ఫేక్ నెంబర్ ప్లేట్తో తిరిగితే క్రిమినల్ కేసు, బండి సీజ్ - ట్రాఫిక్ పోలీసుల వార్నింగ్
Fake Number Plates in Hyderabad : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లను ఉపయోగిస్తున్న వారిపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు కఠినచర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రత్యేక తనిఖీల్లో భాగంగా క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి వాహనాలు సీజ్ చేస్తున్నారు
Published : October 20, 2026 at 4:52 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:11 PM IST
Fake Number Plates in Hyderabad : నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లను ఉపయోగిస్తున్న వాహనాలపై హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లతో వాహనాలు నడుపుతున్న వారిపై హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. గత 8 నెలల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక తనిఖీల్లో నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లు ఉపయోగిస్తున్న 100 వాహనాలను గుర్తించి సీజ్ చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో 100 మందిపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారు. సీజ్ చేసిన వాహనాల్లో 88 ద్విచక్ర వాహనాలు, 12 నాలుగు చక్రాల వాహనాలు ఉన్నాయి.
జాయింట్ సీపీ సీరియస్ వార్నింగ్
నకిలీ నంబర్ ప్లేట్ల ద్వారా ట్రాఫిక్ చలాన్ల నుంచి తప్పించుకోవడం, వాహనాల గుర్తింపును దాచడం వంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. వాహనదారులు తప్పనిసరిగా నిబంధనలకు అనుగుణంగా నంబర్ ప్లేట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. నంబర్ ప్లేట్లలో అంకెలను మార్చడం, అనధికార ఫాంట్లు ఉపయోగించడం, అసలు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కనిపించకుండా చేయడం చట్టవిరుద్ధమని స్పష్టం చేశారు.
"బండి నెంబర్ను మార్చి తిరగడం నేరం. ఇలాంటి వారిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేస్తాం. నకిలీ నంబర్ ప్లేట్లపై ప్రత్యేక తనిఖీలు కొనసాగుతాయి. ఉల్లంఘనలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇప్పటివరకు సిటీలో వంద కేసులు నమోదు చేశాం" - జోయల్ డేవిస్, హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసుల జాయింట్ కమిషనర్
కొనసాగనున్న ప్రత్యేక తనిఖీ డ్రైవ్లు
నకిలీ, మార్పులు చేసిన లేదా అనధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్లను ప్రదర్శించే వాహనాలపై హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిరంతరం తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది ఇటువంటి ఉల్లంఘనలను గుర్తించడానికి నిరంతరం నిఘా పెట్టారు. ఉల్లంఘించిన వారిపై తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ క్రమశిక్షణను బలోపేతం చేయడం, వాహనాల సరియైన గుర్తింపు మరియు బాధ్యతను నిర్ధారించడం, నంబర్ ప్లేట్ల దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడం, చట్టాన్ని గౌరవించే రోడ్డు వినియోగదారుల భద్రతను కాపాడటానికి శాఖ కట్టుబడి ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రజలకు పోలీసుల విజ్ఞప్తి
వాహనదారులందరూ నిర్దేశించిన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలని, ఎలాంటి అనధికారిక మార్పులు చేయకూడదని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అలాగే, నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్లకు సంబంధించి అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తే తగిన పరిశీలన, చర్యల కోసం సంబంధిత పోలీసు అధికారులకు నివేదించాలని కోరారు. నకిలీ లేదా మార్చబడిన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ప్లేట్లను ఉపయోగించడాన్ని ఎంతమాత్రం సహించేది లేదని, ఇటువంటి ఉల్లంఘనలపై కఠిన చర్యలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరించారు.
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