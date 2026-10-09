హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవే విస్తరణకు ఆమోదం
Hyderabad Vijawada Highway Expansion : హైదరాబాద్- విజయవాడ హైవే విస్తరణకు మార్గం సుగమమైంది. రూ.12 వేల కోట్లతో ఆరు లేన్లుగా విస్తరించనున్నారు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
Published : October 9, 2026 at 2:50 PM IST
Hyderabad Vijawada Highway Expansion : హైదరాబాద్- విజయవాడ హైవే విస్తరణకు ఆమోదం లభించిందని మంత్రి కొమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి తెలిపారు. రూ.12 వేల కోట్లతో ఈ రహదారిని ఆరు లేన్లుగా విస్తరించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆర్ఆర్ఆర్ ఉత్తరభాగం టెండర్ల ఆమోదం కూడా తుదిదశలో ఉందని ఆయన వివరించారు. రీజనల్ రింగురోడ్డు ఉత్తరభాగం భూసేకరణలో 3, 4 ఎకరాలు పెండింగ్లో ఉందన్న కోమటిరెడ్డి, మిగిలిన భూసేకరణ పూర్తికాగానే టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తవుతుందన్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణభాగానికి డీపీఆర్ ప్రక్రియ తుది దశలో ఉందని, మంజూరైన ప్రాజెక్టులన్నింటినీ వచ్చే రెండేళ్లలో పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు.