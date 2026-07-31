నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లతో తిరిగేవారికి దడ పుట్టిస్తున్న ట్రాఫిక్ పోలీసులు - క్రిమినల్ కేసులు నమోదు
గత వారంలో ఆరు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు - జీరో టాలరెన్స్ విధానంతో కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్న అధికారులు - ప్రజల భద్రత, సురక్షిత ప్రయాణం నేరాల నివారణ లక్ష్యంగా తనిఖీలు
Published : July 31, 2026 at 7:00 PM IST
Strict Actions On Fake Number Plates : హైదరాబాద్లో నకిలీ, ట్యాంపరింగ్ చేసిన నంబర్ ప్లేట్లతో తిరుగుతున్న వాహనదారులపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు కొరడా ఝుళిపిస్తున్నారు. చలాన్ల నుంచి తప్పించుకోవడంతో పాటు, ఇతర అక్రమాలకు పాల్పడేందుకు నంబర్ ప్లేట్లను మారుస్తున్న వారిపై ప్రత్యేక తనిఖీలు చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా గత వారంలో సుల్తాన్ బజార్, మెహదీపట్నం, బహదూర్ పురా తదితర ప్రాంతాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై ఆరు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి, వాహనాలను సీజ్ చేశారు. ప్రతి వాహనానికి ప్రభుత్వం ఆమోదించిన హై-సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్లు మాత్రమే ఉండాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లు వాడినా, అంకెలు కనిపించకుండా స్టిక్కర్లు వేసినా జీరో టాలరెన్స్ విధానంతో కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, తక్షణమే వాహనాలు సీజ్ చేసి క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తామని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ జాయింట్ సీపీ జోయల్ డేవిస్ హెచ్చరించారు.
నమోదైన కేసుల వివరాలు ఇవే! :
- సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ TS12EF8720 (యాక్టివా) / TS12EF8720 (యాక్టివా) ఉపయోగిస్తున్న ఫరహత్ బేగంపై కేసు నమోదైంది.
- మెహదీపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ TS12EP9264 (యాక్టివా) ఉపయోగిస్తున్న మీర్ ముజాహెద్ అలీ, మహమ్మద్ అబ్బాస్లపై కేసు నమోదైంది.
- బహదూర్ పురా పోలీస్ స్టేషన్ : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ TS12EM6888 (యాక్టివా) / TS08ANTR522 (యాక్టివా)ను ఉపయోగిస్తున్న జాకర్ జిలానీపై కేసు నమోదైంది.
- పెద్దపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ (రామగుండం) : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ TS19A9821 (హెచ్ఎఫ్ డిలక్స్) ఉపయోగిస్తున్న ఎన్. వీరేశంపై కేసు నమోదైంది.
- మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ (మల్కాజిగిరి) : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ TS07FQ6786 (ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్) ఉపయోగిస్తున్న కే.వెంకట్ రెడ్డిపై కేసు నమోదైంది.
- కట్టంగూర్ పోలీస్ స్టేషన్ (నల్గొండ జిల్లా): నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ TS05EP1447 (పల్సర్) ఉపయోగిస్తున్న కరింగు శ్రీనుపై కేసు నమోదైంది.
హెచ్ఎస్ఆర్పీ నిబంధనలు తప్పనిసరి : ప్రభుత్వం ఆమోదించిన హై -సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్లు హెచ్ఎస్ఆర్పీ మాత్రమే చట్టబద్ధంగా అనుమతిస్తారు. నంబర్ ప్లేట్లను మార్చడం, అంకెలు సరిగ్గా కనిపించకుండా చేయడం లేదా తాత్కాలిక స్టిక్కర్లు వేయడం పూర్తిగా చట్టవిరుద్ధమని తెలిపారు. నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్లను ఉపయోగించే వారి పట్ల హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు 'జీరో టాలరెన్స్' విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నారు.
క్రిమినల్ కేసు తప్పదు : నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నకిలీ లేదా ట్యాంపరింగ్ చేసిన నంబర్ ప్లేట్లను ఉపయోగిస్తే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు వాహనాలను వెంటనే సీజ్ చేస్తామని పౌరులను తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. వాహన యజమానులందరూ నిర్దేశించిన నంబర్ ప్లేట్ నిబంధనలు, ట్రాఫిక్ నియమాలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని పోలీస్ శాఖ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. ప్రజల భద్రత, సురక్షిత ప్రయాణం నేరాల నివారణ లక్ష్యంగా ఈ తనిఖీలు నగరం నలుమూలలా నిరంతరాయంగా కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు.
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