండలికి వాట్సప్ ద్వారా ఫిర్యాదు అందింది. ఆ ఇంటిని పరిశీలించిన అధికారులు యజమానికి రూ.5 వేల జరిమానా విధించారు. ఇంటి ఆవరణ, రోడ్లు శుభ్రపరిచేందుకు తాగునీటిని వృథా చేస్తే నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.
ఈ నంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వండి
తాగునీటి వృథా, దుర్వినియోగం ఘటనలు ఎక్కడైనా ప్రజల దృష్టికి వస్తే సంబంధిత ఫొటోలు, వీడియోలు, వ్యక్తులు లేదా సంస్థల వివరాలు, ఘటన జరిగిన ప్రాంతం, పూర్తి చిరునామాతో జలమండలి వాట్సాప్ నంబర్ 99499 30003 కు సమాచారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. అదే విధంగా కస్టమర్ కేర్ నంబర్ 155313 ద్వారా కూడా ఫిర్యాదులు నమోదు చేయవచ్చని జలమండలి తెలిపింది.
ప్రజల నుంచి అందే ప్రతి ఫిర్యాదును పరిశీలించి, అవసరమైన క్షేత్రస్థాయి విచారణ చేపడతామని, ఉల్లంఘనలు నిర్ధారణ జరిగితే నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని జలమండలి స్పష్టం చేసింది. సమాచారం అందించిన వ్యక్తుల వివరాలను పూర్తి గోప్యంగా ఉంచుతామని హామీ ఇచ్చింది.
హైదరాబాద్లో నీటి వృథాను అరికట్టేందుకు యాప్
మరోవైపు పోలీసులను పెట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో మంచినీటి వృథాను అరికట్టలేమని జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం జలమండలి టెక్నికల్ టీం ప్రత్యేక యాప్ను రూపకల్పన చేసినట్లు అశోక్ రెడ్డి వివరించారు. ఈ యాప్లో నీటి వృథాకు సంబంధించిన ఫొటోలు, లొకేషన్ను అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే జలమండలి స్పందించి వివరాలను ఆరా తీసి, వారికి జరిమానా విధిస్తుందని తెలిపారు. వాటర్ బిల్లుతోపాటు ఫైన్ను కూడా కలిపి చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అన్నారు. జలమండలి రూపొందించిన ప్రత్యేక యాప్ హైదరాబాద్ జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ చేతుల మీదుగా నవంబర్ 1న విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
రూ.5 వేల జరిమానా విధిస్తాం
ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి వృథాకు పాల్పడితే నవంబర్ 1 నుంచి సంబంధిత ట్యాంకర్ యజమానికి రూ.5 వేల జరిమానా విధిస్తామని ఇప్పటికే అధికారులు హెచ్చరించారు. అదే ట్యాంకర్ రెండోసారి నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే, రిజిస్ట్రేషన్ రద్దుచేస్తామని స్పష్టం చేశారు. నీటి లీకేజీలు, మూతలు లేని ట్యాంకర్లను ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల వద్ద ఉపయోగించవద్దని అధికారులను జలమండలి ఎండీ అశోక్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
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