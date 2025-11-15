ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై 60 అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిలు - 2కిలోమీటర్లకు ఒకటి చొప్పున ఏర్పాటు!

హైదరాబాద్ - విజయవాడ మార్గంలో ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు - 60 అండర్​ పాస్​ వంతెనల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు

Hyd Vijayawada National Highway Expansion
Hyd Vijayawada National Highway Expansion (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 15, 2025 at 8:58 PM IST

Hyd Vijayawada National Highway Expansion : తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల మధ్య హైదరాబాద్‌-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఏదోచోట నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇందుకు ముఖ్య కారణం నాలుగు వరుసల జాతీయ రహదారి నిర్మాణంలో చోటుచేసుకున్న లోపాలే. ఎన్నో ఏళ్ల పోరాటాల ఫలితంగా యూపీఏ సర్కారు 2010లో రెండు వరుసల రోడ్డును నాలుగు చేసేందుకు గ్రీన్​ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. హైవే నిర్మాణ సమయంలో రాజకీయ జోక్యం పెరిగింది. నేతలు తమకు కావాల్సిన చోటల్లా రహదారిని మలుపులు తిప్పేశారు.

పట్టణాల్లో అండర్‌పాస్‌లను నిర్మించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఊళ్లు రెండుగా చీలిపోతాయంటూ నేతలు చేసిన ఆందోళనలతో ప్రతిపాదనలను పక్కన పెట్టి చౌటుప్పల్, చిట్యాల, నందిగామ, కంచికచర్లలలో నేరుగా హైవేను నిర్మించారు. గ్రామాల స్టేజీ కూడళ్లలోను అండర్‌పాస్‌లు లేకుండా జాతీయ రహదారిని నెలకొల్పారు. నాలుగు వరుసల హైవేలో చేసిన తప్పిదాలను 6 వరుసల్లో చేయకుండా నేషనల్‌ హైవేస్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) ఇప్పుడు చర్యలు చేపడుతోంది.

60 ప్రాంతాల్లో అండర్​పాస్ వంతెనలు : హైవేను దాటే ద్విచక్రవాహనదారులు, పాదచారులు ప్రమాదాల బారినపడకుండా ప్రతి కూడలిలో అండర్‌పాస్‌ బ్రిడ్జిని నిర్మిస్తుంది. ఆరు వరుసల హైవే విస్తరణకు సంబంధించిన డీపీఆర్‌ను(సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక) సిద్ధం చేసిన ఐకాన్స్‌ అనే సంస్థ ఇప్పటికే ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ సంస్థకు అందజేసింది. ఆ డీపీఆర్‌ ప్రకారం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని చౌటుప్పల్‌ మండలం దండుమల్కాపురం నుంచి ఏపీలోని విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ ఫ్లైఓవర్‌ వరకు 231.32 కిలోమీటర్లు 6 వరుసల హైవేను నిర్మించనున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 60 ప్రాంతాల్లో అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు రానున్నాయి.

35 చోట్ల ఎల్​వీయూపీలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని దండుమల్కాపురం ఆందోల్‌ మైసమ్మ దేవాలయం నుంచి టెక్స్‌టైల్‌ పార్కు వరకు, దండుమల్కాపురం ఐవోసీఎల్‌ టెర్మినల్‌ వద్ద, ఏపీలో ఇబ్రహీంపట్నం, విజయవాడ వద్ద ఫ్లైఓవర్లను నిర్మించనున్నారు. మరో 17 ప్రాంతాల్లో వెహిక్యులర్‌ అండర్‌ పాసెస్‌ (వీయూపీ), 35 చోట్ల లైట్‌ వెహిక్యులర్‌ అండర్‌ పాసెస్‌ (ఎల్‌వీయూపీ), 8 చోట్ల స్మాల్‌ వెహిక్యులర్‌ అండర్‌ పాసెస్‌ (ఎస్‌వీయూపీ), 10 చోట్ల పాదచారుల బ్రిడ్జిలను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటిలో ఇప్పటికే కొన్ని బ్లాక్‌స్పాట్‌ ప్రాంతాల్లో వంతెనల పనులు నడుస్తున్నాయి.

ప్రధాన అండర్‌పాస్‌ వంతెనలు ఎక్కడెక్కడంటే :

ఎస్​వీయూపీ వంతెనలు

తెలంగాణ : కైతాపురం, అంకిరెడ్డిగూడెం స్టేజీ(దివీస్‌), చౌటుప్పల్, సూర్యాపేట(అంజనాపురి కాలనీ), సూర్యాపేట(ఎఫ్‌సీఐ గోడౌన్‌), దురాజ్‌పల్లి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్​లో : నవాబుపేట(ఎగ్జిట్‌).

ఎల్‌వీయూపీలు :

తెలంగాణలో : రెడ్డిబావి, వెలిమినేడు(పిట్టంపల్లి రోడ్డు), పామనగుండ్ల, వట్టిమర్తి, కట్టంగూరు(నల్గొండ రోడ్డు), కొర్లపహాడ్, కేతేపల్లి, చీకటిగూడెం, సూర్యాపేట(ఖమ్మం జంక్షన్‌), మాధవరం, కాసీంపేట, వల్లభాపురం, తాడ్వాయి, మునగాల, ముకుందాపురం, ఆకుపాముల, శ్రీరంగాపురం జంక్షన్, చిమిర్యాల జంక్షన్‌.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో : బలుసుపాడు రోడ్డు, గౌరవరం-లింగాలగూడెం రోడ్డు, మునగచర్ల, అంబారుపేట బైపాస్‌ రోడ్డు.

ఎస్‌వీయూపీలు :

ఏపీలో: అంబారుపేట బైపాస్‌రోడ్డు, కంచికచర్ల బీజేటీ కాలేజీ, పిరికలపాడు ఎంఐసీ కళాశాల, ఇబహ్రీంపట్నం డాన్‌బాస్కో స్కూల్‌, అమృతసాయి ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్.

పీయూపీలు : పంతంగి, పెద్దకాపర్తి-చిట్యాల మధ్యలో, ఏపీలో ఇబ్రహీంపట్నం, విజయవాడ ప్రాంతాల్లో పీయూపీలు నిర్మాణం చేయనున్నారు.

వంతెన విస్తరణలు ఇక్కడ : ప్రస్తుతం ఉన్న ఎల్లంబావి (కొయ్యలగూడెం), గుండ్రాంపల్లి, ముత్యాలమ్మగూడెం, తిరుమలగిరి, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో అనుమంచిపల్లి, షేర్‌మహ్మద్‌పేట, జగయ్యపేట తిరుమలగిరి వంతెనలను ఎల్‌వీయూపీలుగా విస్తరించనున్నారు.

లాభాలు : ప్రమాదాల నివారణ, ట్రాఫిక్‌ రద్దీకి అడ్డుకట్ట, వేగంగా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు.

