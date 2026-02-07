ETV Bharat / state

YUVA : జీవిత పోరాటంలో లేడీ డ్రైవర్‌ నందిని - ఎంతోమంది ఒంటరి మహిళలకు స్ఫూర్తి

క్యాన్సర్‌ను ఎదిరించి క్యాన్సర్‌గా రాణిస్తున్న నందిని - పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌గా మారిన నందిని - రోజుకు 16 గంటలు శ్రమించి కుటుంబం పోషిస్తున్న యువతి

Cab Driver Nandini
Cab Driver Nandini (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 8:01 PM IST

Cab Driver Nandini Inspiring Story : "నొప్పిలేని నిమిషమేది? జననమైన మరణమైన జీవితాన అడుగు అడుగున నీరసించి నిలిచిపోతే నిమిషమైన నీది కాదు. బతుకు అంటే నిత్య ఘర్షణ." మహాకవి సిరివెన్నెల రాసిన ఈ అక్షరాలు ఈమెకు ఊపిరిపోశాయి. ఒకవైపు ప్రాణాంతక క్యాన్సర్‌ మరోవైపు విడాకులు చేతిలో ముగ్గురు పసిపిల్లలు. కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే కడుపు నిండదని గ్రహించిన ఈ యువతి స్టీరింగ్‌ పట్టి జీవితాన్ని మార్చుకుంది. క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌గా రాణిస్తున్న హైదరాబాద్‌ మహిళ నందినిపై ప్రత్యేక కథనం.

భర్తతో విడాకులు : నిరంతరం ప్రయత్నముంటే నిరాశకు సైతం నిరాశ పుట్టించే సత్తువ మనిషికి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఉండే ఆ మొండిపట్టుదల అసాధారణం. హైదరాబాద్‌కు చెందిన నందిని జీవితమే అందుకు నిదర్శనం. చదువు, పెళ్లి, ఉద్యోగం, పిల్లలు ఇలా అంతా సాఫీగా సాగుతున్న వేళ, విధి ఆమెను వెక్కిరించింది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రూపంలో మృత్యువు పలకరించింది. అదే సమయంలో వ్యక్తిగత కారణాలతో భర్తతో విడాకులు. అటు అనారోగ్యం, ఇటు ఒంటరితనంతో జీవితం అంధకారం అనిపించినా, ఆమె తలవంచలేదు. తన ముగ్గురు పిల్లల కోసం కన్నీళ్లను దిగమింగి క్యాన్సర్‌పై గెలిచింది. ఇప్పుడు క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా రాణిస్తుంది.

క్యాన్సర్ వచ్చినా అధైర్యపడకుండా : ఈమె పేరు నందిని. హైదరాబాద్‌ యువతి. చిన్నప్పుడే తన తల్లిదండ్రులు మరణించారు. మేనమామలు పెంచి పెద్ద చేశారు. పెళ్లైన తర్వాత విజయవాడకి వెళ్లింది. బీఎస్సీ నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన నందిని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో నర్స్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తూనే ఉండగా క్యాన్సర్ వచ్చింది. అధైర్యపడకుండా పోరాడి దాన్ని గెలిచింది. అదే సమయంలో అనివార్య కారణాల వల్ల విడాకులు కావడంతో తిరిగి హైదరాబాద్‌కి వచ్చి హాస్టల్లో ఉంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ కాలం గడిపింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్ని ఇలా వివరిస్తోంది.

పచ్చళ్ల వ్యాపారం ప్రారంభం : ముందు ఉద్యోగం చేస్తూ టూ వీలర్​ ర్యాపిడో డ్రైవర్​గా పని చేసింది. కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెరిగిపోవడంతో మరింత కష్టపడాలని అనుకుంది నందని. ర్యాపిడో డ్రైవర్​గా ఉన్న సమయంలోనే సోదరుడి సలహాతో కార్‌ డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంది. ఊబర్‌, రాపిడో వంటి యాప్‌ల ద్వారా క్యాబ్ నడుపుతూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. దాంతో పాటు పచ్చళ్ల వ్యాపారం ప్రారంభించింది.

"నాకు ఎవరూ లేరు. భర్త నుంచి దూరంగా వచ్చేశాను. మెడిసిన్స్ కోసం రూ.7 లక్షల అప్పులు అయ్యాయి. అయిన వాళ్లకి చెప్పుకోలేకపోయాను. వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్తే ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లలేదు. ఆరోగ్యం మంచిగా అయ్యాక కష్టపడాలని హైదరాబాద్​ వచ్చేశాను. మొదల్లో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఫస్ట్ జోమోటో, ర్యాపిడోలో వర్క్ చేశాను. తరువాత హాస్పిటల్ జాబ్ చేస్తూనే వివిధ పనులు చేశాను. హాస్పిటల్ జాబ్ చేయలేక పోయాను. తరువాత అన్న సలహాతో క్యాబ్ డ్రైవ్ చేయడం ప్రారంభించాను. ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు డ్రైవ్ చేస్తాను. రూ. 4000 వస్తాయి. అందులో రూ.2500 మిగులుతాయి. అందులోనే పిల్లల చదువులు, బాగోగులు చూసూకుంటాను." - నందిని, క్యాబ్‌ డ్రైవర్

పిల్లల కోసం : పిల్లల ఫీజులు కట్టేందుకు, ఇళ్లు గడించేందుకు మరింత సమయం కష్టపడాలని ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు కష్టపడుతోంది నందిని. ఆ సమయంలో పిల్లలకు తోడుగా నందిని చెల్లెలు ఉంటోంది. ఏదేమైనా శరీరం ఎంత అలిసిపోయినా పిల్లల కోసం రోజంతా డ్రైవింగ్ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తూ సగర్వంగా బతుకుతున్నానని వివరిస్తోంది. ఈమె సక్సెస్​ గురించి తెలుసుకొని ఏపీ మినిస్టర్ నారా లోకేశ్ అభినందించారు.

"యూనియన్ బడ్జెట్ రోజు నేను చాలా స్డూడియోస్​లో డిబేట్స్ కోసం వెళ్లాను. డిబేట్ అయ్యాక మరో స్టూడియోకు వెళ్లడానికి ఉబర్ క్యాబ్ బుక్ చేశాను. ఇద్దరు డైవర్లు క్యాన్సిల్ చేశారు. ఉబర్ మూడో డ్రైవర్​ని అసైన్ చేశారు. డ్రైవర్ పేరు నందిని అని చూసి అనుమానం వచ్చింది. కారు ఓవర్, డ్రైవర్ వేరువేరుగా ఉంటారని అనుకున్నాను. క్యాబ్ డైవర్​గా మహిళను చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. తర్వాత కారు నంబర్ చూసి, అలాగే మహిళలను అడిగి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను. స్డూడియోకు వెళ్లే మార్గంలో ఆమె గురించి అడిగి తెలుసుకున్నాను. సంవత్సరం నుంచి ఉబర్​​లో పని చేస్తున్నానని చెప్పారు. సాయంత్రం నందిని గురించి నా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్టోరీ రాసి పోస్ట్ చేశారు. దానికి మంచి స్పందన వచ్చింది. అలాగే ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ కూడా స్పందించి ఆమెను మెచ్చుకున్నారు." - సురేష్‌ కొచ్చాటిల్‌, సీనియర్‌ పాత్రికేయుడు

ప్రయత్నిస్తే మనిషికి రానిదంటూ ఏదీ ఉండదు : మహిళ అంటేనే శక్తి. అలాంటి వారికి ఈ రంగాలకు పనికిరారు అనే అధికారం ఎవరికీ లేదని వివరిస్తోంది. ఫలానాది మీకు చేతకాదు అంటే మహిళలు కచ్చితంగా చేసి చూపించాలని చెబుతోంది. ప్రయత్నిస్తే మనిషికి రానిదంటూ ఏదీ ఉండదని అదే ఈరోజు తనను, కుటుంబాన్ని ముందుకు నడుపుతోందని ధైర్యంగా చెబుతోందీ క్యాబ్‌డ్రైవర్.

అమ్మ అంటే బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌ : నందినికి భువన, భువనేశ్వరి, శ్రీనివాస్‌ ముగ్గురు పిల్లలు. ఆరు, ఐదు, నాలుగో తరగతి చదువుతున్నారు. బడిలో పాఠాలతో పాటు అమ్మ పడే కష్టం జీవితానిని సరిపడా ధైర్యాన్ని ఇస్తోందని చెబతున్నారు. అమ్మ అంటే బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌ అని అమ్మతో అన్ని విషయాలు పంచుకుంటామని చెబుతుంటే ఆ తల్లి మురిసిపోతోంది.

మానసిక ధైర్యాన్నచ్చిన వారికి ధన్యావాదాలు : సగర్వంగా నిలబడాలంటే సవాళ్లతో సహవాసం తప్పదని చెబుతోంది నందిని. ఈ ప్రయాణంలో పాఠాలు, గుణపాఠాలు నేర్చుకున్నానంటూనే తనకు మానసిక ధైర్యాన్నచ్చిన వారికి ధన్యావాదాలు చెబుతోందీ క్యాబ్‌ డ్రైవర్.

